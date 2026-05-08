A la antigua

Llama la atención entre tantos reportajes y documentales que viajan a la velocidad de la luz, con montajes trepidantes, decenas de planos por minuto, y numerosos efectos especiales en su puesta a punto, la llegada de un trabajo primitivo que nos remite a los inicios de la televisión. Se trata de España, pueblo a pueblo, que como su nombre indica, es un recorrido por la geografía nacional municipio a municipio. Pero no esperemos aquí ningún despliegue técnico. El documental, que acoge a tres pueblos en cada entrega, es el formato ideal para los espectadores que deseen el relajo y las formas del slow.

Emitidos los domingos de dos en dos (por lo que en cada entrega podemos viajar por seis localidades) las imágenes y la voz en off que las acompaña nos retrotraerán a los tiempos de aquella televisión en blanco y negro donde veíamos aquellos trabajos primigenios en los que no se había descubierto el concepto de ritmo televisivo.

Lo cual no es necesariamente peyorativo. Se trata de otra forma de mirar la pantalla. Una música plana, sin estridencias, que siempre nos remite a ella misma, como en un bucle infinito, acompaña las imágenes de ríos, saltos, sierras, ermitas, monasterios, calles solitarias, que retratan perfectamente esa otra España, la alejada de las grandes urbes, de los atascos y el metro.

Por eso parece un espejismo. Porque si continuamos viendo enseguida nos encontraremos con Flash moda y su catarata de imágenes, con la velocidad con la que viajan Mercedes Cámara y Adrianne Chaballe en Zoom tendencias y De tapas, por no hablar de otros formatos viajeros, de los que abundan en las televisiones privadas. España, pueblo a pueblo supone un salto en el tiempo. A cuando no había prisas.