Opinión | El deure d’actuar
L’aire que respirem i el que no es vol saber
Complir la llei sense aplicar-la en una ciutat amb un parc mòbil envellit
La implantació de les zones de baixes emissions (ZBE) s’ha consolidat com una política urbana clau a Europa per reduir la contaminació i protegir la salut. A Espanya, és una obligació legal per a les ciutats de més de 50.000 habitants. Però complir formalment no és el mateix que actuar. El cas d’Elx és paradigmàtic: la ZBE existeix sobre el paper, però en la pràctica no millora res. I això no és un error tècnic ni una fase transitòria, sinó una decisió política amb conseqüències reals.
La contaminació atmosfèrica no és opinable. A les ciutats mediterrànies, la combinació de trànsit, calor i radiació solar genera contaminants com el diòxid de nitrogen o l’ozó troposfèric i les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5). L’exposició continuada augmenta el risc de malalties respiratòries i cardiovasculars, especialment per l’efecte de les partícules fines, que penetren en l’organisme. No és alarmisme: és consens científic. I ajornar mesures no elimina el problema, el cronifica.
A més, aquest problema ja no és el mateix que fa una dècada, tal com també ha confirmat recentment la UMH d’Elx. El canvi climàtic actua com un accelerador: més calor i més radiació intensifiquen la formació de contaminants, especialment l’ozó, i empitjoren la qualitat de l’aire fins i tot amb els mateixos nivells d’emissions. Les onades de calor són més freqüents i persistents, l’aire es renova pitjor i els episodis de contaminació s’allarguen. Cada vegada respirem pitjor amb el mateix nivell de pol·lució.
I, tanmateix, a Elx es governa com si no hi haguera pressa.
La ciutat té un parc mòbil envellit -prop de la meitat dels vehicles superen els quinze anys i quasi un terç els vint- i una dependència estructural del cotxe privat. Només un 1,5% dels vehicles són electrificats (elèctrics o híbrids). Aquesta realitat és incompatible amb qualsevol objectiu seriós de reducció d’emissions.
Davant d’això, la resposta municipal ha sigut una ZBE sense restriccions, sense sancions i sense un calendari exigent, amb una delimitació mínima, ajornada com a mínim fins el 2030 i amb una aplicació pràcticament simbòlica. No és una ZBE progressiva; és una ZBE inoperant, orientada a complir formalment la llei, no a millorar la salut de la ciutadania.
Més enllà d’això, el balanç és igualment limitat. El govern disposa de plans, projectes i sistemes de monitorització finançats amb fons europeus, però amb un abast sobretot tècnic. No hi ha ajudes municipals significatives, ni incentius rellevants ─més enllà d’una reducció en l’impost de circulació, ni polítiques decidides de reducció del trànsit o alternatives sòlides al vehicle privat. En la pràctica, la transició recau més en decisions individuals que en una política pública activa.
Sovint s’al·lega la realitat social per justificar aquesta inacció: dependència del vehicle, alt cost de renovació i necessitat de gradualitat. És cert. Però és només la meitat del diagnòstic. L’altra meitat ─la que falta─ és la responsabilitat pública de facilitar la transició. Sense ajudes, alternatives i planificació, la gradualitat es converteix en immobilisme.
Per això, el problema no és la prudència, sinó la manca d’acció.
On són els programes municipals d’ajuda? Els plans per reduir la dependència del cotxe? L’educació ambiental? I, sobretot, on és la transparència en les dades?
Perquè aquesta és una altra qüestió clau: no es pot gestionar el que no es mesura bé.
Elx compta pràcticament amb una sola estació de mesura de la qualitat de l’aire que, tot i haver estat instal·lada inicialment en una ubicació més representativa, des de fa dècades es troba allunyada del trànsit intens. Açò no és una opinió, sinó una limitació tècnica coneguda: mesurar lluny de les fonts principals tendeix a infraestimar l’exposició real. A més, altres sensors instal·lats recentment no publiquen les dades.
El resultat és una imatge esbiaixada que facilita un relat de normalitat. I aquest relat és còmode, però no necessàriament cert.
Cal ser rigorosos: Elx no presenta els nivells de contaminació de València, Barcelona o Madrid. Però tampoc disposa del seu sistema de control ni del seu nivell d’exigència política.
A València, la contaminació ha forçat mesures, amb tensions però en la bona direcció. A Barcelona, hi ha restriccions reals del transit i una xarxa de mesura extensa i precisa. A Madrid, les limitacions tenen efectes verificables sobre la mobilitat.
Elx, en canvi, ha triat un altre model: complir formalment i ajornar materialment.
Aquesta opció no és tècnica, sinó ideològica. S’ha consolidat un discurs que presenta les polítiques ambientals com imposicions i no com a respostes a riscos acreditats. En aquest marc, la ZBE es converteix en un tràmit a minimitzar, no en una eina a desplegar.
Però la contaminació no depèn del relat.
El que està en joc no és només una norma, sinó la salut de les persones, la qualitat de l’espai urbà i la capacitat d’adaptació de la ciutat. Retardar decisions no evita costos: els desplaça i els incrementa.
Elx necessita una política completa: millor mesura, dades públiques, ajudes, transport públic funcional i planificació sostinguda. Açò no és ideologia: és gestió.
Perquè el problema no és només l’aire que respirem.
El problema és haver decidit no voler saber realment què respirem. I això no és prudència: és una renuncia a protegir la salut pública.
Cada vegada en són més els il·licitans i les il·licitanes que no accepten aquesta inacció. I ja no és temps d’explicacions, sinó de solucions.
