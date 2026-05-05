La situación

Como saben, el Congreso rechazó el decreto anticrisis de vivienda, portador de un par de medidas en materia de alquiler de la morada habitual, lo que ha abierto un escenario de incertidumbre para un contingente nada despreciable de inquilinos. Los impulsores están que trinan con quienes lo han hecho inviable y, unos por otros, ya se sabe: la casa sin barrer.

Al igual que en los peores tiempos, toca concienciar. Con el acento puesto en las dificultades de acceso para los jóvenes preocupa que reine la psicosis. Ni siquiera la pléyade de contertulios que están por la labor saben por dónde hincarle el diente al drama ni la consabida reiteración tendría efecto, así que las cabezas pensantes han puesto en marcha un sistema más sibilino. Apenas 72 horas después del revés parlamentario La 2 programó La vida por delante, una de las películas mejor consideradas de los 50. A los mandos de una propuesta con toques de neorrealismo italiano en la que se muestran sin tapujos las múltiples heridas de un Madrid descompuesto por el destrozo perpetrado años atrás se encuentra Fernando Fernán Gómez quien no solo la dirige, sino que también la protagoniza tras escribir el guion. A estas alturas de la vida, Fernando tiene dos hijos, acaba de separarse de María Dolores Pradera e inicia la relación con Analía Gadé. Total que, en esa década además de hacer teatro, este fiera rodó más de cuarenta producciones. Y como él mismo estampó en sus memorias, lo más complicado no era aprenderse el papel ni interpretarlo; lo más difícil era cobrar.

La historia por supuesto va de las fatiguitas de una pareja para emprender el rumbo. Ella, con la carrera de medicina y él, con la de derecho, debuta como vendedor de aspiradoras, dibujante de tebeos, presentador en un espectáculo de variedades y profe en una escuela de señoritas. Se casan, viven en casa de los padres, se vuelven locos para encontrar algo en torno a las doscientas mil pesetas, dan con ello locos de contento, se sientan en la salita y él comenta: «Y ahora para abrir la puerta se quita la silla y para sentarse en el sofá se pasa la pierna por encima de la mesa». Una reconocida especialista en Ética y Filosofía como Adela Cortina explora nuestros días: «Me pone nerviosa oír que los chicos de hoy van a vivir peor con la de oportunidades de que disponen para crecer en lugar de andar siempre quejándose. Tienen internet, la IA, aprenden y se conectan con gente de muchísimos países, están en la UE y en el mundo mucho mejor situados». Comparado con la miseria y el aislamiento aquel no hay color desde luego. Lo que ocurre es que esta tesis en manos de los prebostes, tan artistas, conduce a que si nadie se preocupa de facilitar viviendas en condiciones accesibles a la plebe joven es por ellos. Para que exploren el mundo...

Al día siguiente, en hora de gran audiencia, La 1 pasó Vente a Alemania, Pepe, siguiente píldora para la audiencia. Y de esa manera a ver si la legislatura da más de sí.