El himno de fiestas de Mutxamel: 35 años de identidad local

No canvies mai cor meu

no vages a perdre el pols de la festa…

Con estos dos versos, comienza el Himno de las fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel, que está muy cerca de acabar la efeméride del trigésimo quinto aniversario del estreno de este emblema musical de su celebración más importante.

Compuesta por los mutxameleros José Sala Torregrosa en el apartado musical y en el poético por Francisco Pastor Vidal, la obra fue estrenada el 31 de agosto de 1990 en el Jardín Pinada del colegio público El Salvador por la sociedad musical La Alianza, dirigida por su titular Juan Iznardo Colom y por la coral Tabaquera, conducida por Carlos Catalá.

El concierto de presentación, en el que se tocaron varias composiciones de música festera, se cerró con la interpretación del Himno de Fiestas que fue muy aplaudido por los numerosos asistentes que ocupaban todas las localidades.

Ante la intensidad y la duración de los aplausos, los intérpretes tuvieron que repetir la obra. Como músico participante en el acto, sentí una emoción profunda, especialmente en el ritardando final.

……..

I alce la meua copa,

descanse l’espasa

I brinde per tu

no canviies Muu-txaa-mel.

Sentimiento que reviví cuando tuve el honor y la satisfacción de dirigirlo el 10 de septiembre de 2006, al finalizar la entrada de bandas de música con todos sus componentes interpretándolo junto a las voces de las festeras y los festeros concentrados frente al castillo de fiestas.

Una satisfacción, que tal y como reconocía el músico y compositor alcoyano José Maria Valls Satorres el día antes de dirigir el Himno de Fiestas de Alcoy de 2026 por segunda vez, cada "alcoià", en nuestro caso "mutxameler", debería dirigirlo. "Aunque claro, se necesita un mínimo de preparación", aclaraba.

Una gran responsabilidad. Demasiada para este modesto músico mutxamelero que ama y siente las fiestas de su pueblo José Sala Torregrosa — Compositor de la música del himno de fiestas de Mutxamel

José Sala Torregrosa fue un niño de los muchos que comenzaron sus estudios musicales en la academia de educandos de la sociedad musical La Alianza de Mutxamel, su pueblo natal. A los 9 años, ingresó en la banda, donde era conocido por sus compañeros como "Pepito el Requinto", por el instrumento que tocaba.

A los 16 ingresó por oposición en la banda municipal de Alicante y a los 18 en el ejército con el grado de sargento músico profesional, pasando en 1985 a la situación de excedencia voluntaria con el grado de subteniente músico.

Tras cursar estudios en varios conservatorios, culminó su formación en el de Granada. En esta ciudad, y por su trabajo, se especializó en música española y flamenco. Allí conoció la cultura andalusí y a uno de sus más preclaros poetas, Federico García Lorca, que tanta influencia tendría en sus composiciones musicales.

Entrada de los Moros y Cristianos de 2024 / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Fruto de todo esto fue una gira de conciertos por varios países, entre ellos Japón, interpretando "Bodas de Sangre", de García Lorca, con música compuesta por él mismo para dos pianos.

Fue profesor de este instrumento en el conservatorio superior de música de Granada, catedrático de solfeo y teoría de la música, catedrático numerario y emérito de repentización, transposición instrumental y acompañamiento en el conservatorio superior Óscar Esplá de Alicante. Falleció en el año 2009.

José Sala reconocía en una tribuna publicada en el diario INFORMACIÓN el 11 de septiembre de 2001, con motivo de ser nombrado pregonero de las fiestas de ese año, que sin lugar a dudas el tema musical que más preocupación le produjo de todas las composiciones que escribió para las fiestas de su pueblo fue el crear el Himno de las Fiestas.

"Una gran responsabilidad. Demasiada para este modesto músico mutxamelero que ama y siente las fiestas de su pueblo", señalaba.

"Pero, una vez más, conté con la inestimable ayuda de nuestra amada Madre, la Virgen de Loreto, que me iluminó y me ayudó a escribir estos compases que creo resumen el sentir de todos los festeros y festeras de Mutamel", añadía.

Sala unía a su probada preparación técnica, la de ser mutxamelero y ejercer como tal allá donde se encontrase

El resultado fue una composición musical emotiva, con su letra escrita en valenciano por Francisco Pastor Vidal, que destacó la identidad local y el orgullo festero del municipio, así como la tradición, el aroma a azahar, la música y la pólvora.

Por todas estas razones, he pensado siempre que la primera tesela que se colocó en el Passeig de la Festa en el año 1993 encabezando una lista de los compositores más destacados de la música festera sea la suya no ha sido una casualidad.

Sala unía a su probada preparación técnica, la de ser mutxamelero y ejercer como tal allá donde se encontrase. Yo tuve la ocasión de comprobarlo cuando aún no lo conocía personalmente. Fue cuando estando de viaje de fin de carrera por Andalucía asistimos a una sala de fiestas de Granada. Jardines Neptuno creo recordar que se llamaba, donde se ofertaba una actuación de flamenco y de música española.

Cuando comenzaron las interpretaciones llegó un momento en el que presentaron a la orquesta y al llegar al pianista y nombrar a José Sala Torregrosa me dije, "qué casualidad".

Al finalizar la actuación me levanté y pregunté por él. Nada más verle le dije: "soc de Mutxamel". Inmediatamente, mostró una sonrisa de satisfacción y entablamos una agradable conversación que dio comienzo a una relación de amistad que mantuvimos hasta el final de su vida.

Otra muestra de su vocación mutxamelera la dio la noche del estreno del himno cuando, a pesar de tener unos problemas familiares graves, supo superarlos momentáneamente y responder con su gran corazón para no faltar a su obligación. La presentación en sociedad de su obra más perdurable.