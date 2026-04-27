La década de los 70 del pasado siglo estaba a punto de acabar cuando TVE emitió una serie musical titulada Antología de la zarzuela, que dedicaba cada entrega a uno de sus autores más conocidos. La revista Tele-Radio, que editaba la propia empresa pública, dedicó una portada a anunciar el programa dedicado a Ruperto Chapí. Ilustrada por una fotografía de Manuel Tejada, el actor que representaba en dicho episodio al compositor, con el título de El Xiquet de Villena.

El 27 de marzo se celebró el 175 aniversario de su muerte, y el Teatro Principal fue el marco de un espectáculo que ofreció la Compañía Lírica Alicantina en su X Residencia artística. Las notas de El tambor de granaderos, El puñao de Rosas, La bruja, El rey que rabió, y sobre todo el emblemático preludio de La revoltosa con el que se abrió la segunda parte de la velada, sonaron como en las mejores ocasiones, con un aire festivo que cautivó al público desde el primer minuto.

Por su parte, el Instituto Juan Gil-Albert realizó un simpático homenaje el día que se celebraba el aniversario en torno al busto de Bañuls que el compositor luce en la plaza que lleva su nombre, junto a la entrada de artistas del Teatro Principal. El acto corrió a cargo de Salva Monleón e hizo sonreír a todos los asistentes. Pero no hubo ni va a haber Año Chapí, y aquí cabría decir que corren malos tiempos para la lírica. No hubiese estado de más que las instituciones se hubiesen implicado inyectando un presupuesto generoso para que la figura de Chapí hubiese sido protagonista durante este periodo, con representaciones de zarzuelas, congresos y publicaciones. Entre ellas echamos de menos un número de la revista Canelobre dedicado a un compositor de fama internacional.