Una democracia fallida

Cada vez que se intenta identificar la virtud con una presunta ideología que hace bondadosos a quienes la profesan y malos a los adversarios, algo se remueve en las entrañas de la razón y lleva al rechazo pasional frente a los manipuladores de las conciencias. Ser de izquierdas, concepto confuso que tiene poco que ver con lo que significaba no hace muchos años, no otorga la virtud, ni de pensamiento, ni por supuesto de obra. Ser de derechas, tampoco en sentido contrario. Y si esto no es así en el terreno de la especulación intelectual, mucho menos lo es cuando quienes atribuyen méritos o pecados lo hacen para conseguir algo que en sí mismo es perverso, pues el poder como razón última de todas las cosas, envilece lo que toca y engendra tristeza. Basta salir a la calle para comprobar que la ciudadanía ha perdido buena parte de la esperanza, de la confianza en sus instituciones, de la alegría de ser bien gobernados.

Todo se manipula y se maquilla del modo que conviene a quienes, serán culpables o inocentes, eso lo dirán los tribunales, están ofreciendo un espectáculo bochornoso en el que aparecen actores cuyos comportamientos son deleznables y no se trata de gentes de segundo orden, sino de políticos que han ocupado lugares relevantes mientras se dice que se repartían billetes de quinientos euros que la inmensa mayoría no hemos visto nunca. Habrá o no delitos, pero sin duda había fango, de verdad, miseria ética, juego sucio en el que los beneficios han aparecido en forma de inmuebles, cuentas, pagos a terceros, vínculos con países no democráticos, subvenciones y rescates sin explicar, cátedras universitarias hechas negocio no rentable para la universidad, donaciones disimuladas de microcréditos que todos sabemos lo que son y un largo etcétera por sí suficiente para provocar, en tiempos de normalidad, un terremoto que removería a todos, un terremoto que se ha desvanecido porque ya nos hemos acostumbrado a esta pestilencia desde casi el inicio de la democracia en este país. Democracia y corrupción parecen ser inseparables en España para nuestra desgracia, siendo el apoyo incondicional, la tolerancia hacia los nuestros, la razón que sostiene este sistema otra vez fallido. Sí. Fallido, porque fallida es la corrupción que precisa la ocupación de todas las instituciones, empresas públicas y medios de comunicación, matar la sociedad civil y sustituirla por un ejército de mediocres cuya nota distintiva es la ignorancia, la holganza laboral y la indiferencia ante los problemas reales de los gobernados.

Votamos sin exigir responsabilidades y ellos lo saben, adquiriendo una patente de corso que les hace impunes y les permite profundizar en la destrucción de un sistema que solo aprovecha a aquellos que lo degeneran.

Se ha impuesto el desencanto y éste permite, por el hartazgo de la mala política, que campen a sus anchas sujetos sin ética, ahítos de poder, soberbios, con súbditos a su alrededor que sonrojan por su complacencia ante quienes deciden sus vidas y haciendas, escasas o nulas en la calle, que abren el camino de la obsecuencia y que ensalzan y loan a personas sin mérito que dirigen una sociedad compleja que quieren engañar con consignas vacuas y palabras desnudas de valor.

La decena de acusados por corrupción urbanística en el caso Avialsa / Levante-EMV

La mala calidad de nuestra democracia obliga a replantearnos un cambio radical para evitar que la degradación sea absoluta y degradación es la corrupción institucionalizada que estamos presenciando, cualquiera que sea el resultado de los procesos penales. Que algo no sea delito no significa que sea lícito en sentido amplio. No basta con no ser delincuente. Conformarse con no ser delincuente, como si ello fuera suficiente para otorgar un poder casi omnímodo, es el reflejo de nuestra decadencia como sociedad. O, lo peor, equilibrar a unos y otros concediendo el afecto al que le atribuimos la virtud de ser un poco menos corrupto o lo valoramos porque es nuestro corrupto. En esas estamos y ahí hemos llegado en nuestra manipulación.

No existen contrapesos, controles frente al poder y los mecanismos instaurados al efecto son dinamitados directamente o deslegitimados por un monstruo partidario que no es compatible con el sistema. Los partidos políticos, esenciales para el sistema, han silenciado la sociedad y la han acallado y amordazado. Votamos cada cuatro años a un congreso y senado que no legisla, ya lo hace el ejecutivo por decreto y que funciona por medio de compraventas de privilegios que implican prioridades que se traducen en desigualdad. El Poder Judicial se debilita, único poder en un sistema democrático que frena la ilegalidad. Ha entrado en una crisis de la cual costará recuperarse, porque su ineficacia se ha meditado y programado, no es fruto de la improvisación. Faltan jueces, pero exhiben la convocatoria de quinientos este año como un gran éxito cuando solo el gobierno tiene más de mil asesores innecesarios y elegidos a dedo.

Callar ante esta degradación institucional, ya enquistada en el sistema, no nos puede conducir a otra cosa que la tristeza de perder la esperanza en una sociedad justa. Todos, de un lado y otro, deberíamos reaccionar antes de que sea tarde y llegue alguien, como ha pasado en tiempos pretéritos, que venda como solución lo que le compraremos viendo en ello una luz que es oscuridad. Todos debemos ser conscientes de que no se trata de fallos puntuales y menos de una sola parte. El cáncer se ha extendido y los culpables somos todos por haberlo consentido y jugar a un juego perverso y alimentarlo.