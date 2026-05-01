El amor que engorda.

El otro día, en una cena con amigos, mi amiga dijo que desde que estaba con su pareja actual había engordado cinco kilos. Lo dijo riéndose. Como si fuera una anécdota. Nadie se sorprendió. De hecho, otro añadió que eso era que estaba feliz. Puede ser. Yo cuando estoy nervioso o mucho tiempo fuera de casa no paro de comer mal y de perder peso. Quizá por eso ahí está una de las grandes narrativas del amor contemporáneo: si engordas, es que todo va bien. Supongo que es porque la gente supone uno de los dos que componen la pareja sabe cocinar y no se alimentarán, únicamente, a arroz con pollo o Risketos.

Siempre me ha fascinado esa relación casi automática entre pareja y cuerpo. Empezamos las relaciones queriendo gustar, cuidándonos, midiéndonos. Y, poco a poco, si la cosa funciona, algo se relaja. Se cena más. Se pide postre. Se cocina juntos. Se comparten rutinas que giran —casi sin darnos cuenta— alrededor del placer cotidiano. Comer, ver series, quedarse.

Pero hace poco leí sobre algo que me hizo pensar más allá de lo evidente. Existe toda una corriente —los llamados feeders— donde la comida forma parte del deseo, donde una persona encuentra placer en alimentar a otra, en ver cómo ese cuerpo cambia, crece, se transforma dentro de la relación. No es tanto la comida en sí, sino lo que simboliza: cuidado, control, entrega, incluso poder.

Y, de repente, me pareció menos ajeno de lo que quería admitir.

Porque, salvando las distancias, en muchas relaciones también hay algo de eso. No de forma explícita ni buscada, pero sí en lo simbólico. Alimentamos al otro. Le ofrecemos, le insistimos, le cuidamos a través de la comida, de los planes, de la comodidad. Y en ese proceso, el cuerpo cambia… pero también cambia la forma en la que habitamos la relación. El amor, cuando se vuelve cotidiano, tiende a expandirse. Y nosotros con él. La pregunta es: ¿hasta dónde?

Porque una cosa es crecer juntos. Y otra es dejar de reconocerse. De preguntarse si ese cambio es compartido o simplemente asumido.

Mi amiga lo dijo hace poco, con una lucidez incómoda, después de nuestra disertación de si el amor engordaba o éramos nosotros: «No me preocupa haber engordado. Me preocupa haber dejado de elegirme».

Y ahí es donde todo se coloca.

Porque el amor no debería ser un lugar donde desapareces lentamente mientras todo parece ir bien. Debemos de ser conscientes de lo que nos va pasando mientras vivimos el amor y este no debería ser una excusa para dejar de habitar tu propio cuerpo, tus propias ganas, tu propia identidad. Quizá el problema no es que el amor engorde. Quizá el problema es cuando dejamos de preguntarnos si seguimos siendo nosotros dentro de esa expansión de amor que parece que lo llena todo.