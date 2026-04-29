Pero, ¿qué me dices?

La otra mañana, cuando salía de mi casa para ir a trabajar a un par de kilómetros más allá de Narnia, me he encontrado a mi vecina Vicenta, sentada en un escalón del rellano de la escalera, medio espatarrá, con los ojos en blanco, sin resuello y resoplando como si fuera un runner de los de fin de semana. Para ser sincero, he de reconocer que me he llevado un susto de cojones, pues Vicenta tiene ochenta y tres años, ¡ahí no es nada!, y aterrorizado ante la posibilidad de que estuviera sufriendo un ictus, un infarto o un ataque de vaya usted a saber qué, pero seguro que de nada bueno, inmediatamente me he puesto a auxiliarle: le he hecho aire con las manos, le he dado agua de la botella que llevo en la mochila, le he quitado la rebequita que llevaba, de pura lana virgen, oiga, eso es poderío y lo demás tonterías y poco a poco, Vicenta, ¡gracias a Dios!, ha ido recuperando el sentido, la dignidad y el pulso, ¡la Virgen del Amor Hermoso, qué susto más grande! ¡Que por nadie pase!

Cuando pude comprobar que Vicenta se encontraba mejor y que se le había pasado el parraque, le pregunté si sabía que le había ocurrido, aún desconcertada me contestó que esa mañana había oído en la radio que este miércoles se celebra el día mundial sin ascensores y, para celebrarlo, porque ella es muy festera de nacimiento pues no se le había ocurrido otra idea que subir los cinco pisos andando cargada con dos bolsas con la compra del súper. Pero, hija de mi vida, ¿cómo se le ocurre tal cosa y, sobre todo, cómo se le ocurre hacerle caso al tipo que indica lo que hay que celebrar a nivel mundial? Ese tío no está bien o no es de este planeta, le dije, a lo que ella me contestó aquello de: «Yo qué sé, hijo, en la radio han dicho que era muy sano no usar el ascensor y subir andando y casi me cuesta la vida, no te digo más que por el tercer piso he visto pasar por delante de mí la imagen de mi primera comunión y por el cuarto me ha parecido ver a don José Claudio hecho un pincel hablando de no sé qué de un autobús de gusano. ¡Pa morirme que estoy!».

Pasado el susto, recompuesta doña Vicenta y ya situado en el coche rumbo a la Sierra de Mariola, me he puesto a pensar que hoy en día es muy peligroso creerse todo aquello que uno oye, porque vaya usted a saber si es cierto, si es bueno para la salud o simplemente es real, pues hay peña que asegura que la tierra es plana, que las vacunas no son buenas o que Trump es un ser místico y espiritual, ¡qué me dices Marichocho!, quiero pensar que estas delicadeces científicas, intelectuales o teológicas las dicen tras haber ingerido casualmente algún tipo de sustancia extraña que te hacen creer que eres Napoleón o tras haberse bebido a morro botella y media de Anís del Mono.

Y esto, además de ser grotesco, es algo imparable y que prolifera con ayuda de las redes sociales y de las grandes aportaciones de algunos influencers, especialistas en cómo hacerte las uñas o la depilación brasileña de las ingles, que de acuerdo con sus sesudos conocimientos sobre cualquier cosa adquiridos en unos cursos que se imparten en CCC junto a un curso de cómo tocar la bandurria, sirven para expandir teorías tan locas como la que se le ha ocurrido ahora a los de Vox, eso de la «prioridad nacional» y que el PP, para poder gobernar en comunidades autónomas y ayuntamientos, ha tenido que tragarse este polvorón a palo seco, con peligro real de atragantamiento.

En un nuevo giro del debate político actual, los ideólogos de Vox han vuelto a poner sobre la mesa su propuesta de «prioridad nacional», una idea que, según sus defensores, que, aunque parece mentira, son más de los que uno cree, pretende proteger a los ciudadanos «de casa», frente a los de «fuera». Sobre el papel, la idea que tiene un tufo demagógico rancio con olor a Farias y sabor a Soberano, suena contundente; en la práctica, plantea más preguntas que soluciones. La lógica es aparentemente sencilla: primero los de dentro, luego los de fuera. Sin embargo, el concepto empieza a tambalearse en cuanto se intenta concretar. ¿Quién decide quién es «suficientemente de dentro»?: Abascal, mi vecina Vicenta, Paco el mecánico, los de la plataforma Salvem a los Ratones de Campo o los que forman parte de «Algorós y su Contorná Piensa; ¿se debe utilizar un criterio administrativo, cultural, generacional? O podemos utilizar otros criterios como el parné que uno tenga, si uno o una es guapo o guapa, porque a los feos no los quiere nadie, si se habla varios idiomas, entre ellos el valenciano de Balsares o si uno sabe o no los nombres, apellidos y dirección de los cien mil hijos de San Luis.

