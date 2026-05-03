El ser humano no tiene límites

- Hola Pa ¡Estoy contento!

- Ya te veo, JC. Esa cara de ilusión no engaña. ¿Asunto terrícola?

- Así es. En la Tierra los humanos han derribado una nueva barrera.

- Creía yo que lo único que derribaban eran las barricadas de los conflictos bélicos.

- Ya estás con tu habitual pesimismo. ¡Los humanos son una buena especie!

- Si eso no lo niego. El que se maten entre ellos es irrelevante…

- Hoy estás sarcástico, Pa. Pero no me desanimas. Mira: un atleta keniano, llamado Sabastian Sawe, acaba de establecer un nuevo récord de la Maratón: 1h 59:30.

- No sé… ¿eso es mucho?

- ¡Eso es estratosférico, Pa! Consiste en correr 42 km en menos de dos horas, con un promedio de ¡¡¡21 km por hora!!!

- Sí… supongo…

- Además es la primera vez en la historia que dos humanos bajan de las dos horas, porque el segundo, un etíope, también lo consiguió.

- Estás entusiasmado, JC. No sé yo…

- Lo estoy, Pa, por lo que representa para los humanos, de superación, de ir alcanzando metas y derribando barreras. Eso demuestra que no lo hemos hecho tan mal.

- Pues yo miro el panorama terrestre y no tengo esa sensación: polarización extrema e irracional, lindando en la violencia, individuos impresentables al mando de las naciones, líderes patéticos, escasamente preparados y no representativos de las sociedades que encabezan. Persistencia de la desigualdad, incluso aumentada en los últimos años, con la emergencia de ultramegamillonarios que acumulan riqueza obscenamente, lo que genera una redistribución de la riqueza peor que la anterior. Proliferación de conflictos armados, con la molesta costumbre de resolver sus asuntos con las armas. Millones de niños sin acceso a lo mínimo: educación, vacunas, comida o agua... No sé, no veo ese optimismo por ningún lado.

- Lo comprendo. Pero valora que los humanos han ampliado su conocimiento de una manera extraordinaria. Están avanzando con rapidez en su propia fisiología, su genoma, con el que han conseguido muchos avances, sin ir más lejos ya pueden cortar y pegar material genético, viajan fuera de su planeta y están preparando una misión hacia Marte, solo es cuestión de tiempo que colonicen –de una u otra manera- el sistema solar. Han logrado comunicaciones que les permiten tocar una tecla y ver a alguien en el otro extremo del mundo. Y desarrollan una cosa llamada inteligencia artificial, que les va a hacer avanzar extraordinariamente, de hecho se prevé que en 2030 comiencen a usar de forma masiva robots humanoides en múltiples tareas, peligrosas, domesticas, cuidadores de ancianos y personas vulnerables, trabajos repetitivos… Una prueba irrefutable es que los humanos han duplicado su expectativa de vida, que a principios del siglo XX (anteayer) era de apenas 40 años a la actualidad, que supera los 80.

- Bueno, esto parece un contraste difícil de digerir. De hecho estoy indignado por el asunto Pujol, ya sabes… 12 años de instrucción para acabar exonerando al sujeto por deterioro cognitivo…

- Cierto, hay cosas manifiestamente mejorables, como es la justicia española. Pero eso no es óbice para que la resultante sea, en mi opinión, positiva. Y, sobre todo, hay mucho margen de mejora y un camino claro a seguir.

- ¿Camino a seguir? Tú dirás.

- La educación, el conocimiento, la cultura y la lectura. Con esos ingredientes las sociedades cada vez serán mejores, más inclusivas, más tolerantes y, sobre todo, más justas.

- Estoy de acuerdo, por una vez. Al menos, los humanos celebran el día del libro. Aún queda una chispa de esperanza…