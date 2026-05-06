40 años de "Documentos TV"

La gran belleza de Paolo Sorrentino comenzaba con la presentación del inolvidable personaje de Jep Gambardella. Desde una imponente terraza frente al coliseo de Roma, donde la flor y nata de la cultura bailaba a los sones de Raffaella Carrà, nuestro protagonista explicaba su capacidad de influencia en la sociedad romana: él no sólo estaba invitado a todas las fiestas de la élite que se celebraban en la ciudad, sino que tenía la capacidad de hacerlas fracasar. Sin saberlo, había inventado el concepto de ‘influencer’.

Cada vez que vuelvo a ver esta joya del cine contemporáneo me acuerdo de Pedro Erquicia, uno de los cuatro directores con que ha contado Documentos TV, que ahora celebra su 40 aniversario. Mientras los otros tres, Miguel Veyrat, Manuel Gómez Pereira y Pilar Requena, han pasado desapercibidos detrás de las cámaras, Erquicia nunca dejó de hacer la entradilla y de enfatizar al dar paso a los reportajes que estaban dedicados "a espectadores como usted".

Nuestros reyes Felipe y Letizia se conocieron en la casa de Pedro Erquicia. Allí acudirían a alguna de las fiestas organizadas por él. Y ahí conecto con Jep Gambardella. Mientras la mayoría de actores de esta sociedad no dejamos de ser meros figurantes, sólo unos cuántos tienen la capacidad de influencia para mover los hilos y de estar en esas trastiendas donde se toman las decisiones más importantes.

A esos figurantes que somos usted y yo van dedicadas estas líneas. A quienes votamos ‘no’ a la OTAN. A los que trabajamos en la periferia, muy alejados en los centros de poder. A los alicantinos, en suma, mucho más lejos de Madrid y de Valencia de lo que imaginamos. A quienes habitamos en un lugar donde no existen Pedros Erquicias, y nuestra capacidad de influencia es limitadísima y testimonial. A quienes no tenemos vela en el entierro de cambiar el mundo.