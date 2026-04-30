Opinión | Tribuna
Sostener demasiado también cansa
Este 1 de mayo, más allá de los discursos habituales, me viene a la mente esa persona de 52 años que lleva trabajando desde los 16. Es de los que siempre cumple, de los que tiran del carro y resuelven sin hacer ruido. Durante mucho tiempo, el trabajo fue su lugar seguro: algo que dominaba, que le daba estructura, incluso sentido.
Hasta que el tablero cambió. Empezó a cargar con errores ajenos, a sostener situaciones que ya no dependían de él. Lo que antes era un esfuerzo sano se convirtió, poco a poco, en un desgaste silencioso. Y un día, el cuerpo habló: ansiedad, presión en el pecho… y esa sensación rara de no reconocerse en lo que siempre había sido.
No era falta de ganas. Era que sostener demasiado, durante mucho tiempo, también agota. Y aunque aquí tenga una cara concreta, esta historia no es una excepción. Tiene muchos nombres y muchas formas: desgaste, agotamiento, burnout… pero en el fondo habla de lo mismo. De personas que han sostenido más de lo que les correspondía durante demasiado tiempo.
Cuidar este motor no puede ser una responsabilidad individual. No podemos esperar a que alguien se rompa para actuar con soluciones de última hora. La salud mental en el trabajo no es un extra: es una condición básica.
Fomentar entornos laborales saludables, respetar la conciliación y ofrecer apoyo psicológico profesional no son gestos simbólicos; son decisiones que previenen el desgaste y sostienen el compromiso sin convertirlo en factura.
Hoy, 1 de mayo, no solo recordamos derechos. También deberíamos preguntarnos cómo estamos cuidando a quienes sostienen el sistema cada día.
Porque reconocer el límite no es rendirse. Es la forma más responsable de seguir.
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