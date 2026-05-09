-¡Es el auténtico dueño del cortijo!

-¿Per…dón, JC?

-El p… amo, el jefe, el one y no digo el dios por respeto a ti, Pa.

-Me temo que adivino de quién estás hablando.

-Es que no hay en el planeta Tierra un tipo como él.

-Eso es indudable.

-Pero no lo digo con admiración, Pa. Todo lo contrario. Se trata de un efecto secundario de la Humanidad, el tipo residual que las circunstancias de la Historia han llevado a la cúspide, lejos de méritos y actitudes. Una catástrofe para sus coetáneos.

-No sé si tanto, JC.

-Más. Y te lo voy a demostrar. Detrás de sus cambios de guion, que desconciertan al mundo entero, hay algo más que una incipiente demencia. Hay una intención perversa y egoísta. Porque se trata de un tipo que no distingue lo personal de lo político, lo público de lo privado y lo legal de lo ilegal. Un magnate que ve al Estado como su propio hogar.

-Eso es duro, JC.

-Recientemente se le ha identificado con un concepto: cleptocracia. Porque para Trump la evidente corrupción que genera no es una herramienta para otros fines, como asegurar lealtades o consolidar el poder, no. En su caso de trata del enriquecimiento propio y de los suyos como fin.

-Eso es grave, JC.

-Tú mismo: Trump ha incrementado su patrimonio desde que volvió a la presidencia, entre 1.500 millones y 4.000 millones de dólares, según diversas estimaciones. Y muchos expertos coinciden en que la actividad principal del sujeto consiste en adueñarse de las instituciones americanas para su propio beneficio.

-Tendrás que argumentarlo mejor.

-Existe una criptomoneda, $Trump, que permite acceder al presidente en función del valor del pago realizado. En mayo de 2025, Trump acogió una cena de 220 personas en su campo de golf de Virginia. Todos los invitados habían invertido en $Trump. Al día siguiente, los 25 mayores compradores, según The Guardian, hicieron una visita privada a la Casa Blanca. El Gobierno federal ha suspendido investigaciones contra empresas y magnates después de que estos realizaran donaciones a la campaña de Trump o a sus proyectos, como el salón de baile que está en el Ala Este. Ha habido casi una cincuentena de indultos por delitos de guante blanco, fraude fiscal o lavado de dinero de personas próximas a Trump. Decenas de personas fueron nombradas para ocupar cargos en la Administración después de haber donado millones de dólares a su campaña; el ejemplo más conocido es el de Elon Musk, que donó casi 300 millones de dólares a cambio de pasar los primeros meses de mandato de Trump recortando, sin cargo oficial ni auditoría previa, las agencias y empleos del mismo Gobierno con el que sus empresas mantienen contratos multimillonarios.

-Eso ha sido hecho antes por otros presidentes.

-Pero es que Trump no se ha limitado a indultar, hacer favores o atender a intereses privados, sino que está transformando la estructura de la administración con ese fin. Fíjate en Jared Kushner y Steve Witkoff, yerno y amigo del presidente. Son dos personas sin experiencia diplomática, sin cargos oficiales, que operan de espaldas al Servicio Exterior y que tienen intereses privados en otros países, y están encargados de resolver el conflicto palestino, la guerra de Ucrania y, ahora, la guerra de Irán. Para gestionar la política exterior a través de un puñado de enviados personales y familiares, la Administración trumpista ha tenido que neutralizar las instituciones que, de otro modo, habrían escrutado esas gestiones y habrían defendido los intereses nacionales de los Estados Unidos. Y para posibilitar eso ha despedido a 1.350 funcionarios de carrera del Departamento de Estado; ha retirado embajadores de carrera del Servicio Exterior y se ha reducido el Consejo de Seguridad Nacional de 350 empleados a menos de 100.

-No sé yo…

-En otras palabras, Trump está desmantelando las salvaguardas establecidas a lo largo de décadas para desincentivar la corrupción en el Gobierno estadounidense.

-Me lo estás poniendo bueno…

-Contratos privados camuflados en acuerdos internacionales, mezcla de negocios privados con asuntos gubernamentales, beneficio de su entorno personal con los asuntos públicos… Hay muchos más ejemplos… ¿Quieres que siga, Pa?

-No, JC, no hace falta… Parece que el tal Trump no te cae demasiado bien…

-No se trata de simpatía Pa. Se trata simplemente de honradez. Tan sencillo como eso.