Largo y politizado

Es, sin duda, uno de los formatos más relevantes de cuantos se van a estrenar este año. Pero qué pena que la fórmula no funcione. El juicio contiene dos programas en uno. Por una parte, el que reproduce el formato de aquel recordado Tribunal popular que vimos entre 1989 y 1990. Por otra, un espacio de reportajes capitaneado por José Luis Sastre. Por separado, ambos podrían funcionar muy bien. Juntos provocan hartazgo. Las partes, en lugar de sumar, restan.

Otro pecado de El juicio es su sesgo político. A simple vista asemeja a otro programa más de debate en el que confrontar a ministros y presidentes de las comunidades autónomas con periodistas que participan habitualmente en las tertulias. Por si fuera poco, el programa está filmado en una tonalidad oscura, «mate», sin el brillo que caracteriza a la mayoría de espacios rodados en plató.

Si lo comparamos con Tribunal popular, emitido hace 37 años, El juicio sale perdiendo. El programa primigenio presentado por Xavier Foz ofrecía la oportunidad de asistir a un espectáculo de oratoria de alto nivel entre Javier Nart (asistido por el fallecido Pepe Rodríguez) y Ricardo Fernández Deu. Los temas tratados eran de lo más variopintos, y en ningún momento había sesgo político. Tribunal popular exigía pensar, sugería lecturas, fomentaba el pensamiento libre. Pero se podía emitir en La 1 a las diez de la noche, porque las cadenas privadas estaban por llegar. El juicio, previsto inicialmente para La 1, se ha refugiado en La 2 porque de audiencia se preveía muy renuente.

Además, la pregunta planteada no pudo ser más capciosa: «¿Hacen falta más recursos en la sanidad pública?». Hubo unanimidad en el sí rotundo de los nueve miembros del jurado. No podía ser de otra manera.