La verbena y otros sainetes breves

Cuando Podemos se convirtió en fuerza vigorosa; cuando sacó buenos resultados en unas Europeas, presentando como logo un sello con la cara de Pablo Iglesias, rey; cuando salieron de las tiendas de campaña camino del cielo; yo pertenecía a la dirección local de Compromís. Hubo una cierta preocupación y no faltaban voces que defendían promover una pronta unidad. Me mostré muy escéptico. Mi tesis era que Podemos sería un formidable corredor de velocidad, pero que Compromís, si era capaz de vertebrarse y actuar como un partido de gobierno, sería un corredor de fondo más útil. Alguien propuso que, al menos, podíamos reunirnos con ello, lo que pareció sensato. ¿Pero quiénes eran «ellos»? A algunos conocíamos de lejos o porque salían en prensa. Así que alguien llamó al amigo de un amigo para concertar una reunión.

La respuesta fue frustrante: aunque los llamados ejercían como una especie de gestora, no podían reunirse con nosotros si no lo aprobaba una asamblea. Les preguntamos si sería posible tomarnos un café si «casualmente» nos encontrábamos por la calle. A eso dijeron que sí. Y ahí quedamos sin quedar, en la calle San Juan Bosco. ¡Qué grata y democrática coincidencia! Les comentamos sobre qué pensaban proponer en las Municipales y nos quedamos alucinados con sus ideas sobre la ciudad: privatizar el uso de mucho espacio público para recaudar dinero en tasas para los proyectos más superguays. Y nos despedimos, tan colegas. Fueron trabajos de amor perdidos: a los pocos meses esos camaradas habían sido despedidos por no sé qué martingala en sus primeras primarias.

Como la curiosidad me venció, me entretuve en seguir por ordenador una Asamblea de Podemos en Alicante que ellos mismos retransmitían. Un periodista veterano me preguntó que qué me había parecido. Le dije que un empresario podría comprarse el nuevo partido; le bastaba con pagar las cuotas de cinco afiliados

-cualquiera podía apuntarse- y sentarlos estratégicamente por la sala para así dirigir los sentimientos exaltados. Los debates fueron surrealistas, centrados en materia de organización interna y, al final, había un punto del día consistente en presentar candidaturas alternativas a la de Pablo Iglesias como Ser Supremo del movimiento: se presentó un compañero que, como currículum, adujo ser progresista y haber estado en contra de la OTAN -hoy podría presentarse Trump-: creo que sólo se votó él, pero se le vio contento por la calidad y racionalidad del proceso participativo.

Al fin había visto a la «nueva política» en acción. A IU le convencieron: recuerdo haber leído textos de su jefe de entonces, Alberto Garzón, que clamaba por «la convergencia», y no como movimiento táctico sino como decisión existencial ineludible para traer el socialismo inevitable. El caso es que Podemos promovió una política que le dio buenos resultados, aunque efímeros. Acabó con el bipartidismo -ayudado por Ciudadanos-, promovió alianzas más o menos duraderas. Por primera vez llevaron a la izquierda de la izquierda al Gobierno. Y se destrozó sistemáticamente a sí mismo en referéndums por viviendas, amores tortuosos y ensoñaciones. Hubo ayuda de tramas negras, es cierto; pero no sé lo que consiguieron; esa es una historia que está por escribir. Hoy no sé dónde está Podemos, sombra de lo que fue, o menos. Quedan los partidos o coaliciones que venían de antes de sus primores y los que se constituyeron con algún tipo de estructura. Sin embargo, esta nueva política dejó su poso también en algunas de estas fuerzas, extrañamente convencidas de que el desbarajuste interno y la narrativa naif es lo que da votos y permite ascender más allá de las nubes.

