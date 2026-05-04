Opinión | Peu de foto
Toni Bru i el valencianisme a Elx - 6
La foto és altament significativa de l’embranzida que adquirí el valencianisme cultural a Elx els últims anys setanta i primers vuitanta del segle XX. S’hi veuen, d’esquerra a dreta, Lluís Alpera i Leiva (1938-2018), Antoni Alberola, Jaume Pérez Muntaner (1938), Antoni Bru, Emili Rodríguez Bernabeu (1940), Ramon Pinyol i Balasch (1950) i Andreu Morell, tots escriptors de poesia en valencià. El lloc era la biblioteca de la casa de l’Hort del Gat, propietat d’Antonio Pascual Ferrández (1903-1986), un home de lletres i activista cultural il·licità, fill del periodista i polític tradicionalista José Pascual Urban (1871-1963), que, generosament, en el seu testament deixà a la ciutat la casa i l’extens jardí plantat a l’hort, sense poder imaginar-se, certament, que a partir del 2011 l’Ajuntament deixaria que tot es fes malbé, casa i jardí, fins enrunar-se quasi completament. La foto fou presa per Joan Carles Martí el 26 de maig del 1979 durant les sessions del I Encontre de Poesia Catalana al País Valencià, promogut pel Grup Literari Alcúdia, que edità el 1978 tres o quatre números de la revista de lletres «Tabala». Els membres del grup responsables d’organitzar la trobada foren Andreu Morell i Joan Carles Martí, jo els ajudí amb la meua agenda d’adreces (iniciada el 1975, quan participava en l’àmbit «Producció Literària» del Congrés de Cultura Catalana, desenvolupat del 1975 al 1977), i tots els valencianistes d’Elx ens hi implicàrem. El Ministeri de Cultura i l’Ajuntament d’Elx aportaren subvencions i la regidora Inmaculada Sabater Llorens (1952), que havia estat elegida diputada socialista el 1977, però que el 1979 havia entrat com a regidora a l’Ajuntament d’Elx pel Partit Comunista, fou la responsable municipal que gestionà el local i donà als actes un caràcter oficial.
Les altres tres imatges són, d’esquerra a dreta: 1- Cartell del Primer Encontre, obra d’un dibuixant anònim. 2 - Cartell del II Encontre, celebrat al desembre del 1980 a Elx, Crevillent i Santa Pola, obra del reconegut pintor Joan Pere Viladecans (1948), autor de les cèlebres portades de la col·lecció de poesia «Llibres del Mall», que publicava l’obra dels escriptors joves més avantguardistes en llengua catalana. 3 - Portada del llibre que arreplegà una antologia de deu poetes assistents al Tercer Encontre, ja destinat a la «poesia jove».
En no alçar-se actes ni tenir publicacions conclusives, disposem de pocs documents impresos per fer memòria exhaustiva d’aquells encontres: del primer, a més d’algunes fotografies, tenim el programa d’actes, amb la llista d’intervinents, i també un article que el poeta barceloní Xavier Bru de Sala (1952) publicà al diari «Avui» (24-06-1979, p. 9). Sabem, això sí, que Elx es convertí per dos dies en la capital cultural de la creació poètica en català i que hi assistiren i llegiren els seus versos alguns dels escriptors del País Valencià, de les Illes i del principat de Catalunya més importants de la segona meitat del segle XX: Estellés, Brossa, Llompart, Piera, Navarro, Pérez-Montaner, Alpera, Rodríguez-Bernabeu, Pinyol, Bru de Sala, Granell, etc., i també l’editor Eliseu Climent. Molts dels assistents rememoren encara amb gust per les xarxes socials l’estada entre palmeres, quan eren joves i començaven a escriure versos. Aquells encontres situaven Elx en el mapa cultural del catalanisme i no sols significaren «valencianisme a Elx», sinó, més encara, «valencianisme des d’Elx», encara que aquest aspecte ja s’havia encetat el 1975, quan vaig guanyar a Gandia el premi de poesia La Safor i l’editorial 3i4 publicà «Cadells de la fosca trencada», el primer llibre escrit en valencià per un fill d’Elx que veia la lletra impresa; i continuà el 1980, quan m’atorgaren la Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona i «Poema per a ben morir» aparegué en la revista «L’Espill», dirigida per Joan Fuster. Fet i fet, molts de nosaltres continuàrem practicant als primers anys vuitanta amb el nostres treballs el «valencianisme des d’Elx».
