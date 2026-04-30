La audiencia manda

Los responsables de TVE no están dispuestos a perder ni una décima de audiencia. Por eso el estreno de ‘Se nos ha ido de las manos’, presentado por Carles Tamayo, se produjo cuando faltaban veinte minutos para la medianoche y acabó a la una de la madrugada. Oficialmente es un formato de ‘prime time’. En la práctica, ya se ve que no. Y es una pena, porque nos encontramos con un gran programa de servicio público. La primera entrega, dedicada al problema de la vivienda, mostró sus cartas: periodismo de investigación basado en el trabajo de calle y en los testimonios directos, con un montaje ágil. El programa de Carles Tamayo merecía mejor horario. Su contenido fue infinitamente más interesante que la interminable partida de petanca que exhibió durante dos horas ‘La Revuelta’.

Por eso la pregunta sería si no se ha ido de las manos esa obsesión por conseguir audiencia a toda costa, relegando los programas con más enjundia a horas intempestivas. En este sentido, ‘Se nos ha ido de las manos’ tiene todas las papeletas para pasar a La 2 o a las madrugadas. Como ese concurso, ‘Captcha’, cuyas diez entregas se emitieron de dos en dos para agotarlas pronto.

Vaya otro ejemplo. Después de cuatro meses sin que La 1 emitiese ninguna ficción (la última fue la serie histórica ‘Ena’) aterrizó ‘Barrio Esperanza’. Su estreno se vendió como un evento para la noche del domingo. El marketing funcionó y los datos fueron muy buenos. Pero como suele ocurrir, el resto de sus ocho capítulos se están desinflando. ¿Significa esto que se relegarán a horarios imposibles para no perjudicar la cuota de pantalla? Sería injusto, pero mientras los datos de audiencia sean los que mandan, no cabe otro destino.