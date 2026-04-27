Opinión | Peu de foto
Toni Bru i el valencianisme a Elx - 5
La Caixa d’Estalvis d’Alacant i Múrcia (CAAM, 1975-1988) tingué una activitat cultural d’alta qualitat que inclogué tot tipus d’actes i publicacions, també de caràcter valencianista. Jaume Brotons i Guardiola (1940), primer, i Carlos Picazo Tortosa (1951), després, tots dos valencianoparlants que apreciaven la llengua -l’un, fill d’Elx; l’altre, de Manuel (València)-, com a delegats locals de l’Obra Social de la CAAM, desenvoluparen una activitat cultural notable en la que destacà l’Escola de Pintura Hort del Xocolater, on feren classe Sixto, Castillejos, Albert Agulló i Martínez (1031-2018), Joan Llorens i Alonso (1949) i alguns altres que practicaven un cert «valencianisme plàstic». Lamentablement, com és sabut, l’entitat successora de la CAAM, la CAM -Caja de Ahorros del Mediterráneo-, allunyada tant del món valencianista com del cultural, el 2011 hagué de ser intervinguda com a conseqüència d’una mala gestió política i gestora que acabà en condemnes judicials, fou venuda al Banc de Sabadell per 1 euro i ens féu perdre molts diners a moltes persones que hi havíem confiat. El mateix camí corregué Bancaja, que havia absorbit la Caixa d’Estalvis Provincial d’Alacant. Però això és una altra història.
Un reportatge de Portas documenta una exposició artística que es féu el 1977 a la Sala del Carrer de Santa Bàrbera de la CAAM titulada (en valencià) «Set aspectes de la situació de l’home» (ai las!, aquell «humanisme» difús d’arrel cristiana que practicava l’antifranquisme, però que la mateixa dictadura havia fet seu des dels anys de 1950) on, amb Jaume Brotons, hi ha alguns valencianistes alacantins (que no sempre feien servir el valencià en públic) -Pepe Azorín, Albert Agulló, Sixto Marco, Antoni Miró, Arcadi Blasco- i alguns castellans radicats a Elx, com ara el canari Ramon Díaz Padilla (1949), professor de dibuix, i Ernesto Contreras (1930-1993), crític d’art alacantí nascut a Tetuan que teoritzà sobre el Grup d’Elx (1965-1975).
També nosaltres acudírem a Jaume Brotons per a organitzar l’exposició «Arquitectura d’Elx» (1978), subtitulada pretensiosament «Dossier per a la salvació del patrimoni arquitectònic», amb textos meus, introducció de l’arquitecte Antonio Serrano Bru (1940) i fotos de Castillejos, Rubén i Juli. Fou una bona idea d’aquest darrer, aprofitant que jo em trobava estudiant l’arquitectura i l’urbanisme d’Elx per a la meua «Guia d’Arquitectura d’Elx» (escrita també en valencià entre 1977 i 1983, encara que es publicà lentament i amb dificultats: 1989, 1999, 2012, 2015). La mostra quedà instal·lada al niu fester del Cor de Jesús i la CAAM, a més de subvencionar el catàleg, la portà itinerant pels col·legis d’Elx durant molts mesos, acompanyant-la de conferències sobre arquitectura històrica que donàvem Antonio Serrano i jo mateix. La foto de la portada era l’entrada de la Casa dels Ferros, un palau barroc derrocat subreptíciament després que l’Estat declaràs conjunt històrico-artístic el sector -ja desfet- del Rerapalau (1968). Mostrant aquesta malifeta -juntament amb la destrucció de la Glorieta pels mateixos anys- volíem reclamar l’atenció ciutadana sobre la desfeta del patrimoni arquitectònic i urbanístic d’Elx. I ho fèiem en valencià, una llengua que, així, a casa nostra deixava de quedar reduïda a aspectes literaris i passava a ocupar-se’n també d’altres matèries artístiques, científiques o periodístiques que estaven en el candeler. Amb aquell estudi començava a Elx una incipient preocupació per la preservació dels elements històrics nostrats, una inquietud que s’anà enfortint durant les dècades següents entre la població, però no entre els poders econòmics i polítics (recordem, entre molts altres cassos lamentables, només durant el darrer mig segle, la recent demolició de la Banca Peral i del que restava del Cinema Capitolio).
