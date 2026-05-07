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Opinión | Tribuna

Olivier Saint-Germes-Masdoumier

Olivier Saint-Germes-Masdoumier

Democracia, prensa... y aparcamientos

Calp afronta un verano sin zona azul y sin rotación de aparcamiento

Calp afronta un verano sin zona azul y sin rotación de aparcamiento / Levante-EMV

Hace unos días, Le Monde publicaba un editorial en el que venía a decir que la prensa, especialmente la prensa local, es garante de democracia. Oscar Wilde lo tenía claro hace tiempo ya: "En Estados Unidos, el presidente reina durante cuatro años, y el periodismo gobierna para siempre jamás". (Lo que no tenía previsto Wilde, es que el periodismo se encuentre en la precaria situación actual, debido a las "Nuevas Tecnologías de la Información").

Al vivir en Alicante, soy consciente del privilegio que representa tener un periódico local que me mantiene informado... Y me proporciona material para tener opinión política (especialmente los domingos).

Últimamente, en INFORMACIÓN, se están publicando artículos sobre los cambios en la zona azul y naranja de Alicante.

Y estos artículos son un buen ejemplo de los límites en el editorial de Le Monde.

La prensa tiende a publicar información fiable... ¿Habrá algo más fiable que los datos facilitados por el Ayuntamiento?

Tenemos gran cantidad de datos: número de plazas “azules”, número de plazas “naranjas”, antes del cambio, después del cambio, etc.

El problema radica en los datos que el Ayuntamiento no da... Por desconocimiento... O por otras razones.

Desconocimiento: ¿cuántas plazas azules o naranjas están ocupadas irregularmente por motos? A ojo, un 10 %.

Otras razones: ¿cuántas plazas están ocupadas continuamente por contenedores? (Hablo aquí de "otras razones", ya que tiene que ser un dato en posesión del Ayuntamiento). A ojo, otro 10 % como mínimo…

El problema se plantea cuando se habla de la rentabilidad económica del contrato.

Si al 20 % inutilizado perpetuamente se le suman: Las plazas no utilizables por obras y los días de procesiones, cabalgatas, actividades lúdico-festivas, o desbordamientos de servicios consulares, ya se puede entender que los números no cuadren, y que las posibles empresas concesionarias subrayen la “necesidad de aclarar aspectos técnicos del pliego”.

Y aun así, se nota que el Ayuntamiento hace todo lo posible para que el servicio acabe siendo rentable para la empresa concesionaria. A día de hoy, según me han comentado en el depósito de vehículos de Babel (al que tengo que acudir demasiado últimamente), dos de las cinco grúas municipales se dedican a retirar coches en zona de pago; es decir: coches que no estorban el tráfico de ninguna manera...

Lo cual no tendría demasiada importancia, si no fuera por la arbitrariedad de la ordenanza: ¡el ticket tiene que ser visible! Y, ¿quién decide si es visible o no? El agente (privado) de la empresa concesionaria del servicio público...

Recurriendo se podrá conseguir la anulación de la denuncia, según me han dicho... pero, ¿y el tiempo dedicado a gestionar este error? ¿Y el transporte hasta el depósito? ¿Y el precio de la grúa?

Cada vez lo tengo más claro: a pesar de que las plazas reales sean mucho menos que las teóricas, el servicio de la ORA será rentable... Lo comprobaremos en breve con la nueva contrata...

En cuanto a la democracia, Le Monde tendría que haber ido algo más allá. Si la fuente fiable no dice toda la verdad, las conclusiones pueden salir bastante torcidas.

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