Del segon encontre només recorde la virulenta topada que tingueren a Crevillent Ramon Pinyol, editor de Llibres del Mall, i Jaume Vallcorba Plana (1949-2014), editor de Quaderns Crema, no tant per la tírria que s’hi tenien sinó perquè representaven dues formes oposades d’entendre la pràctica poètica: des de l’experimentació lingüística, el primer, i des de l’experiència vital i cultural, el segon.
El tercer encontre fou promogut per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i Llibres del Mall el 1982, hi assistiren uns seixanta versaires i s’aplegaren en llibre poemes de deu jovenots estudiants de batxillerat (tenien, per tant, d’uns setze a dívuit anys) d’arreu els Països Catalans, un, d’Elx. Hem de destacar la portada del llibre, obra enginyosa del dissenyador Carles Molins i Sabaté (1960) i els dos pròlegs, un, de l’aleshores president de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el malaguanyat Jaume Fuster i Guillemó (1945-1998) on parla dels participants a les taules rodones i dels actes celebrats, dins «el procés col·lectiu de reconstrucció cultural dels Països Catalans».
Com veiem, encara que el 1979 el Govern espanyol i el diari «Las Provincias» ja havien iniciat la Batalla de València i Joan Lerma havia començat a fer-se la camenya vitalícia, a Elx no feia por el gentilici «català» aplicat a la cultura o el territori. De fet, l’alcalde franquista Vicente Quiles Fuentes (1926-2008) no havia dubtat els primers anys setanta en encarregar articles per a la revista «Festa d’Elig» (escrits, això sí, en castellà) a valencianistes conspicus com ara Marqués, Pérez Casado, Fuster, Estellés o Pérez Benlloch. Els empresaris del calcer tenien clar que per a ells els vincles idiomàtics i culturals amb Barcelona tenien conseqüències econòmiques i empresarials altament favorables.
D’aquell allau de poesia a Elx encara cal destacar un llibre clau per a entendre el valencianisme entre nosaltres: «Entranyes per a l’augur [sic]. Antologia de jove poesia catalana al Baix Vinalopó» (1980), que, amb pròleg de Josep Maria Llompart, edità la Universitat Nacional d’Educació a Distància dirigida per Manuel Rodríguez i Macià (1948). Amb aquell manyós títol (no sé si de Toni Bru), que Llompart considerava «barroc» i que a mi em semblà exquisidament evocador de l’antiga Roma, s’aplegaren onze xics i xiques que estudiaven als instituts de la comarca o primer curs a la Universitat (tenien, per tant, dèsset o díhuit anys) i feien uns versos deliciosament immediats i adolescents, però radicalment compromesos amb la llengua i la cultura del país. Alguns arribaren a publicar posteriorment algun llibre de versos, d’altres, alguna novel·la. Cap d’ells, però, destacà en el món literari. No sabem què veié l’àugur en aquelles entranyes, però quaranta-sis anys després, el temps no ens hi ha mostrat massa coses. El que tenia i té valor és l’aspecte sociològic: mentre que els nascuts cap al 1950 descobríem el valencianisme al cap i casal, quan estudiàvem a la Universitat, els nascuts cap al 1960 el descobrien (per influència dels germans majors o del professorat), a l’institut i reivindicaven, per tant, la llengua d’una forma jove, decidida, espontània, fresquíssima.
(Continuarà).
