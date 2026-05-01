Aprender a decir “estoy bien”.

Esmeralda empezó a sospechar del cuerpo una mañana en la que tardó varios minutos en cerrar la mano alrededor de una taza de café. Al principio pensó que era cansancio. Después estrés. Luego empezó a despertarse agotada.

Le dolían las muñecas. A veces las rodillas. Más tarde apareció el sol. Había días en los que salir a la calle le dejaba la piel ardiendo.

Seguía haciendo vida normal. O eso intentaba. Aprendió a decir “estoy bien” con bastante solvencia. Lo decía en cenas, en llamadas de teléfono y en consultas médicas.

Esmeralda escribía novelas que leían pocas personas y daba clases particulares.

Vivía sola. El diagnóstico llegó después de varias analíticas, varios médicos y demasiada gente sugiriendo que quizá todo era estrés. Siempre hay alguien dispuesto a echarle la culpa al estrés.

Recuerdo el día en que le dijeron que tenía lupus porque Esmeralda no parecía asustada. Parecía cansada.

—Bueno —dijo—. Podría haber sido peor.

Luego volvió a casa y buscó en internet cuánto tiempo iba a durar.

Con el tiempo llegaron las pequeñas derrotas. Cancelar planes. Dormir diez horas y levantarse agotada. Descubrir que hay días en los que ducharse ya cuenta como actividad física. Una tarde tardó casi veinte minutos en abrocharse una camisa. Acabó llorando de rabia en el borde de la cama. Después pidió perdón por ponerse así.

El cansancio terminó cambiándole el carácter. Había días en que se irritaba por cualquier cosa. Luego se arrepentía. A veces decía:

—Hoy no estoy para nadie.

Y era mejor creerla.

Lo peor no era exactamente el dolor. Era no saber. No saber cómo iba a despertarse al día siguiente.

Con el tiempo apareció un internista. La consulta era pequeña. El médico llevaba la bata arrugada y unas ojeras importantes. Escuchaba. Eso ya era bastante. Mientras Esmeralda hablaba, él apenas interrumpía. Miraba las manos inflamadas, las analíticas, la forma en que ella intentaba quitar importancia a ciertas cosas.

—¿Y qué tal duermes? —preguntó.

—Depende.

Él asintió. No prometió milagros. Le habló de ajustar medicación, de vigilar los brotes, de aprender ciertos límites sin convertir la vida en una rendición. Fue él quien empezó a ordenar las cosas. Después aparecieron otros.

La reumatóloga que llamaba cuando una analítica salía peor de lo esperado. El nefrólogo prudente. La nutricionista que insistía en que comer bien también era una forma de descanso. El preparador físico que le pidió caminar diez minutos los días malos.

Esmeralda desconfió de todos al principio. Luego entendió que iba a necesitar ayuda. Y eso tampoco le resultó fácil. Aun así, seguía escribiendo. Lo hacía de noche, cuando las manos daban algo de tregua.

Una madrugada me enseñó una frase de una novela que nunca terminó. “El cuerpo”, había escrito, “es muy suyo”. No era una gran frase. Pero era verdad.

Años después sigo acordándome de ella cuando escucho a alguien disculparse por estar cansado.

Algunas mañanas Esmeralda conseguía levantarse, prepararse un café y escribir unas líneas antes de que el cuerpo volviera a desobedecer. Entonces cerraba el portátil, se quedaba un momento quieta en la cocina y miraba la taza todavía caliente entre las manos. Había días en que aquello —seguir allí, haber llegado hasta la mañana— le parecía suficiente.