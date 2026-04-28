Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo: una oportunidad para crear ciudadanos europeos

El Parlamento Europeo acaba de abrir la convocatoria para participar en el programa de Escuelas Embajadoras (EPAS) correspondiente al curso 2026-2027. El plazo está abierto del 22 de abril al 15 de mayo de 2026, y puede consultarse toda la información en la web de la Oficina en España. La iniciativa nació en 2010 en los Países Bajos como una iniciativa piloto, antes de extenderse progresivamente al conjunto de la Unión Europea a partir de 2015. Desde entonces, se ha consolidado como una red educativa europea de referencia, con alrededor de 2.000 centros participantes en Europa y, solo en el caso de España, más de 40.000 estudiantes implicados desde su creación.

Se trata, sin exagerar, de una gran oportunidad para los centros de educación secundaria y formación profesional de la provincia de Alicante que quieran reforzar su dimensión europea, integrarse en una red educativa internacional, y ofrecer a su alumnado una experiencia formativa distinta, más participativa y más vinculada a la realidad política del continente.

Porque en la Europa de 2026, que debe abordar cómo garantizar su seguridad sin depender de los Estados Unidos, o el suministro de energía, y la regulación digital, asuntos que afectan directamente nuestra vida cotidiana, entre otros grandes desafíos transnacionales, no es aceptable que el conocimiento sobre sus instituciones siga siendo superficial, fragmentario, o directamente inexistente en nuestras aulas. También porque los Estados Miembros se han negado hasta ahora a introducir de manera coordinada una asignatura o módulo sobre educación para la ciudadanía europea, siquiera de carácter voluntario, a pesar de que ante el ascenso de las pulsiones nacionalistas, xenófobas, y racistas, la formación cívica en valores europeos y cosmopolitas se ha convertido en un asunto estratégico y prioritario.

En este sentido, el programa EPAS permite colmar esta laguna centro a centro. Para el alumnado, supone una inmersión práctica en la ciudadanía europea, desarrollando al mismo tiempo habilidades como el pensamiento crítico, la argumentación o la participación en debates públicos. Así, EPAS funciona como una auténtica herramienta práctica de educación cívica europea, que permite pasar del conocimiento teórico a la experiencia directa. Para el profesorado, ofrece acceso a formación específica y materiales didácticos actualizados. Y para el centro, implica reconocimiento institucional y la integración en una red europea que abre la puerta a intercambios y colaboraciones, incluyendo encuentros nacionales donde estudiantes y profesores comparten proyectos, en diálogos directos con eurodiputados, en actividades conjuntas con centros de otros países que permiten comparar perspectivas y abrir el aula al exterior, y en posibilidades de visita al Parlamento Europeo en Bruselas o Estrasburgo. Como complemento especialmente significativo, tenemos «Euroscola», abierto a centros de secundaria en general, mediante el cual los estudiantes participan durante un día en una simulación del trabajo parlamentario en la Eurocámara.

El negociador del Parlamento Europeo, Bernd Lange, durante el debate sobre las rebajas arancelarias. / Unión Europea.

La metodología es la siguiente: cada centro participante designa a un grupo de profesores —los llamados «embajadores senior»— y a un grupo de estudiantes — «embajadores junior»— que actúan como dinamizadores del proyecto. A partir de ahí, el programa se articula en torno a actividades concretas: la creación de un punto permanente de información sobre la UE en el centro, la organización de debates, talleres o simulaciones parlamentarias, y la celebración del Día de Europa el 9 de mayo. EPAS introduce además un enfoque transversal que conecta historia, política, economía y valores democráticos. No es solo aprender sobre Europa, sino aprender en clave europea.

Por supuesto, EPAS no está exento de desafíos. Su carácter anual, basado en la implicación voluntaria del profesorado, hace que dependa en gran medida del compromiso interno de cada centro. Y su alcance, aunque creciente, sigue siendo limitado en relación con el conjunto del sistema educativo. Es absolutamente necesaria una mayor difusión que debe partir directamente desde el Ministerio de Educación a las Consejerías, y de éstas a los centros. Asimismo, habría que extender progresivamente este modelo a otras etapas educativas, especialmente a la educación primaria —donde se forman los primeros marcos de referencia cívica— y al ámbito universitario, para dar continuidad al aprendizaje, y aumentar el efecto multiplicador.

A la vez, hay que seguir reclamando la generalización de una materia específica sobre la Unión Europea en los sistemas educativos nacionales, o la integración de un módulo europeo en la asignatura de educación para la ciudadanía, de modo que se garantice un conocimiento básico común a todos los estudiantes europeos, más allá de la participación en programas voluntarios. Difícilmente habrá ciudadanos europeos si no son conscientes de serlo y de lo que significa. El futuro de la democracia europea depende de ello. El EPAS, con sus virtudes y sus márgenes de mejora, es hoy una de las herramientas más valiosas de las que disponemos para avanzar en esa dirección.