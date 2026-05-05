En el calendario gregoriano, mayo es el quinto mes del año y tiene 31 días, pero era el tercer mes en el antiguo calendario romano, donde enero y febrero no existían, estando al final del año como una bolsa de tiempo indeterminado.En la antigua Grecia, el mes mayo se dedicaba a Artemisa, la diosa de la fecundidad. Algo similar sucedía en la antigua Roma pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la vegetación. De acuerdo con una tradición, la piedra de mayo es la esmeralda, y su flor, el lirio. El mes de mayo es sinónimo de estabilidad y bonanza, es el momento en el que la primavera ha consolidado sus posiciones y está en marcha el nuevo ciclo de la vida. La naturaleza aporta lo necesario para el crecimiento de los que nacieron al final del invierno y el inicio de la primavera, y para quienes aún esperan su eclosión. En Europa, mayo es el mes de las flores, de la primavera. Este es un mes ideal para estar al aire libre, rodeado de la belleza de la naturaleza. La Iglesia Católica le consagra este mes a la santísima Virgen María para conocerla y amarla más. La idea del mes de mayo, mes de María, se remonta al tiempo barroco o siglo XVII, siendo el "triunfo de la vida" que simboliza la primavera uno de los motivos por los que se sitúa en mayo el mes de la Virgen, Madre de la Vida, que es Jesús. Esa belleza de la naturaleza también nos habla de María, de su belleza interior y de su virtud. Algunas efemérides mundiales e internacionales (oficiales y no oficiales) que se celebran en el mes de mayo son las siguientes:1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores, Día de la Madre,Día Mundial del AmorDía Mundial de la Risa. 2 de mayo: Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar.3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa,Día Mundial del Asma.4 de mayo: Día Internacional de los Bomberos. 5 de mayo: Día Mundial de la Contraseña. 6 de mayo: Día Internacional sin Dietas.7 de mayo: Día Mundial de la Astronomía.8 de mayo: Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.9 de mayo: Día de Europa. 12 de mayo: Día Internacional de la Enfermera. 14 de mayo: Día Mundial del Comercio Justo. 15 de mayo: Día Internacional de las Familias, Día Internacional de la Luz.17 de mayo: Día Mundial de Internet,Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia;Día Mundial del Reciclaje. 18 de mayo: Día Internacional de los Museos.19 de mayo: Día Mundial de las Abejas. 21 de mayo: Día Europeo contra la Obesidad. 25 de mayo: Día de África. 28 de mayo: Día Internacional de la Hamburguesa. 29 de mayo: Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, Día Internacional de la Papa. 30 de mayo: Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. 31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco.

Manifestación del 1 de Mayo en Alicante. / Jose Navarro

El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, también conocido como el Día del Trabajo. Se celebra para conmemorar a nivel mundial el movimiento obrero como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo. Hace poco más de cien años, las fábricas eran centros de trabajo en los cuales trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños, con jornadas de más de 12 horas diarias. Esta extenuante jornada laboral no daba opción a las personas de recuperarse, descansar ni disfrutar de tiempo de ocio. Mucho tuvieron que luchar los trabajadores durante años para conseguir establecer la jornada laboral de ocho horas, incluso a costa de sus propias vidas. Así, el año 1886, en Chicago, Estados Unidos, el sindicato mayoritario inició una huelga a partir del 1 de mayo, con enfrentamientos entre la policía y los trabajadores que fueron especialmente duros y sangrientos. Pero, finalmente se logró reducir la jornada laboral a 8 horas. Actualmente, el Día de los Trabajadores se ha convertido en una fecha festiva, pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras.

