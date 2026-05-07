Me gustan los programas donde la gente habla con tranquilidad, que a la hora de la verdad no son tantos. Me refiero a formatos que fomenten la tertulia, y que no dejen al interlocutor con la palabra en los labios. Programas donde se debatan ideas interesantes, que no tienen por qué ser sesudas ni aburridas. Espacios para la conversación sosegada, dentro de lo que cabe, puesto que en la televisión el tiempo siempre es oro.

En los últimos días me he encontrado con tertulias que me han concernido. En una de ellas hablaban del término «Bromance» para expresar un nuevo concepto de amistad entre hombres que se profesan un afecto especial sin necesidad de llegar al sexo. La palabra procede de brother y romance, y alude a un concepto fraternal que interpeló a los invitados a una charla en donde se aportaron ideas y vivencias muy interesantes.

En otra tertulia nocturna se habló de la tendencia alquilar amigos por horas, una práctica que despegó en Japón y que ya ha llegado a Occidente y más concretamente a nuestro país. ¿Es posible la amistad cuando hay dinero de por medio? Dentro de la plataforma se alquilan amigos para conversar, salir a una fiesta, o como acompañantes a una sesión de cine o teatro. En ningún caso está contemplado el sexo, aunque si de ahí saliese una relación eso que se ganarían ambas partes.

Me gusta escuchar en televisión a la gente que tiene algo que contar, sean desconocidos o muy conocidos. Fue el caso de María Galiana, que pronunció una expresión muy andaluza al justificarse por no ser muy dada a conversar en su vida cotidiana. «Soy cortá de genio». El lenguaje de la calle, sevillano en este caso, volvió a decir mucho con muy poco. Qué maravilla.