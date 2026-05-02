¿Inocente o culpable?

Los justos ★★★★ Dirección: Jorge A. Lara, Fer Pérez Reparto: Carmen Machi, Vito Sanz, Pilar Castro

No se prestó demasiada atención a Los justos en el Festival de Málaga, siendo una de las mejores películas que se exhibieron la pasada edición. Es lo que tiene acoger en la sección oficial 40 largometrajes. No se pueden abarcar. Los justos parte de una premisa muy parecida a Doce hombres sin piedad. Un jurado popular se encierra a deliberar si un acusado de corrupción es culpable o inocente. A partir de ahí es mejor no saber nada más, puesto que cualquier spoiler puede romper el interés creciente que se genera en cada una de las secuencias.

Sin necesidad de salir de un único espacio cerrado, la película se ve en un abrir y cerrar de ojos porque a un guion inteligente se suma la actuación de nueve actores en estado de gracia. Podemos citar a Carmen Machi como líder del grupo, a la siempre estupenda Pilar Castro (a la que Ángeles González-Sinde calificó como la Shirley McClaine española), o a Vito Sanz, en un papel alejado de los perfiles buenistas que se le suelen asignar. Pero todo el elenco, del primero al último, está espléndido.

Los justos se aleja de la solemnidad de Doce hombres sin piedad para convertirse en una comedia ligera que indaga en las contradicciones en las que incurrimos los seres humanos, y más concretamente en la picaresca que siempre ha aflorado tanto en nuestro carácter individual como en nuestras obras literarias y cinematográficas. Los justos es, sin duda, una de las mejores operas primas del año.