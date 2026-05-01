Mujeres al borde

1.- Se estrena en Movistar Plus+ la serie Yo siempre a veces. Seis capítulos, de no más de treinta y cinco minutos cada uno. Cuenta la historia de Laura, una treintañera que tiene una noche llena de drogas y con pocas precauciones sexuales que la lleva a convertirse de un día para otro en madre soltera. Este inicio argumental, mil veces visto, podría haber servido para dar pie a un drama social sin fin donde la protagonista viviría todas las miserias de su situación, padeciendo además las consecuencias irreparables de un modelo neoliberal y lleno de patriarcado que terminaría con un fundido en negro.

Pero no, no van por ahí Marta Loza y Marta Bassols, las creadoras de la serie. Producidas por los Javis, se lanzan al vacío a contar una historia luminosa protagonizada y de qué manera por una deslumbrante y novata Ana Boga y por su hijo, un macaco de pocos meses que ya apunta a robaplanos insaciable. Sin dinero, sin piso, sin trabajo fijo y con unas amigas tan raras como peligrosas, la mirada de Laura lo puede todo y nos dice que frente a la opción de susto o muerte, decide que ni susto ni muerte. Es una de las series del año.

2.- ¿Puede haber algo más innovador y osado que juntar a chicos y chicas jóvenes, tatuados/as, en tanga, pasándose hielos con la boca de unos a otras y con reguetón de fondo, para terminar apareándose bajo la sensual luz de las cámaras infrarrojas? No tuvieron que pensar mucho los guionistas, no, para buscar una isla del Caribe y llenarla de vicio y perversión. Aunque tras devanarme los sesos varias madrugadas, quizá una «Isla de las Tentaciones para los mayores de cincuenta» presentada por Mercedes Milá en plan socióloga podría pulverizar aún más todos los registros de audiencia. Que no nos subestimen, los jovencitos estos. Yo me presentaría. Y seguro que habría imágenes para mí.

3.- Explosión de presentadoras de programas en las últimas semanas: Henar Álvarez con un late night, Loles León con un consultorio sexual, y Ana Milán con un programa de entrevistas. Podríamos sumar a Ana Rosa Quintana, Susana Griso y Silvia Intxaurrondo por las mañanas, a Sonsoles Ónega por las tardes y a Pepa Bueno por las noches. Y Mara Torres en las madrugadas. Y también hay que tener en cuenta que Àngels Barceló lidera la audiencia de la radio. Pero no solo es en los medios. En España hay más juezas que jueces. Pero es que resulta que la presidenta de los jueces es una mujer, y la fiscal general de estado también. Y también tenemos presidenta del congreso de los diputados, vicepresidentas de gobierno, CEOs de empresas del Ibex. Se ha metido además en el ejército, en la policía, en la Guardia Civil, en el CNI. Y llenan los departamentos de marketing, de ventas y de RRHH de las empresas. Y queda claro que, si pueden elegir, no quieren ser albañiles, ni pescadores, ni transportistas, ni operarias de limpieza de residuos.

Esta lectura no es completa, pero tampoco se puede circunscribir todo a decir que hay brecha salarial (dato que lleva a distorsiones estadísticas y equívocas). Hoy, en España, una mujer puede intentar ser lo que quiera (otra cosa es a dónde llegue). Es bueno parar y comprobar que este país es uno de los mejores del mundo en igualdad de sexos, por el esfuerzo de todas, y también de muchos. Pero a veces parece que el único plan es un victimismo permanente que en nada las favorece, cuando la realidad es que hoy las mujeres españolas están ya al borde del asalto final. Y nosotros, con un permanente ataquito de nervios, qué menos.