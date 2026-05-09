Elasticidad y vivienda: las razones estructurales del encarecimiento residencial.

En economía, la teoría de la elasticidad constituye una herramienta fundamental para medir la sensibilidad de la demanda y de la oferta de un bien frente a variaciones en factores económicos como el precio, la renta o el coste de bienes sustitutivos y complementarios. Su estudio permite comprender cómo reaccionan consumidores, empresas e inversores ante cambios en el entorno económico y, por tanto, anticipar el comportamiento de los mercados.

La elasticidad-precio de la demanda se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio del bien durante un periodo determinado. Se considera que la demanda es elástica cuando el resultado es superior a 1, inelástica cuando es inferior a 1 y unitaria cuando es exactamente igual a 1.

Por su parte, la elasticidad-precio de la oferta mide la relación entre la variación porcentual de la cantidad ofrecida y la variación porcentual del precio. La oferta será perfectamente elástica cuando pequeñas variaciones del precio generen grandes cambios en la cantidad ofertada, y perfectamente inelástica cuando los cambios en el precio apenas alteren el volumen de oferta disponible.

En el mercado inmobiliario, la elasticidad de la demanda y de la oferta adquiere una relevancia especialmente significativa. A grandes rasgos, tanto la demanda como la oferta de vivienda suelen presentar comportamientos inelásticos, aunque con intensidades diferentes en función del horizonte temporal, la localización geográfica y las características socioeconómicas de cada mercado.

En el caso de España, la demanda de vivienda presenta un elevado grado de inelasticidad por razones tanto culturales como económicas. Entre los principales factores explicativos destacan la fuerte tradición de acceso a la vivienda en propiedad, la limitada movilidad laboral geográfica, la elevada dependencia de la financiación hipotecaria y una estructura demográfica cada vez más envejecida.

Diversos estudios sitúan la elasticidad-precio de la demanda de vivienda en España en niveles aproximados de entre -0,3 y -0,6. Esto implica que un incremento del 10 % en el precio de la vivienda reduciría la demanda únicamente entre un 3% y un 6%. Esta sensibilidad es todavía menor en mercados especialmente tensionados como Madrid, Barcelona o Málaga, donde confluyen factores adicionales de presión sobre la demanda, como la inversión internacional, la demanda turística, el atractivo para residentes extranjeros y los flujos migratorios.

La oferta de vivienda, sin embargo, presenta un grado de inelasticidad aún mayor, especialmente en grandes áreas urbanas y zonas costeras. La escasez de suelo urbanizable, la complejidad y lentitud de los procesos urbanísticos, la dependencia de licencias administrativas, los retrasos en la aprobación de planes generales y las exigencias medioambientales limitan significativamente la capacidad de reacción del mercado ante incrementos de la demanda.

A ello se añaden factores estructurales como la baja productividad histórica del sector de la construcción, el incremento de los costes de ejecución y la creciente escasez de mano de obra cualificada, circunstancias que dificultan una rápida expansión de la oferta incluso en escenarios de fuerte crecimiento de precios.

Como consecuencia, la combinación de una demanda relativamente inelástica y una oferta muy rígida favorece un contexto de crecimiento sostenido de los precios de la vivienda, especialmente en ciudades dinámicas, destinos turísticos consolidados y áreas con disponibilidad limitada de suelo.

En este contexto, una reducción significativa del precio de la vivienda en España a corto plazo requeriría una combinación simultánea de factores poco probable en el escenario actual: un endurecimiento relevante de las condiciones financieras, mediante subidas de tipos de interés, acompañado además de un incremento sustancial de la oferta disponible.

Solo en horizontes de medio y largo plazo, mediante políticas orientadas a aumentar la disponibilidad de suelo finalista, agilizar los procedimientos urbanísticos, incentivar la promoción residencial y mejorar el acceso a la financiación, podría alcanzarse una moderación estructural de los precios. Incluso así, el efecto sería desigual y dependería del grado de rigidez existente en cada mercado local, siendo previsiblemente limitado en aquellas zonas donde la presión de demanda continúe superando ampliamente la capacidad de crecimiento de la oferta.