Però la transició política anava a pressa i el 15 de juny del 1977 es feren amb total normalitat eleccions democràtiques al Parlament espanyol (amb el Partit Comunista prèviament legalitzat l’anterior 9 d’abril, una condició sine qua non per a la credibilitat del procés electoral: a la imatge, sis cartells d’alguns partits que s’hi presentaven). El 6 d’agost es reuniren a l’antic palau de la Generalitat Valenciana (aleshores, seu de la Diputació Provincial) els 41 diputats i senadors que havien estat elegits per les províncies d’Alacant, Castelló i València (20 del PSOE, 16 de la UCD, 2 del PCE, 1 del PSP, 1 de CIC i 1 d’AP: no hi havia extrema dreta i el poder de la dreta era quasi nul), els quals acordaren unànimement elaborar un Estatut d’Autonomia en el marc de la Constitució Espanyola que es preparava a Madrid i establir, mentrestant, un règim preautonòmic provisional que fou comandat, primer, pel Plenari de Parlamentaris del País Valencià i, després, amb el vistiplau del Govern espanyol, pel Consell del País Valencià (1978), els quals oficialitzaren el terme «País Valencià» i la senyera quadribarrada històrica de la Corona d’Aragó amb l’escut del Consell (totes dues coses anul·lades pels pactes posteriors, en l’anomenada Batalla de València). A més, es convocà una manifestació per al 9 d’octubre del 1977 en defensa de l’autonomia a la qual hi assistírem més de mig milió de persones, entre elles, com sabem, quasi tots els valencianistes d’Elx. A més, el 90 % dels ajuntaments valencians (encara franquistes) s’adheriren al procés autonòmic.
Tres noms foren capitals aquells anys per a desenvolupar el valencianisme polític des de les noves institucions democràtiques: l’advocat socialista valencià Josep Lluís Albinyana i Olmos (1943), president del Plenari i del Consell, el periodista valencianista alcoià Alfons Llorenç i Gadea (1951-2024), cap del Gabinet de Premsa, i l’advocat centrista il·licità Josep Lluís Barceló i Rodríguez (1935-1994), conseller d’Educació i Ciència, promotor d’un pla experimental d’ensenyament del valencià que desembocà, ja de la mà de l’exquisit conseller de Cultura socialista Ciprià Císcar i Casaban (1946) en la importantíssima Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (1983). S’iniciava, així, entre nosaltres, el que aleshores déiem «normalització de la llengua»: ensenyament obligatori a l’escola, línies d’ensenyament íntegrament en valencià a tots els nivells -escola, institut i universitat-, ús públic sistemàtic, oficialitat, discriminació positiva, etc. Més enllà del voluntarisme individual, el valencianisme polític agafava les regnes de la transició política i el valencianisme cultural es pogué vantar d’una llibertat immensa per a manifestar-se. Ens semblava que havia quedat endarrere definitivament l’època de foscor de la dictadura franquista i alguns títols dels nostres llibres de versos semblaven palesar-ho: L’ou de la gallina fosca (1975), Cadells de la fosca trencada (1976), Òliba de la foscúria (1980), Bengales en la fosca (1997).
L’Estatut d’Autonomia s’aprovà el juliol del 1982 i fins el 1995, quan començà a capgirar-se el poder polític a totes les institucions de l’Estat, amb el desenvolupament d’una dreta i d’una extrema dreta enemigues dels processos autonòmics i de les llengües perifèriques de l’Estat (un procés que, en realitat, ja havien iniciat la UCD el 1977 amb la Batalla de València i el polític Joan Lerma el 1979 amb les intrigues dins del PSPV-PSOE), vam viure a casa nostra una primavera progressista i valenciana que ens permeté desenvolupar projectes llargament acariciats pels prohoms que, com Toni Bru, havien mantingut viva després de la desfeta de la guerra, la flama del valencianisme polític i cultural.
(Continuarà).
- La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
- Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
- Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
- El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
- La Gala de Candidatas a Bellea del Foc brilla sobre la pasarela más alicantina
- Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
- Pelo recogido, revisión de orejas y cámaras para frenar a los copiones durante los exámenes en los institutos de Alicante
- Hércules CF - CD Teruel