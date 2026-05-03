Taquilalia

Afuera el viento se exhibe furioso. Decido cobijarme. En mi salón, arrellanado cómodamente en el sillón, me dispongo a atender un debate entre los espacios políticos desde lo que se conoce como el centro de la Democracia. Y se confirma lo que ya viene siendo costumbre. Las dagas no tardaron en asomar y las miradas afiladas como dardos buscaron destinatario. En el hemiciclo, en poco tiempo todo se volvió tenso reventando las expectativas de los intervinientes a todas luces enfrentados. Las cámaras recorren los escaños de los asistentes que aparentemente ya tienen asignados sus «papelones» en la coreografía preparada al efecto. Ansío disfrutar de manera accesible a la exposición de ideas y dinámicas parlamentarias en estos tiempos convulsos, pero el ambiente previo me hace temer digerir otro espectáculo confrontativo en lugar del necesario y obligatorio debate técnico. La división, la ruptura total ha dejado de ser una sensación para convertirse en manifiesta evidencia.

El hemiciclo estaba a rebosar. Debía flotar en el ambiente la bruma densa de la responsabilidad, pero el murmullo rayaba el escándalo profanando el lugar y el respeto reverencial que se le debe al foro encargado de custodiar nuestras libertades y leyes. Tal parecía una tasca barriobajera: aplausos, gritos, golpes, pataleos... Escenario de pugna constante y de lo que califico de soberbia comunicacional y arengas. La sensación oscila entre el desengaño y la furia, los populismos de derecha e izquierda abusan de consignas que no se ajustan a lo estrictamente cierto con el empleo de paralipsis que pretenden herir al rival. Discursos con mal estilo caracterizados por la polarización y la descalificación arrumbando el debate ideológico, lo que evidencia una completa desconexión con la realidad ciudadana en lo que debería ser un debate racional. La dejadez de ideas a cambio del odio. Dobles discursos, soberbia, apabullante y enervante grandilocuencia, diatribas degeneradas y carencia total de empatía. El uso y abuso de falacias con la pretensión de conseguir el apoyo popular, sin bases y dudosas afirmaciones creando ese clima que atrae a los enfadados y desencantados.

A mayor abundancia, la molesta constatación de que no pocos hablan a velocidad 1,5 x: la aceleración del audio, esa opción que ofrece la aplicación de escuchar las notas de voz abreviando el tiempo de escucha, que tal parecen muñecos o pitufos. Así es como se aprecian muchos de los parlamentos y mensajes. Es lo que se conoce como «taquilalia», un trastorno que genera discursos acelerados, atropellados, inconstantes, precipitados, desordenados, confusos, en los que se pierden trozos de contenido y degrada notablemente la posibilidad de entender el mensaje. ¿Se habla velozmente para enviar la mayor cantidad de mensajes en poco tiempo? ¿Para opacar o directamente anular el del contrario? ¿Para no decir nada envolviendo todo en el celofán de la palabrería vacua? Quieren dar la sensación de agilidad incurriendo en continuas contradicciones.

Son discursos que dificultan la comprensión y minimizan la profundidad de la información, apabullantes en datos que derivan en diarreica verborrea que atropella ideas y anulan la capacidad de síntesis y, por tanto, el interés del oyente. El tema central que interesa y se debe comunicar pasa desapercibido... pues tal vez ni exista.

Hablar rápido, atropelladamente y de forma irreflexiva dando la sensación de una falsa seguridad con la evidencia de pensar y procesar las ideas a una velocidad mucho más lenta que la del habla, no es sinónimo de hacerlo con fluidez pues impide a la audiencia digerir toda la información que se pretende transmitir, abundando la utilización de rellenos lo que explica ciertos fallos en el sistema político. Comunicación poco afectiva, diáfana muestra de escasa claridad de pensamiento y que genera estrés, confusión y desilusión ciudadana ante la evidente pérdida de valores y la degradación de la política donde el poder y sus intereses ahogan a la ética.

La sensación de agobio que provocan los discursos cargados de amenazas, insultos y expresiones «bajunas» es resultado de ese lenguaje de la confrontación, y consiguen que se tenga una concepción de la política cada vez más deformada lo que produce sonrojo e indignación por la intolerable utilización de un lenguaje conflictivo, desafiante y cruel, preñado de desprecio, con improperios vomitados igualmente por unas redes que fragmentan la sociedad y dañan la convivencia. Tal vez pretenden que simplificando el lenguaje simplifican la realidad. El odio ha dejado de ser un exabrupto y se ha convertido en pedagogía cotidiana, muestra de la forma disruptiva del sistema. Se carece de comunicación persuasiva, resortes lingüísticos, técnicas argumentativas y estrategias psicológicas.

Se agradecen los discursos efusivos y pasionales, si, pero... también un esfuerzo en mejorar la estructura, ajustar, ser concisos y la reflexión crítica. Ya no presenciamos un buen debate ideológico con ideas y programas. Todo ha sido sustituido por la directa, descarnada y macarra descalificación personal con la permeabilidad de los medios de comunicación. Lamentable abandono del discurso racional y el pensamiento analítico. Tal vez estos tiempos y la situación bélica actual exijan más que nunca serenidad, aplomo y prudencia contra decisiones que no son producto del raciocinio sino del frenético vértigo que imponen determinados mensajes. Se le concede más importancia a la imagen que a la esencia en ese cambalache de negociaciones de bajo nivel y mezcla caótica de elementos dispares... Un «toma y daca» a menudo asociado con la corrupción; componendas y trueques... Acuerdos censurables en los que prevalecen intereses particulares sobre el bienestar general, minando, socavando todo lo institucional. Lamentablemente no intentan siquiera disimularlo y nosotros mantenemos este aciago fenómeno dejándonos engañar y aplaudiendo tanto exabrupto al extremo de derrumbarse la barrera moral. Ante mis ojos, a través del plasma, la actual política como valor y sus representantes se me caen a trozos por el ascenso de tanta irracionalidad que desecha cualquier atisbo, ni aproximación siquiera, de un pensamiento ilustrado, asistiendo a esas discusiones en las que los argumentos son vacíos y carentes de valor alguno.

Espero que esta «moda» tenga final, que por saturación llegue la hartura. Que en estos momentos de profunda división social florezcan discursos magistrales de profundidad política para inspirar, unir y luchar, e interlocutores reconocidos por su elocuencia y capacidad de persuasión que inviten a la reflexión, con excelente dominio de la palabra hablada y de la elocuencia apasionada, que con discursos emblemáticos y transformadores encapsulen habilidades para conectar con la audiencia a un nivel emocional profundo apelando a la lógica y tocando el corazón, buscando transformar la información en relato. No hace tanto la persuasión, las metáforas y las estructuras oratorias elevadas eran de sumo gusto escuchar o leer en mensajes de calado y que resultaban atractivos. Anáforas, metáforas, herramientas comunicativas capaces de generar sentimientos. La preparación meticulosa. No es preciso llegar a emular a un Castelar, Maura, Azorín, Olózaga, Pi y Margall... «Las convicciones políticas son como la virginidad: una vez perdidas, no se recuperan». O «la política es casi tan excitante como la guerra y casi igual de peligrosa. En la guerra solo te pueden matar una vez, pero en política, muchas veces» (Churchill).