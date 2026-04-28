Un mundo loco, loco, loco

Tiene mucha razón Trump cuando dice que «vivimos en un mundo loco» tras el condenable ataque en la cena de corresponsales. En Estados Unidos. No cabe duda de que él contribuye a que tengamos esa percepción por su desmesurado afán de protagonismo. De escenificación constante. Y de generar conflictos internacionales y en su propio país. Con mínimos de popularidad, aprovecha las circunstancias con el objetivo de reivindicar su agenda política y conseguir afectos.

Deportaciones masivas, criminalización de los demócratas, pisotear los derechos de las personas, el derecho internacional, la solidaridad, el pensamiento crítico y la democracia. Laminar programas sociales en favor de subir el gasto militar. Este es el equipaje del emperador Donald en pro de un mundo mejor, más justo y menos loco por lo visto. Construir un lujoso salón de baile en la Casa Blanca sobre un búnker es otra de sus obsesiones en beneficio de su megalomanía.

Por cierto, el gasto militar español crece un 50 % y tenemos el honor de entrar por la puerta grande del grupo de los quince países que más gasto tienen. España rechazó la subida del 5 % del PIB. Pero supera el 2 % pese al «no a la guerra». Respecto al gasto militar mundial, ha aumentado y alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025. O sea, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz, con sede en Estocolmo, está de luto. Y nosotros nos sumamos. Más que el bienestar global, la «seguridad» es lo primero.

A propósito de estas cuestiones, las rebajas de impuestos que las derechas y los sectores conservadores preconizan, aquí o allá, no responden a una intención de estímulo económico, sino a la creación deliberada de déficits públicos. Argumento ideal y truco que justifica recortes en el gasto y reducir el tamaño del Estado. Transformar un problema de ingresos en una crisis económica. La herramienta ideológica sobrevive y la vimos muy activa en la crisis financiera de 2008. En síntesis, limitar los ingresos a fin de forzar decisiones sobre el gasto.

La democracia y la estabilidad están dañadas con la peligrosa dinámica de un modelo donde residen la economía, la política y la guerra

Esa estructura es perfecta para nutrir sus intereses y los de la minoría privilegiada a la que sirven las fuerzas políticas reaccionarias. Es decir, el provecho de las rebajas fiscales se concentra en las rentas más altas. La factura la abonan las clases medias y trabajadoras. Reduciendo impuestos e incrementando gastos muy notables en defensa, las tijeras cumplen su papel en áreas como sanidad, educación o asistencia social. En este sentido, la guerra provoca las condiciones políticas y fiscales que permiten recortes internos impopulares. Y tan felices.

A los intereses estratégicos internacionales se une la lógica de una reorganización económica interna. Las consecuencias trascienden las fronteras estadounidenses porque las hazañas bélicas producen miles de muertes y el desplazamiento masivo de la población civil. Irán es uno de los ejemplos actuales. Así las cosas, la democracia y la estabilidad están dañadas con la peligrosa dinámica de un modelo donde residen la economía, la política y la guerra. Si se rompe el equilibrio entre seguridad y bienestar, el negativo resultado afecta a todos como vemos.

En relación con estos temas, la reciente junta del misterioso Club Bilderberg, celebrada en Washington, puso encima de la mesa los asuntos de la guerra, la energía y la tecnología. Este foro de reuniones anuales nació en 1954 y ahí se discuten decisiones clave que posteriormente influyen en el rumbo político y económico del mundo. No es una cumbre institucional, ni una reunión formal de gobiernos, si bien acuden los que toman decisiones o influyen en ellas al margen del escrutinio público.

Para que se hagan una idea, uno de los asistentes ha sido Alberto Nadal, vinculado al área económica del PP. Responsables de organismos internacionales, directivos de grandes compañías tecnológicas y financieras e importantes líderes empresariales. Toda esa ralea de descamisados que conversan y dibujan escenarios futuros a su antojo.

Respecto a nuestro país, el Club Bilderberg da por amortizado el ciclo del Gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez y apuesta decididamente por la llegada de Núñez Feijóo al poder en las próximas elecciones generales, lo cual quiere decir que la élite globalista pretende tutelar la supuesta transición y marcar de antemano la hoja de ruta política y económica, en su caso, del próximo Ejecutivo español. Dios y las urnas lo impidan. ¿Tiene el grueso de la población razones para votar a grupos que batallan contra quienes los eligen? ¿Es buena idea introducir una papeleta que no beneficie en nada a ese votante? El eslogan podría ser: «Vota contra ti mismo y muchas gracias».

Más allá de la legítima alternancia democrática, las grandes decisiones que nos afectan se perfilan en foros privados con la llave echada, especialmente cuando gobiernan los de la misma onda que la de los personajes que administran la tertulia en el Bilderberg. De modo que algunos tienen programas alineados con los intereses elitistas en vez de con las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. ¿No es inquietante la sumisión marcada por los miembros de la flor y nata? Esto es la auténtica «prioridad nacional» de las derechas. Sí. Vivimos en un mundo loco. ¿Vamos a contribuir más a ello?