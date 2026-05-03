El empresariado alicantino que eligió vivir en una cornisa

Acabamos de cerrar el mes de abril con dos hitos empresariales dignos de recordar. CEV Alicante y el instituto Ineca han logrado, tras años de insistencia y reivindicaciones, sentar en la mesa a la Delegación del Gobierno y a la Conselleria de Infraestructuras, para que las dos grandes administración -Gobierno de España y Generalitat Valenciana - rindan cuenta de la penosa inversión que realizan en la provincia de Alicante. El paso, reflejado en este diario, ha venido a evidenciar que al empresariado alicantino le cuesta históricamente celebrar los triunfos colectivos y, por lo tanto, hacer ver que el dinero público no es una suerte de ministros, sino una cuestión seria y que merece la atención más allá de la reivindicación.

Esa distancia es equidistante hacia lo positivo y lo negativo. Dicen que tenemos más de fenicios que de romanos, pero en el siglo XXI y, por muchos motivos, cuesta aún imaginar al empresariado alicantino lejos de esa cornisa en la que se instalaron para sobrevivir o para disfrutar de la brisa, simplemente.

Y es en este punto, donde se encuentra muchos de los emprearios y empresarias ante las inauditas noticias que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, protagoniza con más habitualidad de la que se alcanza a recordar.

Crear precedente

Las entidades camerales no son asociaciones, ni instituciones. Son una mezcla de ambas con sus particularidades que se podrían resumir en que están gestionadas por empresarios (sector privado), pero tuteladas por el gobierno autonómico de cada territorio. La ley, aunque aburrida de leer, lo deja claro y por este motivo, responden ante la Generalitat de sus cuentas, de sus compras de bienes, de su gestión, de la transparencia, etcétera.

La consellera Marián Cano ha decidido que lo que no existe aquí y sí en Andalucía, tiene validez

Pero, esta semana la consellera de Industria y Comercio, Marián Cano, ha decidido que no, que la soberanía operativa está por encima de la ley valenciana y que lo que no existe aquí y sí en Andalucía, tiene validez, omitiendo el más mínimo atisbo de explicación jurídica o didáctica. El precedente abre una puerta no exenta de riesgos, aunque hoy no se pueda ver porque las Cortes Valencianas ya tienen bastante con arbitrar las comparecencias de casos tan graves como las consecuencias trágicas de la dana o la insoportable desvergüenza de Les Naus.

El pleno de la Cámara de Alicante este martes ratificó que Baño omitió una información que le suponía de facto la pérdida de su condición de miembro del pleno, y por extensión, la de presidente. Lejos de realizar una mínima autocrítica, su respuesta ha vuelto a ser la de encender una batidora de excusas que ha obligado a todo su entorno a cerrar filas, de nuevo. Ya se hizo tras su detención policial en marzo, cuando un juez así lo ordenó y que acabó con el paseíllo del empresario bajando la rampa de la Comisaría de Alicante. Se marchaba a casa libre, tranquilo y acusado de presunto fraude de subvenciones y falsedad documental por la gestión de los bonos comercio en su calidad de responsable de la federación de comercios de la provincia.

La defensa hacia la gestión fue incontestable. La dirección de la Cámara y la de Facpyme defendieron a capa y espada una circunstancia que invita a la prudencia, al menos, en lo que a reputación se refiere. Pero quienes están a su lado, le empujaron hacia el extremo de esa cornisa, esa en la que se siente como Leonardo Di Caprio en la proa del Titanic: «el rey del mundo».

Y nadie, públicamente, quiso manifestar la crítica o el sentir de otros tantos empresarios que vieron que la escena debía dar paso a una pensada.

«No creo que se haya llevado dinero, pero debería dimitir por el bien de la Cámara y centrarse en su defensa». Esta frase formó parte de la brisa alicantina; así que no tiene validez ni ante el resto de la sociedad, ni ante las organizaciones empresariales.

Así que Carlos Baño tiene todo el derecho y cumple con los requisitos para reeditar un nuevo mandato al frente de la entidad, según las leyes de aquí y las andaluzas. Nada importa el descrédito o que se someta a dos organizaciones a apagar incendios día sí, día también, porque la burocracia es farragosa y las normas, un fastidio.

Desprecio hacia lo público

El capítulo de la anomalía, que suponía tener que dar de baja su empresa y no hacerlo, no es porque Carlos Baño no supiera que era lo correcto, porque él mismo es quien ha dado cuenta de cada cambio en los plenos, sino porque él ya tenía cuatro empresas con representación. Eso argumentó y total, qué más daba.

Que haya usurpado un voto durante dos años y medio o el derecho de sus compañeros a una nueva votación no es relevante, porque total el resultado, según él, iba a ser el mismo.

Que en lugar de una licencia de obra mayor, se presentara una declaración de responsabilidad por las obras de la Cámara en Panoramis era cosa de los técnicos y no tenía sentido, porque el resto (las empresas que estaban allí) ya lo habían hecho así. Da igual comprometer cuatro millones o una subvención de 1,5 millones de dinero público y lo mejor, da igual, que antes si quiera de levantar la persiana, la sede ya tenga un valor de medio millón menos, porque no se ajusta a las normas.

Tampoco tiene importancia saltarse la ley de Transparencia. Es una tontería, porque eso quién lo mira. Y nada parece ser importante, porque, por ahora, nada de todo esto tiene consecuencias.

Ninguno de los empresarios que han apoyado el proyecto de la nueva sede va a pagar de su bolsillo esta mala praxis. La pagarán todos los ciudadanos a tenor de cómo se financia la Cámara alicantina, donde 8,8 de cada 10 euros que entran es dinero público.

Es el desprecio hacia lo público, hacia la legalidad, lo que quiebra el presente y el futuro de la credibilidad empresarial. La misma que este mes de abril ha sentado en una mesa a sus dirigentes políticos para que den explicaciones de qué hacen con otro dinero público, el poco que llega a la provincia.

Es la soledad en la cornisa, y lo cerca que parece estar todo de romperse, lo que ha llevado al empresariado alicantino, como colectivo, a perder peso en los lugares de toma de decisión.

Tener casos individuales de éxito facilita abrir puertas, y bien lo entienden todos los que han estado al frente de organizaciones. Contar con empresarios con una permanente sombra de sospecha, como lo es el de Baño, ahonda en la distancia hacia los logros como sociedad. Es difícil tomar en serio a quien coquetea continuamente con el engaño y también con quien se convierte en cómplice del mismo, sea con buena o mala fe.