Un pleno lamentable en Elx otra vez

Este martes, 5 de mayo, se han celebrado dos plenos en el Ayuntamiento de Elx: el ordinario correspondiente al mes de abril, y el extraordinario, que solicitó el PSOE, para debatir sobre la moción de Vox contra el aborto y que fue aprobada, con los votos del PP, en la sesión de marzo.

Recordemos que ambos temas estaba previsto debatirlos el pasado 27 de abril, como cada último lunes de mes. La indisposición del alcalde, Pablo Ruz, que tuvo que acudir a Urgencias del Hospital General y quedar ingresado, impidió su celebración, algo que se acordó hacer este pasado martes, una vez se recuperó el alcalde.

Curiosamente, y como hace para casi todo, el propio alcalde se grabó un vídeo (es una de sus actividades principales) para explicar lo que le había pasado; el buen trato que recibió en el hospital y manifestar una reflexión sobre cómo iba a tomarse, a partir de ahora, el día a día para evitar excesos en la tensión, o en otros aspectos nocivos para la salud, e intentar rebajar situaciones estresantes habituales en la política.

En el último pleno se ha podido constatar que, afortunadamente, su salud física se ha recuperado y, en cambio, en el tema de rebajar decibelios a su actividad, aún se encuentra bastante alejado de ese ideal. Esperemos avance en ese objetivo y no se quede en otro deseo pendiente, como tantos otros.

Que el pleno podía ser motivo de fuerte debate en varios de sus temas era lo esperado. Muchos, e importantes, eran los asuntos en el orden del día. Que cada uno defienda sus posiciones con la máxima energía es lo legítimo. No tanto cuando se recurra a la manipulación, la tergiversación, o directamente, la falsedad y, mucho menos, a la descalificación personal o al insulto.

Que, en el debate sobre la situación del Plan Económico-Financiero 2025-2026, se marcaran diferencias insalvables era lo previsible. Los números en el Ayuntamiento no son muy boyantes. A pesar de que, en campaña, el PP hablaba de una gestión seria y rigurosa en el manejo de los fondos públicos, la realidad está siendo muy diferente. PP y Vox han aumentado la deuda municipal, y lo han hecho en gran parte gracias a un aumento del gasto no prioritario o, incluso, superfluo.

Tal es así que se han tenido que solicitar importantes préstamos y quedar sometidos, por imperativo legal, a un plan de ajuste que condiciona muchas actuaciones. Decir esto, que es la realidad, desde la oposición, garantiza calificativos casi de indocumentados en la materia, aunque sea verdad lo que se dice. Es lo que le pasa a la concejala socialista Patricia Maciá con el concejal de Hacienda Francisco Soler, cuando le cuestiona su ingeniería financiera.

También se discutió, de nuevo, el tema del aborto. Que Vox hubiera planteado su ilegalización no es nada nuevo. Ellos nunca han tenido esos problemas. Londres, entre otros, y para quién pudiera pagarlo siempre ha estado ahí. Quieren prohibir, de nuevo, el aborto. Devolver España unas cuantas décadas atrás. Imponer su «moral» al resto. Lo raro e inaceptable es que el PP de Elx haya votado tamaña agresión a los derechos de las mujeres y con apoyo del propio alcalde, que se pasó bastante para justificar su voto con Vox, que es quién le mantiene en el sillón de la Alcaldía.

Ahora, tras las críticas, incluso de su partido a nivel estatal, ha tenido que recular. No en todo, pero sí algo. Una rectificación a medias ante lo que abochornó a Elx a nivel nacional, como ya pasó con los menores inmigrantes y que visualiza que, por muchos vídeos que haga, le encanta ser el protagonista en las situaciones más retrógradas que se plantean. Hasta Vox se le queda corto en ocasiones. Debería modernizarse, y así hasta mejoraría en muchos aspectos su salud, visto lo visto, y dejaría a Elx en mejor lugar que con lo que está haciendo.

Y, por si le faltara algo a este pleno, ha tenido la peor muestra de lo poco ejemplar que pueden llegar a ser determinados representantes políticos. Que todo un concejal de Vox, como Samuel Ruiz, casi recién llegado de su viaje municipal a China, debata con la concejala de Compromís, Esther Díez, y llegue a calificarla de «idiota», es repugnante. Si este es el nivel de esta gente, apaga y vámonos. Qué desprecio a una oponente y qué desprecio a una mujer. Su falta de argumentos es una muestra de prepotencia y machismo intolerable.

Y que se pida amparo y posicionamiento al alcalde, y éste se vaya por los cerros de Úbeda, muy lamentable. Ya se sabe que él depende de los votos de Vox para mantenerse en la poltrona, pero todo debe tener un límite. Y la dignidad de un pleno municipal también debe valorarse. Luego se queja del desinterés por la política municipal, y no se da cuenta de que actitudes así animan ese desinterés.

Menos mal que, en otro orden de cosas, hay situaciones que nos devuelven la esperanza y dignifican a esta ciudad. Hace unos días se conocía que el Instituto de Carrús pasará a llamarse IES Carrús-Francis Mojica, en reconocimiento a uno de sus antiguos alumnos más brillantes, un científico que allí estudió, que ha mantenido el contacto con el mismo y que, en su magnífica carrera profesional, llegó a ser nominado al premio Nobel en 2020. Él es un orgullo para esta ciudad y así se le ha reconocido, unánimemente, por parte del Consejo Escolar Municipal, cuando hizo esta propuesta. Una decisión muy acertada.

Así debería funcionar Elx más a menudo. Con reconocimiento y más respeto.