La AMI recuerda que la libertad de prensa y el pluralismo informativo son pilares esenciales de la democracia. / ShutterStock

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretado por la ONU desde el año 1993. En esta fecha se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, la defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas y se rinde homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. El primer domingo de mayo celebramos el «Día de la Madre». Las madres son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre no significa solamente criar y satisfacer las necesidades de sus hijos. Representan el amor y apoyo incondicionales en su desarrollo como personas. Es por ello por lo que en ese día honramos de manera muy especial a todas las madres del mundo. Los orígenes de esta celebración provienen de la civilización egipcia, donde la Diosa Isis, conocida como la "Gran Madre" era objeto de culto y homenaje. En la antigua Grecia era la Diosa Rea, madre de los Dioses del Olimpo, y en el Imperio Romano se rendía culto a la Diosa Cibeles, la Diosa Madre. El catolicismo en Europa transformó esas celebraciones en honor de las diosas madres y lo trasladó a la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret. El 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada Concepción y en 1854 el Papa Pío IX declaró que en esta fecha se celebrara también el Día de la Madre, en honor a la Inmaculada Concepción. Pero en el año 1965 se planteó una distinción de celebraciones: por un lado, la Inmaculada Concepción y por otro el Día de la Madre, que se trasladó al primer domingo de mayo, tal y como lo conocemos actualmente.

Uno de los vehículos que utiliza Cruz Roja para ofrecer ayuda humanitaria / MATIAS SEGARRA

El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo. Cuenta con empleados y voluntarios que ayudan a las personas más necesitadas y vulnerables de la sociedad, aquellas que viven en países con pocos recursos sanitarios y económicos, las que han sufrido de primera mano alguna catástrofe climática o como consecuencia de guerras, refugiados y desplazados. También actúan en las ciudades, en los barrios más marginales. Su emblema de la cruz roja sobre fondo blanco es reconocido en todo el mundo como símbolo de ayuda humanitaria y suele ser respetado en todas las circunstancias, para que puedan desarrollar su labor en países en conflicto.

Archivo - Bombilla, bombillas, luz, electricidad, energía / EUROPA PRESS - Archivo

16 de mayo es el Día Internacional de la Luz, decretado por la UNESCO con el objetivo de conocer la importancia de los avances y aportes de la luz para el desarrollo en todos los campos y facetas de la vida de los seres humanos. Esta decisión fue aceptada de manera unánime y también conmemora el día en que por primera vez un láser fue puesto en funcionamiento. La luz representa una vital fuente de energía que permite el desarrollo de todo lo que vive y se mueve en la Tierra y fuera de ella. A través de este importante recurso, el hombre puede realizar distintas funciones como ver, respirar o reproducirse y lograr todos los avances que le han permitido su evolución. Como sabemos, la luz es un fenómeno que nos ofrece la naturaleza y que, desde tiempos antiguos, ha sido objeto de estudio por los grandes científicos en todo el mundo. Su importancia es tal, que todo el avance tecnológico que hoy disponemos y disfrutamos, ha sido gracias a este maravilloso recurso. La luz se ha transformado en una verdadera necesidad en todos los ámbitos del quehacer humano. Hoy resulta un verdadero reto que la luz sea un bien posible para todos los ciudadanos que habitan el planeta. Un reto que se plantea las Naciones Unidas dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El MUPE participa en la Noche en Blanco de los museos de Elche. / Matías Segarra

El 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos, para concienciar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural. En los museos podemos conocer y aprender sobre diversos temas, interactuando con el arte, la historia, la ciencia y la cultura presentes en la muestra de piezas exhibiciones y exposiciones a disposición del público: pinturas, esculturas, fotografías, objetos, adelantos tecnológicos de cada periodo histórico y mucho más.

Día Internacional de la patata. / Freepik

El 30 de mayo se celebra el Día Internacional de la Papa o Patata, proclamado oficialmente por la Asamblea General en Resolución de 30 de noviembre de 2023.Y es que la papa o patata es uno de los cinco cultivos más importantes del mundo. Se cultiva en más de 150 países y se consume habitualmente por miles de millones de personas en todo el mundo. Papas o patatas fritas, asadas, cazuela de papas, puré de patatas, cualquier receta con patatas es deliciosa y la mejor forma de celebrar este es buscar una buena elaboración y degustarla solos o en compañía de la familia y amigos.

Día mundial sin tabaco. / REUTERS

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987, con el objetivo de informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia. El consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, una cifra que se estima aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos anuales para el 2030 si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo.El tabaco es perjudicial para todos: causa enfermedades, muertes, empobrece a las familias y debilita las economías nacionales, por el aumento del gasto sanitario. Hay muchas razones por las que debemos dejar de fumar, pero sin duda alguna la más poderosa es nuestra salud. Y hasta aquí todo lo referente al mes de mayo.