¿Es prioritaria la prioridad nacional?

Al final todo el mundo habla de la prioridad nacional, siendo como es un término ambiguo que no dice más que lo que anuncia y que terminará por chocar con la realidad, que no es caprichosa y tampoco le gusta adulterar las cosas que pasan y por las que nos vamos haciendo y alejando en un cuadrilátero en el que es difícil encontrar las esquinas, no sin antes haber acariciado el tapiz y desechado el tiempo de descuento, que no sirve para casi nada cuando el tiempo sin descuento se impone con todas sus condiciones y contradicciones. Llegó el pacto y pasó San Jorge que en Aragón es el Día de Aragón y también del libro, que sigue siendo el mejor cobijo cuando las cosas no van bien o cuando nos quedamos desnudos de noticias y necesitamos volver sobre las palabras de Annie Ernaux, de Mendoza, de Auster, de Martínez de Pisón, de Elvira Lindo, de Tony Morrison, de cualquiera que escriba y cuente una historia que transite en el lugar donde viven las historias que son irreales y reales al mismo tiempo, porque no importa si las palabras alcanzaron la inmortalidad, importa que sigan construyendo un pensamiento que inspire otros pensamientos y desgarre sentimientos ahora que eso de los sentimientos es un vagón de tercera que ha quedado suspendido en una vía muerta.

Es difícil saber cuán de prioritaria será la prioridad nacional, porque no sabemos muy bien qué es y por eso se le da ese eco que resuena y cada uno la interpreta a su manera, y así el debate queda servido en honor a algo que solo busca acrecentar un españolismo que nada tiene que ver con España y quizá solo tenga que ver con las cosas que hay que nombrar para generar miedo y recordarnos una y otra vez que somos vulnerables y que siempre puede llegar alguien, más fuerte, que nos deje con los brazos en cruz y esperando el destierro. Antes nombré a Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura en 2022 y me acuerdo de su libro No he salido de mi noche, en el que escribe refiriéndose a su madre enferma de alzhéimer: «Se ha levantado esta mañana y con un hilillo de voz: «Me he hecho pipí en la cama, se me ha escapado». Las mismas palabras que decía yo cuando me pasaba de pequeña». La vida es eso y lo que en la infancia es amable en la vejez es una pesadilla y por eso, simplemente por eso, tendríamos que cuidarnos más sin tanta o con la misma prioridad nacional.