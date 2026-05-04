En abril, danzas mil

El XV Festival Abril en Danza ha coincidido con el Día Internacional de la Danza, cuyo mensaje de este año es de la coreógrafa canadiense Crystal Pite. En él se indica que todos somos bailarines. La vida nos mueve y una danza está hecha de nosotros. Eso mismo es así en las actuaciones que se han ido celebrando en Alicante, Elche y Murcia con el lema «Resistencia». Seguir creando pese a las dificultades, o creer que el movimiento puede transformar el mundo. Creadores nacionales e internacionales han concurrido en diversos espacios con una programación que pretende visibilizar, potenciar y consolidar la danza contemporánea. Este festival surgió a partir del acuerdo de la compañía OtraDanza, de Asun Noales, con el Ayuntamiento ilicitano. La creatividad, la conexión emocional y la combinación de técnicas permiten contar historias o expresar conceptos abstractos. En este sentido, un par de compañías valencianas se han mostrado en el Arniches d’Alacant. La Socia Danza ofrece música en vivo con Antonio Prats y Luis Dávila.

El buen cante de Raúl Micó, un personaje más, y el bello baile de Alicia Reig, creadora que expone también la intensidad del alma flamenca con carácter contemporáneo. Sostenidor es fusión de estilos y sensibilidades en relación con la mujer como símbolo tradicional que sostiene la vida. Contacto físico y con el suelo al igual que en la otra pieza, salvando las distancias. Sujetar y ser sujetado. Prendas colgadas y el zapateo de él con los zapatos en las manos, encima de una mesa. Respecto a Cos Constant Dansa, Hiraeth quiere emitir anhelos, el propósito de permanecer y la necesidad de continuar avanzando mediante el lenguaje íntimo y efusivo de los intérpretes y coreógrafos Sebastián Rowinsky e Isabel Álvarez. El uso del suelo y la sincronía total conforman las fluidas posturas y acciones partiendo de la motivación interna y del control dancístico. Las ideas no quedan muy claras y hay más variaciones expresivas en la primera parte.