Le toca ahora a Sumar, que consumió a sus líderes por esto o por aquello, y que, como rescoldo, tiene a Más Madrid, Comuns y poco más -un pedazo de Compromís, al parecer-. Y ahora leo que la guerra definitiva, con Rufián por medio, reclamando su sello de correos españoles, se la anuncian mutuamente los dos precandidatos madrileños más caracterizados en el escenario ¡de una verbena! Casi 40 años llevo en política, y cuando creo haber visto todo, resulta que no, que queda madera que quemar: no había visto nada más adecuado. Más madera, digo Más Madrid, ha demostrado ser más madrileño que una zarzuela del género chico. Ahora están, al parecer, con eso de que, por cuestión de principios, te pongo 5 candidatos en las autonómicas si te conformas con el 2; no, no: quiero 7 y uno en el Congreso. Y así todo. Así acaba Sumar que tantas esperanzas generó porque tenían la líder más matria que nadie. Yo, disciplinado como soy, acepté ir de candidato al Senado porque pactaron con Compromís: mayormente no me dejaron hacer casi nada en la campaña, cosa que entiendo y agradecí: son cosas que pasan. Había un cabeza de lista por Alicante: Txema Guijarro, que salió, siendo ahora diputado, se lo juro. Siempre le consideré valioso, inteligente e íntegro. Lástima que casi no haya tenido tiempo para venir por aquí en estos años, y si acaso vino fue casi siempre para temas internos.

Y es que la nueva política y sus mortajas se ha dedicado mucho a rescatar la política decimonónica de cuneros y caciques. Ha llegado a transitar de las primarias a la aclamación en un suspiro, y con los mismos argumentos. La renuncia a mantener estructuras que deliberen democráticamente ha arrastrado a los partidos new age a poner todos los huevos en la cesta del carisma. Y no hay líder carismático que no se hunda con un estruendo infernal o/y que no derive al autoritarismo. Para mantener unos ciertos apoyos, en el otro plato de la balanza los líderes aclimatados pusieron inventos fascinantes, simulacros de la democracia que conducen al plebiscito, al yo o al caos. primarias, referéndums y cosas así. Resultado: ¿cuántos militantes quedan?, ¿qué legitimidad democrática aportan unas decenas de votantes para designar candidaturas? ¿Más que las enviadas por el presidente del Gobierno a morir en las Autonómicas? Igual: ni más ni menos. Son variables de un mismo sistema que expulsa el debate político de los partidos. Ese es el problema, pues dejan de ser los intermediarios entre pueblo e instituciones. Las primarias, además, fácilmente pueden resbalar a alguna forma de corrupción en el momento de reclutar inscritos con súbito derecho de voto. Veremos cosas bien tristes, bro.

Y al final se unirán. Muy al final. No estarán todos los que son ni serán todos los que están. Pero proclamarán que esta unidad es la más valiosa, la de la lucha final. Y, así, Unidas por la Izquierda Verdadera que Esta Vez Sí Va en Serio (proyecto radical-confederal, europeísta-antiglobalización, eco-verde, trabajo-patriota, animalista-vegano, redentor de la auténtica democracia, etc.) intentará convertirse en el voto-refugio del PSOE y el PSOE intentará convertirse en el voto-refugio de Unidas-etc. O sea, un peligroso empate. Y a alguno habrá que votar. Tapándose las narices, como se decía antes, que desde que empezaron a oler a flor de la verbena ya es otra cosa. De todas maneras, votar tapándose las narices es una respuesta bastante racional en el mundo en que vivimos.

Como usted comprobará, estoy bastante enfadado con los míos. Luego se me pasa. Porque los míos somos así. O quizá es que los míos ya no piensen que yo soy de los suyos. Pero lo que me preocupa ahora es que, a base de sainetes dignos de olvido, esta izquierda tan linda como necesaria, se ha acostumbrado a esbozar actitudes y discursos propios de la antipolítica, rebeldes contra la democracia en la que puede reconocerse la inmensa mayoría de la ciudadanía. Derrotados por el sentimentalismo y con una visión del mundo como escisión de buenos y malos, coinciden pavorosamente con algunos de los manejos de la ultraderecha; de esos «postfascistas» de los que habla Traverso, que, a diferencia de sus ancestros, no se basan en férreos valores reaccionarios, sino que se conforman, inteligentemente, con socavar poco a poco la credibilidad de las instituciones, por dentro. El viejo topo cambió de bando. «No» es su palabra. Esto sí me preocupa. No sea que a base de ser antifas acaben por necesitar a los fachas como único recurso justificativo.

Y es que ya se canta en «La Gran Vía», (revista madrileña cómico-lírica, fantástico-callejera), de 1886: «Vamos, hijas mías, que yo no he venido a presenciar estas disputas callejeras… Soy un paseante en Corte, y tengo costumbre de visitar a ustedes diariamente. Hoy supe que estaban aquí reunidas con motivo del parto de doña Municipalidad y dije: allá voy». Aunque, ya puestos, quedémonos con la opinión de Don Hilarión, en «La Verbena de la Paloma»: «El que suda con frecuencia vence toda enfermedad».