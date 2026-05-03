Una modificación positiva y necesaria en la proyectada Ley Orgánica de Integridad Pública

En la últimas semanas hemos podido observar cómo el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado por el Gobierno y sometido a información pública desde el 19 de febrero de 2026, ha generado un interesante debate que, saliendo del ámbito de las publicaciones de carácter estrictamente jurídico o económico, ha llegado a los medios de información general. Ha tenido ya, incluso, la consiguiente repercusión en las redes sociales, bajo un formato en el que, a veces, puede resultar difícil hacer perceptible el nivel de respeto y escucha con el que nos gusta debatir a los profesionales del derecho.

El debate se ha originado en torno a una de las medidas que la reforma proyectada propone en relación con las sociedades de responsabilidad limitada: que las participaciones sociales de éstas se inscriban en el Registro Mercantil; y que se inscriban, tanto la titularidad originaria como las sucesivas transmisiones de las participaciones, sean voluntarias o forzosas, y tanto la propiedad, como la constitución de derechos reales, las anotaciones de embargo y otros gravámenes sobre las mismas, incluida la prenda sin desplazamiento de posesión.

La reforma permitirá superar el actual estado de cosas, en el que la propiedad de las participaciones se refleja exclusivamente en el libro registro de socios, de carácter privado, gestionado por el propio órgano de administración, y que carece de control jurídico efectivo. Hacer depender del mismo la titularidad de las participaciones se ha revelado fuente de numerosos problemas. No es sólo que favorezca estructuras opacas, es que simplemente hace muy difícil conocer quién ostenta la titularidad de las participaciones, tanto en los actos de la propia sociedad como en las relaciones de ésta con terceros, acrecentando el riesgo jurídico y, en consecuencia, el coste de las transacciones. Con esa inseguridad se perjudica, además, la capacidad de las participaciones para operar como verdaderos activos económicos, dificultando su pignoración, limitando su utilización como garantía, y restringiendo el acceso al crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Una de las críticas al anteproyecto que se han podido leer es la de que pretende eliminar la intervención notarial en la transmisión de participaciones sociales, al establecer el proyectado artículo 106 de la Ley de Sociedades de Capital que la transmisión de participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales sobre las mismas, deberá constar en documento privado electrónico con las firmas electrónicas cualificadas de transmitente y adquirente, y de contenido y formato estandarizados, autorizados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública; o en documento judicial o administrativo.

Puede discutirse, y hasta aceptarse, que la norma sea susceptible de mejora, y que podría introducir una referencia expresa a la escritura pública como un título inscribible más, junto a los demás que se relacionan. Y quiero, a este respecto, dejar constancia de mi reconocimiento al alto grado de preparación e implicación del notariado español, algo que podemos percibir los que, en comunidades como la valenciana, confrontamos su trabajo con el de los notarios y notarias de muchas otras nacionalidades. Donde esta crítica al texto del anteproyecto se equivoca es en desconocer que todos los documentos inscribibles que enumera el art. 106 LSC vayan a ser simplemente «publicados» en un registro de alcance aparentemente administrativo, o en dejar traslucir que podría, en lugar de ello, articularse una comunicación a una base de datos centralizada, más o menos dependiente de la autoridad, fedatario o entidad que documente o intervenga en la operación. Donde la crítica falla es en desconocer que el documento, sea de la naturaleza que sea, va a pasar por un filtro de legalidad a cargo del registrador mercantil, en el ejercicio de una función legalmente conferida, perfectamente definida y digna de reconocimiento o, al menos, de respeto por todos los que somos parte en nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva.

Así entendido el camino que habrá de seguir la documentación en que se instrumente la transmisión de participaciones, la garantía definitiva del sistema tiene que descansar en convertir la inscripción en el Registro Mercantil, una vez pasada favorablemente la calificación por parte del registrador o registradora, en requisito con valor constitutivo de la transmisión de participaciones: sin inscripción no habrá, frente a la sociedad, ni frente a terceros, nuevo titular de la participación o del derecho o gravamen sobre ella. Ese será el mecanismo definitivo que evitará la opacidad, permitirá la lucha contra el blanqueo y mejorará la seguridad jurídica, superando los problemas que, para la vida de la sociedad y su relación con terceros, se venían produciendo.

No puede desconocerse el origen político concreto de todo el paquete de medidas que se han llevado al anteproyecto de ley orgánica, y que fue presentado por el gobierno de coalición actual como un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Pero, más allá de ese origen y de esa finalidad, sería deseable que el debate sobre todas y cada una de las modificaciones que se proponen se desarrolle con independencia del signo político de quienes las propugnan, aceptando que, bajo gobiernos de distinta orientación, también se podrían aceptar, pues son medidas que mejoran la realidad jurídica y social. Deberían, por otra parte, expresarse las opiniones rebasando el ámbito –de connotaciones negativas- de la lucha contra la corrupción, porque no se trata sólo de eso, sino también de normas útiles para quienes desarrollan su actividad societaria, y es el perfil general, dentro la legalidad. Y, por último, las distintas posiciones deberían defenderse superando todo tipo de aspiraciones corporativas, particularmente las de quienes participamos, desde diversas esferas, en un sistema de seguridad jurídica preventiva que ha hecho del español uno de los más apreciados del derecho comparado.