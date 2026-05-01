La puntualidad es un importante valor en sí mismo considerado y que supone una tremenda cualidad en aquella persona que la ejerce. Quien es puntual puede considerarse que es una persona cumplidora con su trabajo y que se esfuerza en atender sus obligaciones para sí mismo y para con los demás. Difícil será, por ello, que una persona puntual desatienda lo que debe llevar a cabo diariamente en el trabajo, y, a buen seguro, que lo hará bien sin lugar a dudas.

Podemos asegurar que la puntualidad es una de las virtudes del ser humano que lo practica y que dignifica a quien la ejerce, porque cuando dos o más personas quedan a una hora concreta para realizar una determinada actividad laboral, o, simplemente, para concertar una cita por cualquier cuestión quien llega tarde demuestra una absoluta falta de educación para con aquellas personas con las que ha concertado la cita. Ser impuntual es ser incumplidor. Y quien es lo primero es lo segundo, porque incumples los horarios y luego las obligaciones que tengas.

Por ello, la impuntualidad supone una falta de respeto con el resto de las personas con las que se ha quedado, ya que desprecia absolutamente el tiempo de los demás y entiende que el resto de personas con las que concertó la cita, o bien de forma individual con una sola, no tiene otra cosa que hacer en el día que estar esperando a que acuda al encuentro quien se retrasa. De esta manera, llegar tarde a una cita enoja considerablemente a las personas que han estado esperando, por cuanto resulta evidente la falta de respeto y consideración que se tiene por los demás.

Puede ocurrir que de forma aislada y ocasional existen razones justificativas y objetivas que permitan entender que el retraso atiende a circunstancias concretas y excepcionales que han impedido llegar a la hora a la que se había quedado, pero si no es así y la impuntualidad se convierte en un hábito o costumbre pocas expectativas existen de que esa persona impuntual por costumbre rinda en su trabajo y en sus obligaciones diarias, porque resulta imposible ser impuntual y, al mismo tiempo, ser disciplinado en el trabajo.

La impuntualidad es sinónimo de demora, retraso, tardanza, extemporaneidad, o incumplimiento, porque quien incumple en la hora lo hace también en otras facetas de la vida que exijan una seriedad, concreción y atención a la hora de realizar una determinada actividad.

Cuando se tiene un compromiso con alguien lo correcto es llegar a la hora a la que se había quedado y no hacer esperar al resto de estas personas, porque supone desatender la principal obligación que surge, cual es la de cumplir con un horario que se ha establecido por ambas partes para empezar a hacer algo, o, simplemente, por el placer de divertirse. Así, se debe ser puntual en las citas para el trabajo y para la diversión.

Resulta impensable, por ejemplo, que en una empresa se permita la impuntualidad en el trabajo, porque el horario a la hora de desempeñar el mismo es una parte fundamental del desempeño de cualquier actividad laboral, y, por ello, las empresas trasladan a sus empleados que la puntualidad a la hora de asistir al centro de trabajo es una obligación inexcusable cuyo incumplimiento debe provocar consecuencias importantes para aquellos que llegan tarde. Y quien actúa como gerente o director del mismo también debe prestar especial ejemplo de ser puntual para demostrar que todos deben serlo. Porque la puntualidad es una cualidad sobre la que gira el crecimiento de la empresa y que se debe cumplir tanto por directivos como por empleados.

De la misma manera, en la función pública la puntualidad a la hora de empezar una actividad concreta, según el servicio público de que se trate, es fundamental porque los ciudadanos que acuden cuando han sido citados a una hora en concreto tienen el derecho, y la Administración la obligación, de que la cita se cumpla a la hora a la que el ciudadano ha sido citado. Y ello, sin dar lugar a esperas que redundaría en una mala prestación del servicio público.

No se trata, por ello, de que las actividades laborales en la empresa y en la Administración pública se lleven a cabo correctamente solo, sino que lo hagan puntualmente, porque ello supone el respeto a los ciudadanos y es imagen de seriedad, respeto, compromiso y debida atención a la hora de tener que realizar una actividad concreta. Porque ser puntual es ser buena persona y…cumplidor.