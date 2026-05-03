Entre Espronceda, Stevenson, Salgari y la vena romántica que llevo en la sangre, en el sentido más decadente del adjetivo, tengo un concepto del pirata que no se corresponde con la realidad. Ni con la pasada ni con la presente y está por ver si la futura.

Hay versos para aburrir en «La canción del pirata» y me los sé todos, que me los enseñó mi padre quizá a los seis años. Podría recitar párrafos enteros de «La isla del tesoro» y, sin ser coleccionista, almaceno un montón de ejemplares de diferentes ediciones en mi biblioteca. Siempre que veo uno nuevo, lo compro. Sandokán, el «tigre de Mompracén», me seduce, como a cualquier princesa de Rajastán, por ese afán irreverente de aventuras en pro de la justicia, como un Batman del XIX.

Claro que el pirata de Espronceda dividía por igual las presas y sólo tenía como riqueza la belleza sin igual (aunque el Sr. Mondéjar padre corregía al poeta y lo recitaba como la belleza singular, que creo que rima mejor). También Sandokán y su amigo Yáñez preferían las bellezas singulares, si bien de carne y hueso. Por el contrario, reconózcamoslo, tanto Jim Hawkins como Long John Silver iban más a lo suyo, que era a enriquecerse con los doblones de a ocho y, luego, ya si eso, coleccionarían arte o bellas sin alma.

Los piratas reales eran tipos bastante menos románticos, tirando a desalmados. Es verdad que la Cofradía de los «Hermanos de la Costa» tenía un férreo sentido del honor pirata en el que estaban justificadas violaciones y ejecuciones sumarias pero, al mismo tiempo, había igualdad de voto sin considerar raza o religión, prohibían la propiedad privada y el juego a bordo, distribuían equitativamente las presas y disponían de seguro médico, con indemnización incluida por heridas sufridas en combate y avatares de la travesía.

Los piratas de ahora considerarían a los de Isla Tortuga unos despreciables «woke», cegados por la solidaridad, la democracia y el estado de bienestar, en vez de guiarse por la fuerza, el heteropatriarcado y el tanto tienes, tanto vales. Vamos, habría que oír hablar a Ayuso/MAR de Barbanegra…

Un pirata de ahora se puede denominar al que hace subir y bajar las Bolsas a su antojo y se llena los bolsillos con los misiles que pagamos todos. Es pirata quien hunde la sanidad pública para derivarnos a la privada. Cualquiera que se sube al poder para enriquecerse, sea una organización benéfica, una entidad empresarial, una Cámara de Comercio, una asociación de vecinos o el ayuntamiento de Villatruchas de Arriba.

¿Es el anaranjado líder del mundo libre un pirata? Sin duda, aunque yo no le dedicaría un poema que ensalzara la ruina a la que nos está conduciendo. Ni un haiku siquiera. ¿No tendrá bastante con lo que tiene? Quizá no, el mundo nunca es suficiente. ¿Y los pequeños piratas que trafican con ayudas y subvenciones, o sea dinero de todos, para llevárselo crudo y/o benefician con un sueldazo a sus familiares? Pues son todavía más miserables que Barbanegra, Morgan o Anne Bonny, capitana pirata por elección de sus marineros, no porque la designara su esposo mantecoso, tomen nota otras piratillas de cuyo nombre me acordaré un día de estos.

En fin, los que se cargan instituciones o países modelo en beneficio de su monstruoso ego tienen la misma catadura moral y merecerían el mismo castigo que reservaba la Corona española para los que pillaba: ser colgados del palo mayor.

Ser bucanero suponía hace tres siglos una persecución a muerte a lo largo y ancho de los siete mares. William Kidd o «Calico Jack» eran un peligro para los negocios y fueron ejecutados junto a cientos de colegas por los ingleses o los españoles. Barbanegra y Bartholomew Roberts cayeron en combate; las capitanas piratas Anne Bonny o Mary Read murieron en la mazmorra. Un final feliz en el mejor estilo de Hollywood, supongo.

¿Qué pasará con los piratas actuales? Ojalá tuviesen también un fin de película en el que pagaran sus culpas y fueran redimidos por el castigo. No me parecería mal que tuvieran ese punto de contrición que da al hombre la salvación, como Don Juan. Arrepentimiento y petición pública de perdón por el daño causado y el recuerdo amargo dejado en todas partes.

Con un poco de suerte pasarán a la nada y se recordarán como anécdotas de la historia, tipo Calígula pasado a cuchillo por sus pretorianos. No es por dar ideas, pero con los tiranos suelen acabar sus propios correligionarios, temerosos de ser los siguientes de la lista. Las intrigas palaciegas han hecho muy felices a los que creemos en la venganza. ¿Tú también, Bruto?

Y, si así no pasa, pues a otra cosa, mariposa. Los piratas no dejarán de serlo por mucha colonia que se echen para disimular su hedor. La pata de palo carcomida y el loro disecado son herencias del viejo John Silver, que las portaba con prestancia. Los de ahora son piratitas del montón, con la misma elegancia que una poligonera de mercadillo en horas bajas.