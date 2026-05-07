Previsible sentencia

Terminado el llamado juicio mascarillas en el Tribunal Supremo y a la espera de que su Sala Segunda emita sentencia es más que previsible la condena para José Luis Ábalos y Koldo García además de una liviana condena para Víctor de Aldama. Visto el gran circo mediático que se ha creado por parte de casi todos los medios de comunicación respecto a las personas de Ábalos y Koldo García sobre los cuales se ha llevado a cabo una persecución personal que ha incidido en su ámbito privado que nada tenía que ver con el objeto de la instrucción judicial ni de la vista oral del Supremo ahora terminada, es evidente que la vida personal de Ábalos ha sido utilizada para crear un estado de opinión por los medios de comunicación a los que antes me refería y por las redes sociales, estas últimas muy controladas por la ultraderecha, con vistas a influir en la decisión de los magistrados. Largos meses con un machaque diario en las televisiones sobre los acusados con noticias que nada tenían que ver con la materia objeto de enjuiciamiento difícilmente no habrán influido, aunque sea de manera leve, a los miembros del tribunal sentenciador.

Hay que reconocer que al que debería ser el principal objeto de reproche por parte de la justicia, el autoconfesado culpable Víctor de Aldama por otros delitos en otro proceso judicial diferente, la jugada le ha salido perfecta. Consiguió eludir la prisión preventiva en el caso hidrocarburos asegurando que iba a presentar pruebas de la implicación de ministros del Gobierno y del propio presidente en el caso mascarillas, pero no aportó ninguna prueba durante la instrucción judicial ni tampoco ha aportado ninguna en la vista oral. Algunas de sus acusaciones, precedidas de la frase «me han dicho», hubiesen sido cortadas en cualquier otro tribunal a la mínima. Los jueces no están para perder el tiempo. En mi juventud trabajé algún tiempo en un despacho de abogados y pude asistir a varias vistas orales y recuerdo que en casos sencillos de materia civil cualquier intento de los abogados de las partes o de los testigos de no ceñirse al objeto de litigio ni a las pruebas practicadas era cortado de inmediato por los jueces. Sin embargo, en el caso mascarillas pudimos ver a Víctor de Aldama testificar durante nada más y nada menos que siete horas durante las cuales no pudo demostrar con ningún medio probatorio ninguna de las acusaciones que ha hecho desde que fue puesto en libertad provisional en el caso hidrocarburos con la condición de que aportase todas esas supuestas pruebas que tenía contra el gobierno de Pedro Sánchez y su implicación en supuestos casos de delitos de corrupción practicados durante la pandemia.

Ha sido tan importante la sintonía de Víctor de Aldama con el Partido Popular que la acusación popular representada por el PP ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una rebaja de pena tan considerable que incluso siendo condenado Aldama no entraría en prisión. Hay que reconocer al PP que no esconde su agradecimiento a un delincuente confeso por haber hecho suya la famosa frase de José María Aznar «el que pueda hacer que haga». Petición de rebaja de pena que también ha tratado de que se materialice el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que al no poder pedir directamente la absolución o una pena menor de los 7 años de prisión que solicitó al inicio de la vista oral ha pedido al tribunal que tenga en cuenta su colaboración con la justicia. ¿Qué colaboración? Un misterio. Tal vez necesite Luzón a un Aldama en libertad para que siga colaborando en el esclarecimiento de otros casos de corrupción. O más bien habría que sospechar que se requiere su colaboración para seguir desgastando al Gobierno de cara a la opinión pública al precio que sea.

A día de hoy sigue habiendo dos preguntas sin resolver. Por una parte, dónde se encuentran los millones que, según Víctor de Aldama, José Luis Ábalos recibió a cambio de amañar la compra de mascarillas al corrupto Aldama (él mismo se ha calificado así). No se ha encontrado en el patrimonio de Ábalos o de su familia ni bienes ni cuentas bancarias en el extranjero. Además, no se sabe nada de esas supuestas pruebas que iba a presentar Aldama probando la implicación del PSOE o del Gobierno en casos de corrupción.

Resulta evidente que José Luis Ábalos cometió errores relacionados con su vida personal que han sido utilizados por personajes sin escrúpulos para tratar de aliviar su situación procesal, por medios de comunicación creados para tratar de que termine el actual Gobierno y por jueces y fiscales resentidos con el Gobierno por sus decisiones de toda índole de los últimos 8 años. Pero, sobre todo, hay algo que los poderes fácticos reaccionarios de España no soportan de Pedro Sánchez: que sacara del Valle de Cuelgamuros el cuerpo del dictador Francisco Franco, el caudillo para sus padres y abuelos. Ahí está la clave de todo.