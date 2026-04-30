José García Poveda en la Sala Kursaal

Quienes asistimos a la tertulia de amigos del pintor Sánchez y Juan coincidimos en llamar «artista-dinosaurio» a los artistas plásticos mayores de 75 años y una trayectoria artística de más de medio siglo. Del 17 de abril al 31 de mayo de 2026, nuestro dinosaurio José García Poveda (Pinoso, 1948) expone una retrospectiva de su obra en la Sala Kursaal (anterior Sala CAM), en La Glorieta. Visitas de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas; domingos de 10 a 14 horas.

La exposición está organizada por el Ayuntamiento de Elche. Y después irá a la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante. Puesta a punto de las instituciones con los creadores ilicitanos de gran trayectoria y mayor calado emocional para la ciudadanía. El día de la inauguración de estas antológicas de artistas locales es un auténtico acontecimiento social y una oportunidad única para alumbrar las nuevas vocaciones en artes visuales. Nada anima más que ver los orígenes, los comienzos del viaje.

El comisario de esta exposición retrospectiva es José Manuel Solá González, pintor ocasional y gran apasionado de la pintura local que se ha convertido en el biógrafo necesario de nuestros últimos pintores realistas: Vicente Clavel, Jerónimo Martínez, Eduardo Rodríguez, Tomás Almela, etc.

La privilegiada situación de José Manuel Solá - regenta el importante establecimiento Art & Things de material de bellas artes y enmarcado- hace que esté en contacto con el sentir de los artistas sobre las vicisitudes del mundo del arte y de alguna manera comulgue con ellos. Comisariando de vez en cuando las exposiciones de sus clientes y amigos con unas presentaciones sentidas y bien documentadas. Recordamos con cariño, por su empatía y sencillez, los preciosos catálogos dedicados a la obra de nuestro dinosaurio mayor, Tomás Almela, en las retrospectivas de Elche, 2022-2023 (Lonja Medieval y La Calahorra) y Alicante, 2023 (Palacio Provincial de la Diputación de Alicante).

José García Poveda y su autorretrato. / INFORMACIÓN

La exposición retrospectiva de José García Poveda hay que verla comenzando por la derecha conforme se entra a la sala. Un hilo conductor nos llevará por todas las épocas del artista hasta llegar a sus últimas producciones del corte más realista. Como esa espléndida pitera pintada sobre papel con unas conchas de caracoles blancos pegadas a modo de chasco visual. El pintor Antonio López también nos lo ha hecho alguna que otra vez. Recuerdo un cuadro suyo, pintado al óleo, de una chica cenando, donde el bistec del plato era un recorte de revista.

En sus últimas obras, el artista ha querido dar el resto en conseguir belleza de las texturas de la realidad y del paso del tiempo en los objetos más cotidianos, desde unas sandalias viejas hasta cerrojos y llamadores oxidados. Aumentado la escala de los motivos y a veces contrastando el realismo extremo de estos elementos con chorretes de pintura en los fondos y algunos ecos de su paso por el constructivismo. Tal vez jugando al surrealismo que también le interesa.

La trayectoria artística de José García Poveda (76 piezas) diseñada por el comisario José Manuel Solá tiene como punto de partida los primeros años setenta. Precisamente cuando un grupo de veinteañeros creamos el Grup Art Jove Il·licità (José García Poveda, José Soto Maciá, Alejandro Franco Jiménez, José Luis García Hernández, Víctor Serna Vila, José Barroso, Manolo Blasco y Juan Llorens), inspirados en el famoso Grup d’Elx de aquellos días (Sixto Marco, Albert Agulló, Toni Coll y Juan Ramón Castejón). De esta época son los tres dibujos a plumilla realizados durante la luna de miel del artista (1973) en Santillana del Mar (Santander) que, según comentarios en los corrillos de los colegas, son las estrellas de la exposición.

José García Poveda explica su obra. / INFORMACIÓN

Siguiendo las indicaciones del comisario, el autor desarrolló en 1996 la colección De Elche a Venecia, el viaje junto al pintor Fran Rodri (1955) hasta la ciudad italiana. En 1997 dio a conocer la serie Desnudos con flores. En 2001, Camino de Santiago (acuarelas). En 2005, Portuario (óleos). En 2006, Collages figurativos, realizados con envases metálicos de bebidas y la serie dedicada a las Damas de la Dama. En 2010, Formas y Espacios, composiciones geométricas de colores vivos (pastel). En 2015, Personajes, retratos sociales. En 2017, la serie Publicidad. En 2018, Retratos, con carbón y acuarela. En 2021, Retos sociales, sobre las injusticias en el mundo de hoy. Desde el 2022 hasta la actualidad, Nuevas propuestas, experimentando con nuevos materiales.

En el centro de la sala se han colocado dos mesas-vitrina con documentación biográfica: recortes de periódico, que hablan de los diversos trabajos del artista; premios y reconocimientos; cartelería de Fiestas; catálogos de exposiciones; etc., que introducen al visitante en la memoria histórica de una vocación. Y la respuesta a por qué se llama «de investigación» una obra pictórica hecha con honradez y de cambio constante.

A destacar la labor docente del artista, dando clases de dibujo y pintura durante más de cuarenta años en su estudio de la calle Fernanda Santamaría. Que se cita aquí como bendita oportunidad de aprendizaje y sensibilización plástica para buena parte de la ciudadanía. Muy bien por el comisario al titular esta exposición José García Poveda. Investigador y docente. Todos deberíamos saludar con más respeto y consideración ese tiempo de los artistas de hoy dedicados a la educación artística, omitida en la enseñanza oficial.

Otra faceta muy elogiada por quienes conocemos al artista es su dedicación a la fotografía artística y de reportaje de las tradiciones de nuestro rodal. Siempre notario en las inauguraciones y saraos de los colegas. Memoria gráfica de nuestro tiempo. Digno sucesor de nuestro Andreu Castillejos. Enhorabuena al homenajeado y a los organizadores. Continuará…