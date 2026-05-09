La ultraderecha se despeña tras Orbán

La Unión Europea respira algo más tranquila tras la derrota de Viktor Orbán. El hombre de Trump en Europa, el primer ministro más admirado e imitado por el presidente norteamericano desde 2015, lo han echado sus conciudadanos. La caída de Viktor Orbán fue una gran derrota para Trump. Ahora se enfrenta a la realidad de que, no solo ganó Péter Magyar estas elecciones, sino que las ganó de forma abrumadora en un sistema amañado por Orbán. Ganó con 138, de los 199 escaños del parlamento, y Orban tuvo que reconocerlo.

“La aplastante derrota desató una huida frenética del pequeño círculo de colaboradores alineados con el líder y su partido Fidesz que han amasado enormes fortunas”. “Desde las elecciones, The Guardian (28-IV-2026), ha tenido conocimiento de que miembros -uno es Lorinc Meszáros, su amigo y una de las mayores fortunas del país, otro el yerno, Tiborcz- de ese círculo íntimo han comenzado a trasladar sus activos al extranjero”. “Estados Unidos podría convertirse en un refugio seguro para las altas esferas del régimen de Orbán mientras la administración Trump esté en el poder”. “Nuestro país no tiene tiempo que perder, Hungría ha sido saqueada, expoliada, traicionada, endeudada y arruinada”, declaró Magyar a los periodistas al día siguiente de las elecciones.”nos hemos convertido en el país más empobrecido y más corrupto de la Unión Europea”.

Orbán ha inspirado a Donald Trump y a la extrema derecha europea y mundial. Orbán había tejido un control de los medios de comunicación, el New York Times tuvo que garantizar la seguridad física a sus corresponsales. Reestructuró los distritos electorales técnicamente por ley- como intentan los republicanos en Estados Unidos para asegurarse la mayoría-. Los votos de las zonas rurales tienen el triple de valor que en las zonas urbanas; reservó escaños para los grupos minoritarios que creía controlar; y también protegió e indultó a un director pedófilo de un orfanato público. Descubrieron que Viktor Orbán tenía un palacio que se estaba construyendo en las afueras de Budapest, supuestamente por el padre de Orbán donde pasta un rebaño de cebras. Y al lado está la mansión palaciega del mejor amigo de Orbán, Lorinc Meszáros, el obrero que ahora es el hombre más rico de Hungría. Todas estas informaciones sobre la corrupción en el gobierno de Orbán se han publicado en el blog de Paul Krugman por Kim Lane Scheppele, y se han conocido durante la campaña.

Santiago Abascal y Viktor Orbán, el sábado 21 de marzo en la CPAC en Budapest, Hundría. / VOX

Los Patriotas por Europa, como se llama el grupo parlamentario de la ultraderecha europea seguidora de Orbán acudieron al olor de la financiación. Uno de los beneficiarios como se ha publicado ha sido Abascal y Vox, al igual que el húngaro, Abascal ha sido un gran defensor del presidente norteamericano y de sus guerras ilegales, de su bravuconadas, y de sus amenazas a la Unión Europea y eso sus seguidores lo están pagando y lo van a pagar. La actuación de Donald Trump en Oriente Medio está teniendo serias repercusiones en las elecciones europeas. Por ejemplo en las presidenciales portuguesas con la derrota de la extrema derecha “Chega¡” otro de los miembros del grupo; también en Bulgaria: después de ocho elecciones en cinco años, ha salido un candidato con el 45 % de los votos, que al menos no es antieuropeo; y seguirá España empezando por las andaluzas donde me atrevo a pronosticar un serio frenazo a las aspiraciones de Vox que no va a llegar al 20% de los votos, ni de lejos.

Trump ha conseguido poner en contra de su política antiinmigración al 61 % de los norteamericanos. No sabe cómo salir de la guerra en que se ha metido en Oriente Medio, aunque en medio de las negociaciones de paz sigue cerrando negocios particulares que en un futuro no muy lejano saldrán a la luz. Con su decisión de esta semana en el caso Louisiana v. Callais, la Corte Suprema de EE. UU. -en la que Trump tiene una mayoría de 6 a 3- debilitó una parte fundamental de la Ley de Derechos Electorales. La decisión de la Corte Suprema “sobre la Ley de Derecho al Voto constituye un abuso judicial inconcebible”.”La realidad es que, en nombre de la separación entre raza y política, la Corte Suprema ha otorgado más poder a los votantes blancos a expensas de las minorías raciales”.(El Consejo Editorial de The New York Times).

Amaños electorales, control de medios y redes, corrupción y autoritarismo de la ultraderecha culminarán en noviembre con Trump, pero habrán dejado en su caída una mayor autonomía Europea.