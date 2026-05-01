La guerra cultural de la derecha.

La plaza, el ágora, era ya en Atenas el lugar de encuentro y debate de los problemas de la comunidad, como hoy lo son las redes sociales. El ideal durante la Grecia clásica era ser ciudadanos libres en una ciudad estado libre y eran miembros de pleno derecho a partir de los 20 años. De allí salía el Consejo de los Quinientos que representaba a los distintos demos o barrios y también salían de ahí los magistrados y tribunales. Pero lo mas interesante no era la asamblea en la plaza, sino que todos los magistrados y funcionarios estaban sometidos al control ciudadano.

En las redes sociales, por contra, los ciudadanos desde muy temprana edad están sometidos a la oligarquía tecnocrática que controla esa plaza pública global del siglo XXI, sin someterse a control alguno en nombre de la libertad de expresión. Desde ahí influyen de manera bastante determinante en las elecciones de magistrados, diputados y gobernantes. Por eso es hoy más urgente que los representantes políticos elegidos por los ciudadanos regulen las redes sociales que no sean una herramienta en manos de los tecnoligarcas para manipular, y con o sin fórmulas logarítmicas tener una notable influencia y polarizar la sociedad.

El gobierno español ha decidido prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años siguiendo una decisión tomada ya por Australia, y seguida probablemente por Dinamarca, Francia y otros países. Lo que sabemos es que las plataformas funcionan con algoritmos adictivos, “por eso solo ya es necesario convencer o vencer al oligopolio de la comunicación digital sin que los menores corran más riesgo”. Mark Zuckerberg ha tenido que acudir a testificar en un caso de adicción a la tecnología contra Meta, YouTube e Instagram en qué les acusan de diseñar sus aplicaciones para crear un uso compulsivo lo que lleva a dismorfofobia corporal, ansiedad y depresión, y lo confirman documentos internos de 2019. Algunos fiscales generales en Estados Unidos les han acusado de que el uso de las redes sociales puede generar una adicción comparable a la de las máquinas tragaperras o el tabaco. Especialmente entre los niños que tienen algún tipo de dificultades

Los gobiernos señalan una asociación entre el uso de las redes y perturbaciones emocionales en menores como síntomas depresivos, ansiedad, baja autoestima e insatisfacción escolar. En su alegato inicial Meta había argumentado que los problemas de salud mental de una demandante se debían al abuso y la inestabilidad familiar, no a las redes sociales. La duda de los estudios científicos según Manuel Castells es si el tiempo que pasan en las redes los jóvenes es porque no lo pasan con sus familias, es decir la asociación existe, aunque es posible que “aquellos adolescentes con mayores problemas tienden más que otros a buscar refugio en el entorno comunicativo de las redes”. Si la causalidad tiene doble dirección y diferente intensidad según la problemática.

En cualquier caso los dueños de las redes sociales tienen una responsabilidad ineludible en los contenidos que permiten que depredadores se comuniquen con menores y otra serie de chatBots que perjudican a los jóvenes, así como los usos que se hacen de la Inteligencia Artificial. Al igual que los medios tradicionales son responsables ante la ley de los contenidos que difunden también lo deben ser las redes sociales; y al igual que los medios tradicionales tienen unas obligaciones fiscales, lo mismo es exigible a las redes sociales que se escabullen en los paraísos fiscales; y con el apoyo en este caso de la potencia hegemónica que defiende una supuesta libertad de expresión y empresa. Hay otros temas de actualidad en las redes desde la vacunación a la inmigración, o la prioridad nacional, pero primero hay que saber dónde nos movemos y habría que definir de manera ecuánime el ágora. Al menos intentarlo.

Las redes como Plaza Pública del siglo XXI tienen una gran influencia en configurar la mentalidad social, en las elecciones y en la polarización de la mentalidad social por lo que los poderes democráticos deben proteger a los menores, y poner límite a la influencia de los tecnoligarcas. Son los grandes tecnócratas propietarios de las redes sociales los que deben rendir cuentas ante los representantes democráticos y los usuarios de las redes. Y no estos estar cada vez más sometidos a la influencia y dictadura de aquellos.