Antonio Antón: pionero de la publicidad exterior en España

Hola, Papá. Podrías haberte quedado en eso: ser uno de los primeros inventores de la publicidad en España; haber fundado Publi Antón en 1961 y ya está…. Pero no. Has sido incansable, hasta los 96 años de vida, en promover ideas para el bien común; sin pausa; sin desánimo.

No te conformaste con haber resistido a todas las crisis desde la fundación de la empresa hasta hoy, que Grupo Antón cumple 65 años de vida, sino que promoviste decididamente diversos proyectos sociales y ayudaste a mejorar el conocimiento sobre los valores más genuinos de nuestra bella y bimilenaria ciudad de Elche: Nuestro Misteri d’Elx, nuestra Dama, nuestro Palmeral, nuestro entrañable Proyecto Educativo de Pusol y todo lo que confirma nuestra identidad cultural más singular. En todos estos patrimonios pusiste tu saber para compartirlos con el resto del mundo.

Pero tampoco tuviste suficiente: promocionaste la aparición del periódico de Elche durante cinco años. Abriste la Torre del Campanario de la basílica de Santa María al público como Mirador de la ciudad y su Palmeral y museo fotográfico, fundaste en compañía de otros periodistas la Asociación de la Prensa local y fuiste el promotor de la primera Oficina Municipal de Turismo en la Plaza de Baix (y gracias a ello conociste a nuestra mamá, María Teresa Puntes) e impulsaste la venta de entradas turísticas del Misteri d’Elx con divulgaciones de noticias y publicidad en la prensa nacional, a la vez que hiciste, para el mismo fin, una convocatoria nacional de escritores y periodistas especializados en turismo para que conocieran nuestra Festa d’Elx, como siempre y fruto de tu filantropía, sufragado con tu propio pecunio.

Podríamos seguir relatando alguna de tus iniciativas para nuestro Yacimiento Arqueológico de La Alcudia, con don Alejandro Ramos y su querido hijo Rafael, ya desaparecidos, o de tus proyectos turísticos para Elche comenzando por el primer Plano Turístico de la ciudad, que dibujaste e imprimiste de tu propio bolsillo. Sabías que Elche era culturalmente tan rico y económicamente con tanto potencial que desestimaste ofertas de España e Hispanoamérica para dirigir cabeceras de periódico y emisoras de radio en países y capitales importantes para volver a tu Elche una vez terminada la carrera de periodismo de la que fuiste primer titulado de la ciudad en toda España. Tu deseo natural de ejercer el periodismo pronto se vio sorprendido por el descubrimiento de la publicidad, que te sedujo hasta el punto de comenzar su ejercicio profesional convalidando la titulación, convirtiéndote también en el primer titulado en publicidad de Elche. Lo tuyo fue ser pionero en todo.

Lo que te hacía sentir más satisfecho es dar trabajo directo a 65 familias y ser la empresa más numerosa en personas dedicada a la comunicación en todo el arco mediterráneo.

Tú fuiste de los primeros en España en creer en la publicidad exterior, y por ello nos conoce mucha gente en toda Europa porque desarrollamos campañas fuera de nuestro ámbito y de nuestros más de 2.000 soportes en muchos otros países: Portugal, Reino Unido, Italia, Grecia, Francia, Marruecos…. como tú solías decir… “Si le va bien a nuestros clientes, a nosotros también”.

El calzado de Elche, las alfombras de Crevillent, y tantos y tantos sectores a los que hemos ayudado… Podríamos citar marcas y más marcas a las que ahora trabajamos a nivel multinacional… Burguer King, Popeyes, Leroy Merlin, Gioseppo, Asevi, Grupo Social ONCE, Jhonson, Lidl, TM…

Y todo gracias a ti, buen papá, que tuviste aquella idea en la que casi nadie creía, pero que la mamá y después muchas más personas como Paco Albert, Juanjo Tarí, Pepa Puntes o José Antonio Molina ayudaron a crecer y convertirse en una gran realidad que ayuda a más de 300 asociaciones de tipo social, cultural y deportivo en nuestra querida y admirada provincia de Alicante.

Gracias, papá. Por tanto. Por todo.

De tu esposa e hijos

María Teresa Puntes y Pepe, Maite y Esther Antón Puntes