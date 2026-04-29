Eduardo Noriega y Jordi González

Eduardo Noriega es paradigma del saber estar y la educación. Ahora que se conmemoran los 30 años del estreno de ‘Tesis’, la película en la que él debutó, repaso mentalmente todas las veces en las que he comparecido en entrevistas televisivas, y no ha fallado en ninguna. Fuese con Julia Otero o Pedro Ruiz, sus intervenciones siempre fueron modélicas. Recientemente pasó por ‘Col.lapse’, el programa que Jordi González presenta la noche de los sábados en 3Cat, y lo volvió a bordar. La novedad para muchos es que lo hiciese en catalán. Él justificó su dominio alegando que se tomó muy en serio la preparación de su papel en ‘Las manos sucias’ (‘Les mans bruites’) de Marc Recha. Pero hay que atribuirlo más a su exquisitez y su carácter perfeccionista. Podría haber interpretado perfectamente su papel aprendiendo su texto y dejándolo ahí. Pero luego vinieron otros, como los de la serie ‘Cites’ y él, santanderino de pura cepa, continuó progresando en esa lengua.

Este encuentro entre Jordi González, uno de los mejores presentadores que ha dado nuestra televisión (debutó en ‘La palmera’ en La 1 en 1991) y el actor Eduardo Noriega demostró con claridad cómo hasta la promoción de una película sin ningún interés como ‘La ahorcada’ puede articular una entrevista modélica donde tanto el anfitrión como el invitado están prodigiosos. Que tanto Jordi como Eduardo están muy por encima de los trabajos que a veces les ha tocado defender es obvio. Por su bien y por el de quienes somos fieles a ellos, esperamos que toda la carrera que les queda por delante esté trufada por encargos dignos de su distinción. Uno de ellos es ‘Col.lapse’, a quien Jordi González hace muy grande semana tras semana. Imprescindible.