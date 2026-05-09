"Yo no moriré de amor" ★★★★ Dir.: Marta Matute Int.: Júlia Mascort, Sonia Almarcha, Tomás del Estal

La directora y guionista Marta Matute decidió contar en su opera prima una historia que le era muy cercana. De cómo la irrupción de una enfermedad degenerativa modificó sus códigos familiares, arrasándolos como un ciclón.

La mirada que ejerce sobre este grupo humano es tan aséptica como minuciosa. Sin necesidad de música incidental, se limita a presentarnos en cada secuencia la vida cotidiana de los cuatro personajes, horadados por una situación ante la que nadie posee el manual de instrucciones idóneo para sobrevivir inmune a ella.

El retrato de familia que muestra Marta Matute es estremecedor. Como madre enferma, Sonia Almarcha es capaz de transmutarse en un ser doliente, devastado y, por momentos inerte, en una de las actuaciones más comprometidas de su carrera. Júlia Mascort es la hija menor, a la que le cambia la vida demasiado pronto. Completan el reparto su hermana, Laura Weissmahr, y un padre (militar retirado) que vive su dolor hacia adentro, un gran Tomás del Estal.

Retrato de familia

Unos levísimos rótulos indicando el paso del tiempo contextualizan una situación que por momentos se torna asfixiante. En el habitáculo son tan importantes las palabras como los silencios y las lágrimas furtivas que se escapan por el sumidero de la impotencia.

La película de Marta Matute no es una más sobre los afectados por el Alzheimer. Por su hondura y sinceridad se trata una película fundacional acerca del tema de los cuidadores, y también un dardo a propósito de la lentitud de las instituciones a la hora de valorar las dependencias.

Película dura donde las haya, Yo no moriré de amor es una de las propuestas más honestas de la temporada, cine con mayúsculas filmado como una obra de cámara, que ganó muy justamente el Festival de Málaga. Nuestra Sonia Almarcha también habría merecido el premio a mejor actriz.