Un Primero de Mayo por los salarios, vivienda y democracia, y no a los recortes

Este viernes se celebra el Primero de Mayo, día de lucha y reivindicación de la clase trabajadora. Y, como anuncia CC OO que, junto a UGT, convoca esta jornada, son muchas las necesidades pendientes de la inmensa mayoría de esta sociedad. Entre ellas destacan la lucha por conseguir empleos y salarios dignos (cada vez es más frecuente que, a pesar de tener un trabajo, éste no te saca de la pobreza por su escasa cuantía); el acceso a una vivienda asequible (que es, probablemente, una de las principales necesidades de la ciudadanía, especialmente de sectores jóvenes); la defensa del estado de bienestar (gravemente cuestionado por las derechas que, de no evitarse, pueden acceder al Gobierno y hacer recortes brutales); también se quiere manifestar el rechazo a las guerras y, especialmente, a esa hipocresía o doble vara de medir que hace que Europa sea incapaz de criticar genocidios como el de Gaza, o las agresiones a Irán, Líbano, etc., por parte de Israel, con apoyo de EE UU, sin aprobar ninguna de las medidas que se le aplicaron a Rusia, por ejemplo.

Este martes hemos tenido otro ejemplo de lo que puede suponer la creciente derechización en España: el Congreso ha tumbado el decreto por el que se prorrogaba la congelación de los alquileres en viviendas. Algo que puede afectar a más de dos millones de personas, y que les puede ocasionar subidas de los mismos que pueden desembocar, incluso, en desahucios por no poder hacerles frente. Han votado en contra de la prórroga todas las derechas, PP, Vox y UPN, en alianza con Junts y Puigdemont (¡lo que hay que ver!), y el PNV se ha abstenido. Todos ellos han preferido apoyar a los grandes propietarios de pisos, antes que a los inquilinos que los necesitaban. Queda claro qué les gusta más a esas derechas que tanto están subiendo en las últimas elecciones. Son las mismas que se oponen a la reducción de la jornada laboral, a la subida del SMI, a la subida de las pensiones con el IPC, al aumento de prestaciones familiares, a facilitar viviendas dignas y asequibles, etc. Y que quieren prohibir el aborto, como ya han votado en Elx PP y Vox. Y todo esto es una pequeña muestra de lo que harán, si ganan las próximas elecciones generales.

Por no hablar de la escandalosa privatización con la que tratan gran parte de los servicios básicos de esta sociedad: la sanidad, educación y las áreas asistenciales públicas están sufriendo un abandono absoluto por parte de sus responsables políticos que, recordemos, tienen sus competencias asumidas por las comunidades autónomas, en las cuales gobierna la derecha desde hace años en muchos casos, y a las cuales se incorporará, a partir de ahora, una fuerza tan reaccionaria como Vox que, para no creer en las autonomías, bien se pelea por los cargos y prebendas de las mismas.

Y Elx es un ejemplo, lamentablemente, de todo ello. Es la única ciudad del País Valenciano donde todavía existe un hospital público (el Vinalopó) gestionado por una empresa privada. Y eso fue decisión del PP y Vox tan pronto llegaron al poder. Prefirieron quedar bien con un grupo empresarial, que hace negocios con la sanidad, antes que con los deseos de gran parte de la ciudadanía. Simultáneamente, y desde la conselleria, se favorece la degradación del Hospital General, en cuanto a personal y medios, para favorecer al sector privado de la sanidad, muy potente, que ofrece seguros médicos privados con mucha publicidad y, frecuentemente, pocos resultados. Por no hablar de la lentitud con la que se abordan necesidades perentorias como, por ejemplo, la construcción de un Centro de Salud en Torrellano que, desde la conselleria, se regatea ante la pasividad del Ayuntamiento.

Para defendernos de estos planteamientos reaccionarios, y recuperar derechos, es necesario acudir a las manifestaciones del Primero de Mayo

También podría citarse la despreocupación de la Generalitat, con la complicidad municipal, para no impulsar la construcción en Elx de residencias y centros de atención a mayores o personas discapacitadas, de titularidad y gestión pública. Mientras, se multiplican desde el sector privado, que hace un enorme negocio con el tema, con precios prohibitivos para la mayoría, y la gestión pública casi ha desaparecido.

Algo parecido ocurre con la enseñanza. El avance de la privada y de la concertada está siendo enorme. Especialmente en el ámbito religioso. Elx se está convirtiendo en una verdadera «tierra de promisión» para algunos. Y ello se hace, curiosamente, coincidiendo con unos años en los que el sector público está siendo maltratado desde la propia Administración, probablemente para incentivar la atracción hacia lo privado. O reducen la oferta formativa, como ha pasado con la supresión de grados de formación turística en el Tirant Lo Blanc, o en Igualdad en el Victoria Kent.

Por todo ello, y junto a las reivindicaciones laborales que se harán, máxime en momentos como los actuales, en los que en Elx asistimos a una dinámica de pérdida de puestos de trabajo, y de condiciones aceptables en el mismo, dentro del sector del calzado, cada vez es más necesario reivindicar todas aquellas cuestiones que definen nuestro estado del bienestar y que están siendo estropeadas, deliberadamente, por el avance de las políticas derechistas que sólo quieren favorecer a unos pocos.

Para defendernos de estos planteamientos reaccionarios, y recuperar derechos, es necesario acudir a las manifestaciones del Primero de Mayo. En Elx se iniciará a las once de la mañana en la Plaza de Barcelona. Esperemos sea un éxito, porque hace falta.