Cuando todo era campo podíamos entender que la romería de la Santa Faz se realizase el segundo jueves después del Domingo de Pascua. No hace tanto de ello. La plaza de la Montanyeta era una montaña. La ciudad quedaba reducida a una pequeña urbe. Incluso cuando el calendario marcaba fiesta, quien más quien menos proseguía con sus labores habituales. No hay que remontarse a cinco siglos atrás. Vean fotografías de "la peregrina" posteriores a la guerra civil si no me creen. Los siete kilómetros que distan desde la antigua ermita del Socorro hasta el caserío de Santa Faz eran campo. Sólo salpicado por alguna finca.

Incluso tuvo que llegar el movimiento de Acción Católica alrededor de 1950 para instalar las catorce estaciones del Vía Crucis que a duras penas se divisan hoy entre grandes urbanizaciones, enormes colegios privados, centros hospitalarios, concesionarios de alto rango y hasta algún conocido picadero de renombre, que sirvió de decorado a Vicente Aranda en una de sus películas.

Hasta que llegó el desarrollismo, y con él todas las oleadas de población de aluvión que además de multiplicar por diez el padrón de la capital, provocaron que sus municipios colindantes, como Sant Vicent del Raspeig y San Juan, quedasen prácticamente anexos.

Lo sensato, desde hace tiempo, habría sido desplazar la fiesta de Santa Faz y todo el boato que le rodea al domingo siguiente a su celebración. Paralizar un tercer jueves el calendario docente tras unas vacaciones en las que ya se han interrumpido las clases casi dos semanas es un lujo que solamente debieran permitirse las sociedades avanzadas y sobradas de educación. Pero a lo mejor es una idea loca y vivo sin saberlo en la reencarnación de la Grecia clásica.