Durante las investigaciones del Watergate, el senador Howard Baker formuló una pregunta que terminó resumiendo una crisis política entera: “¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo?”. No preguntaba solo qué había ocurrido. Preguntaba algo más incómodo para cualquier poder: quién lo sabía, desde cuándo lo sabía y qué hizo al saberlo.

Esa es también la pregunta que sobrevuela la comisión de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante: ¿qué sabía el alcalde y desde cuándo lo sabía?

No porque una comisión municipal sea un tribunal. No lo es. No porque pretenda sustituir a la justicia. No debe hacerlo. Pero sí porque en democracia existe una responsabilidad que no puede esconderse detrás de expedientes incompletos, comparecencias frustradas o informes utilizados como muro: la responsabilidad política.

Les Naus no es un asunto menor. Hablamos de vivienda protegida, de suelo municipal y de procedimientos públicos. Hablamos de reglas iguales para todos. Hablamos de la confianza ciudadana en que, cuando una administración pone suelo público al servicio de vivienda protegida, lo hace con garantías, controles e imparcialidad.

Por eso se creó una comisión del Pleno. No para hacer teatro ni levantar actas vacías. Se creó para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en promociones de vivienda pública sobre suelo municipal. Y para eso hacen falta tres cosas: expedientes completos, comparecencias útiles y voluntad política de esclarecer los hechos.

El informe emitido por el secretario sostiene que la función de la comisión debe ceñirse al examen formal de los expedientes completos. Esa frase debería bastar: si la comisión debe examinar expedientes completos, el gobierno municipal debe entregarlos completos. Sin recortes. Sin retrasos. Sin documentación seleccionada.

Porque una comisión sin documentación completa no es una comisión: es una apariencia de comisión.

Respetar garantías jurídicas no puede convertirse en excusa para impedir el control democrático. Nadie discute que los derechos fundamentales deben protegerse. Nadie discute que no se pueden hacer imputaciones personales ni sustituir a los tribunales. Pero una cosa es proteger derechos y otra levantar una muralla para que el Pleno no pueda hacer su trabajo.

El alcalde no es un espectador. Es el máximo responsable político del Ayuntamiento. Debe garantizar que una comisión creada por el órgano de representación democrática de la ciudad trabaje con medios reales, no solo con apariencia formal.

Por eso la pregunta ya no es solo qué ocurrió en Les Naus. La pregunta es qué hizo el gobierno municipal cuando empezó a conocerlo. Qué sabía cuándo aparecieron las primeras dudas. Qué sabía cuándo se pidieron documentos. Qué sabía cuándo los expedientes no llegaban completos. Y, sobre todo, qué hizo desde entonces para garantizar transparencia.

En Alicante, esa pregunta ya no puede aplazarse.

Alcalde, ¿qué sabía usted y desde cuándo lo sabía?