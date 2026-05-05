El protocolo que no puede esperar

Es octubre, sábado por la mañana, empiezas a prepararte por que has quedado con tus amigos para comer, entras a la ducha, te enjabonas y sientes un bulto en uno de tus pechos, por un momento piensas “será por la regla”. Te quedas un poco alerta, pasan los días, meses, pero ves que ese bultito no ha desaparecido, y ahí es cuando empieza la preocupación. Vas al médico de cabecera y te dice no te preocupes te mando una ecografía urgente, pero como estamos en fechas navideñas, vuelve en un mes si no te han llamado….

Vuelves en enero, contactan con el hospital pero nadie responde, decides ir al hospital, de urgencias, pensando que así podrías acortar los tiempos, pero sorpresa, de nuevo te dicen que no te preocupes que eres muy joven y sin antecedentes claros, que además como ya hay una petición no se puede hacer una ecografía y que además hay una espera de al menos 6 meses….

Tampoco entras en los cribados, ya que de nuevo, eres muy joven, así que la única opción que tienes, si quieres quedarte tranquila es ir a una clínica privada. Cuando se habla de salud, está claro que el dinero pasa a un segundo plano, pero para aquellas personas que no llegan a fin de mes, este “imprevisto” puede romperles tu economía mensual y lo que dejan en un segundo plano ahora es su salud.

Llegas a la clínica y la doctora empieza a examinarte, notas que algo no va bien, pero ella lo achaca a que el ecógrafo es nuevo y que no lo tiene muy dominado, pero que te va a hacer un solicitud para presentarla en el hospital donde recomiendan que te hagan ecografía, mamografía y biopsia, te dice que parece que hay una mastitis.

Sales de allí para acercarte al hospital y presentar esta documentación con la esperanza de que te llamen pronto, y de camino, suena el teléfono, un número largo, es el hospital, la doctora de la clínica privada ha tomado cartas en el asunto y ha contactado con el departamento de patología mamaria del hospital para que te exploren lo antes posible.

Un mes después de aquella consulta, estás en el hospital de día, recibiendo tu primera quimio, el resultado fue un cáncer de mama her2 negativo estadío II.

No sé qué hubiera sido de mí, si me llego a esperar los 6 meses de la lista de espera, o si aquella doctora no hubiera hecho esa llamada.

Lo que sí sé con certeza, es que necesitamos que se cambie el protocolo, que se adelante la edad en los cribados. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es insistir en la importancia de la autoexploración, la prevención en este proceso y teniendo en cuenta en panorama actual, es la única garantía que nos puede hacer “pillarlo a tiempo”.

Llegados a este punto solo me queda agradecer a esa doctora que se saltó los límites profesionales levantando el teléfono para que me atendieran lo antes posible. Gracias a aquellos ángeles de bata blanca que aparecen en nuestra vida cuando más los necesitamos y nos ayudan a seguir aquí.

Cuidemos de la sanidad pública y de nuestros profesionales.