La historia europea ya ha demostrado que estas ocurrencias ideológicas, cuando se dibujan con rotulador grueso, lo que tienden es a excluir más de lo que aclaran, además, la propuesta ignora una realidad económica básica: los sistemas laborales modernos, entre los que se encuentra el de nuestro país, dependen de la movilidad y la diversidad. Limitar derechos o acceso a servicios en función del origen no solo genera tensiones sociales, sino que puede acabar perjudicando la productividad y la cohesión. Es difícil atraer talento o inversión cuando el mensaje implícito es «usted aquí, pero no del todo». Además, hemos de tener en cuenta que, la regularización de migrantes que ya están en el país y que llevan un tiempo en él económicamente es una iniciativa interesante, pues implica que estos no solo van a utilizar el sistema social, sino que van a contribuir con sus impuestos al sostenimiento de este sistema, cosa que ahora no ocurre.

En el plano jurídico, la «prioridad nacional» choca frontalmente con principios fundamentales del marco europeo y de nuestra Constitución, donde la igualdad de trato no es una sugerencia opcional, sino un pilar, implementarla implicaría navegar un laberinto legal que probablemente acabaría en tribunales, con resultados poco favorables y bastante costosos. Y luego está el factor humano, ese detalle incómodo que no suele caber en los eslóganes, convertir el acceso a derechos en una cuestión de origen no solo divide, sino que institucionaliza la sospecha: vecinos convertidos en categorías, ciudadanos en escalas. Una receta eficaz, si el objetivo es erosionar la convivencia. Así, la «prioridad nacional» termina pareciéndose menos a una solución pragmática y más a un eslogan con fecha de caducidad, funciona bien en titulares y mítines, pero fuera de ahí, revela sus grietas con sorprendente rapidez, porque, al final, gobernar no consiste en simplificar la realidad, sino en gestionarla sin romperla.

No me extrañaría que más pronto que tarde, en un pleno municipal, de esos que no sigue nadie, por los socios de gobierno del alcalde se presente una moción que trate sobre la «prioridad nacional» y que al equipo de gobierno municipal del PP no le quede otra que apoyarla para asegurar la estabilidad política, mientras piensan aquello de «más se perdió en Cuba y volvieron silbando», y en esas, tengan que decidir los criterios a seguir para establecer esa presunta prioridad, lo cual va a ser de traca, toda una epopeya y una fantasía, que por imaginar, por qué no, cosas parecidas se han visto, como aquello de que «nunca pactaré con Bildu», podríamos encontrarnos con una situación parecida a la siguiente: prioridad máxima a los españoles, que sean valencianos nacidos en Elche, que tengan su domicilio habitual en el núcleo urbano y por los alrededores de la Glorieta, que acrediten tener dinero a porrillo, que sean guapos de cara, que vayan regularmente al gimnasio, a los gordos tampoco los quiere nadie y que sepan recitar de un tirón aquello de «volverán las oscuras golondrinas….», luego los demás, los penúltimos los extranjeros de color negro que recogen las alcachofas y los pimientos en los campos, de sol a sol por un mísero sueldo y que van en patinete o bicicleta a trabajar y los sudamericanos que sin dar de alta ni contrato cuidan de nuestros abuelos, padres o madres que no se valen por sí mismos y por último «los moros» que no se adaptan a nuestras costumbres y que solo están aquí para cobrar las paguicas que el Gobierno les da y que, por ello, alguno cobra más que el presidente del Tribunal Supremo, que esto lo sabe muy bien Paquita, que vende tramusos en los mercadillos y que conoce a varios de estos.

Habrá que estar atentos y esperar que esto ni algo parecido suceda en nuestro pueblo, pero mientras tanto un reconocimiento expreso al Papa y a la Iglesia que ha sido coherente, audaz y valiente y no se ha callado ante este despropósito. Fíjense ustedes como de loca es la propuesta de la prioridad nacional que hasta la Iglesia ha manifestado rotundamente su disconformidad, lo que va a suponer un conflicto ideológico y religioso para algunos gobernantes municipales que gustan de vestir mantilla y chaqué.

«Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me acogisteis» (Mateo 25:35).