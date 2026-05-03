Hagamos comparaciones, sin que nadie se moleste

El pasado día 13 fue presentado en sociedad en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante el muy deseado Parque Central y Estación Intermodal. El evento celebrado con asistencia de ministro, alcalde y otras autoridades parece ser que ha supuesto un desencanto para muchos ciudadanos vecinos del futuro parque tras observar una serie de diapositivas que aclaran muy poco el nuevo concepto de «semisoterramiento» de vía férreas, sin mostrar proyecto alguno, ni básico ni de construcción, plazos de inicio y final de obras, fases de las mismas, etc. Y no es baladí la frustración si consideramos que un tema esperado desde hace al menos 20 años se muestra en una exhibición con tan escaso bagaje precedida, además, de un retraso de casi seis meses por la única razón del encaje de agendas de ministro y alcalde, lo que también indica la velocidad con la que nos tomamos por esta tierra determinados asuntos.

La Compañía MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) que construyó la línea férrea entre la capital de España y la nuestra se mostró generosa con esta ciudad construyendo una estación dotada de un amplio territorio a su alrededor. La distancia entre sus límites, desde la calle Bono Guarner hasta casi la avenida de Aguilera es superior a la anchura de la estación de Sans de Barcelona, entre el Paseo de San Antonio hasta el parque de la España Industrial. De largura podemos decir lo mismo, desde la avenida Salamanca hasta la Vía Parque hay espacio suficiente para un Central Park al estilo de Nueva York, una estación Intermodal del siglo XXI y construcción de viviendas suficientes, sin caer en el exceso urbanístico, que rentabilice la inversión. Sólo es cuestión de voluntad política de los distintos actores -Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento-, que estos se planteen de una vez por todas si esta provincia se merece la sustitución de la duradera y persistente cicatería inversora y se ponen definitivamente las pilas para programar las obras que vienen siendo necesarias desde hace décadas. No se trata de pedir que nos traten mejor que a otros, pero que tampoco nos tengan siempre a la cola. ¿Posee Alicante el necesario potencial para solicitar, con el debido respeto, que se la trate mejor de como lo ha sido hasta ahora? Pues analicémoslo. Es la cuarta provincia más poblada de España, por encima de cinco comunidades autónomas uniprovinciales, también superior en habitantes a comunidades de dos y tres provincias como Extremadura y Aragón, a solo cien mil habitantes de Castilla-La Mancha con cinco provincias y una diferencia de solo trescientos mil con Castilla-León, que dispone de nueve provincias. Estamos igualmente en cuarto o quinto lugar en generación de PIB (Producto Interior Bruto), disponemos asimismo del quinto aeropuerto de la nación por número de pasajeros anuales y somos igualmente punteros en otros muchos parámetros. Y, a cambio, tenemos la capital descosida a base de vías ferroviarias sin servicio desde hace cuarenta años (céntrica avenida de Elche), una estación de AVE deprimente, uno de los centros turísticos más importantes del país como es Benidorm sin conexión ferroviaria nacional, una estación de AVE como es la de mi pueblo, Villena, conectada con la ciudad mediante un antiguo camino rural y curvilíneo al que se le añadió una capa de asfalto… Este último caso es patético, demuestra claramente que desde 2013 en que se inauguró el AVE Madrid-Alicante no ha habido un solo presupuesto, ni nacional ni autonómico, que haya sido capaz de subvencionar la construcción de dos kilómetros y medio de carretera decente entre la estación y la A31. Si esto no es abandono, dejadez, abulia y desidia en inversiones públicas en esta provincia alguien debería explicar qué es.

De momento el Palacio de Congresos lo dejo para otro rato, que también es otra historia para no dormir. Sólo pretendo con este escrito decirle a la autoridad competente que ya está bien de bromas, que otras ciudades tienen las estaciones soterradas, en Girona a 25 metros, y en Alicante pensamos en «semisoterrarla». Bonita faena después de tantos años.