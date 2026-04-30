Un problema sin respuesta

Llevo más de 30 años leyendo en periódicos, escuchando en la radio y viendo en la televisión entrevistas a políticos y especialistas en Derecho Urbanístico en las que reflexionan y opinan sobre cómo deberían ser las ciudades y a qué retos se enfrenta el urbanismo. Se suele decir que el reto de las ciudades es saber adaptarse al modo de vida actual, en hacer más accesible los servicios públicos a los ciudadanos o en dotar a los barrios de servicios esenciales como parques, colegios y centros de salud. Estas características de cómo deberían ser las ciudades, unidas a otras parecidas, las llevo leyendo o escuchando, como decía al principio, desde hace más de 30 años. Y en todo este tiempo no son más de dos o tres ciudades en toda España las que han conseguido acercarse a ese ideal de ciudad tan publicitado y explicado por los especialistas en Urbanismo.

Digo esto a propósito del interesante artículo que Aitana Mas, diputada en las Cortes Valencianas por el grupo político Compromís, publicó el pasado 23 de abril con título Recuperar la ciudad. En su escrito, Aitana Mas describe punto por punto ese ideal de ciudad que, como decía antes, los expertos en urbanismo llevan varias décadas contando a los ciudadanos y que, por el motivo que sea, ha sido imposible convertir en realidad. Mas se olvida decir en su artículo que los responsables de la implementación de la ciudad ideal que afirma, son y han sido políticos como ella que no han sido capaces, ni de lejos, de hacer que las ciudades se parezcan a ese ideal. Y en este grupo de personas responsables se encuentran los partidos de derecha y también de izquierda y más en concreto los de izquierda nacionalista como es el caso de la diputada valenciana Aitana Mas. Es sabido que los partidos a la izquierda del PSOE son grandes ideólogos cuando se encuentran en la oposición, pero muy incapaces de aplicar su ideario cuando se encuentran a cargo de un gobierno municipal o autonómico. Los años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana de Eduardo Zaplana y Francisco Camps fueron duramente criticados por los entonces partidos de izquierda nacionalista valenciana, hoy con distinta denominación, por su apuesta por los grandes eventos y las construcciones faraónicas y, sobre todo, por una construcción desaforada y en ocasiones fuera de control. Sin embargo, cuando los ayuntamientos volvieron a ser gobernados por la izquierda, en ocasiones dirigidos por la izquierda nacionalista como Compromís, yo no vi ningún cambio en el urbanismo de las ciudades ni la aplicación de todas esas ideas que Compromís y ciertas políticas del PSOE aseguraban que pondrían en marcha al llegar al poder durante las mayorías absolutas del PP.

Lo que sí que ha habido es una modificación en la búsqueda de los culpables. Cuando en la Comunidad Valenciana gobernaba la derecha, a principio de siglo, el foco de todos los males había que buscarlo en la construcción sin control y en la proliferación de urbanizaciones de todo tipo para los que nunca hubo una cantidad de compradores reales que pudiesen absorber un stock tan grande como el que se creó. Y he aquí una gran paradoja que el paso del tiempo ha demostrado. Aquella cifra sobredimensionada de viviendas libres para alquilar o comprar se quedaron vacías durante casi dos décadas hasta que la llegada de inmigrantes trabajadores, extranjeros que deseaban comprar una segunda residencia en España y trabajadores online comenzaron a alquilar y comprar. Pero durante esas dos décadas no sólo fue fácil alquilar una vivienda sino incluso comprarla. Y esto es algo que nadie me tiene que explicar. Yo mismo lo viví. Cuando muchos de los políticos actuales valencianos estaban en el instituto o medrando en partidos minoritarios de izquierda, en vez de ir a la universidad o trabajar, para conseguir el ansiado lugar en las listas electorales, yo vivía en Villajoyosa, población costera en la que trabajaba y en la que compré mi primera casa. Tiempo después cuando, por fin, pude irme a vivir a Valencia pensé en alquilar aquella casa, pero me di cuenta de que los precios de alquiler de aquel 2007 eran muy bajos comparados a día de hoy. Por 350 euros podía alquilarse un piso de 90 metros siendo esta cantidad muy inferior a la hipoteca que estaba pagando por lo que decidí vender mi vivienda. La razón era muy simple: había una gran cantidad de viviendas vacías y una seguridad jurídica mucho mayor que la que hay ahora. Cabe recordar que Carmen Chacón, la entonces ministra de Vivienda, puso en marcha medidas para agilizar los desahucios contra lo que se llamó «morosos profesionales» que había entonces y hay ahora también.

Ahora, en cambio, la principal causa de ausencia de viviendas en alquiler se debe al odiado turismo. Al parecer, la existencia de 350.000 pisos turísticos en toda España tiene la culpa de todo. Pero lo que parece muy práctico es para tapar la incompetencia de personas concretas que han dirigido ayuntamientos y consejerías autonómicas con competencias urbanísticas. En la ciudad de Valencia cada intento de construcción de una residencia para estudiantes o para trabajadores nómadas es fuertemente contestado por asociaciones de barrio de 20 o 30 personas cuyas reivindicaciones egoístas son, de manera inexplicable, escuchadas y atendidas por los responsables municipales.