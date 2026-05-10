El día en que Callosa homenajeó al doctor José Lucas Ibáñez

Ayer, 9 de mayo, se cumplían cien años del acto de nombramiento al doctor don José María Lucas Ibáñez como Hijo Predilecto de Callosa de Segura. Un reconocimiento a este callosino, presidente local de la Unión Patriótica y una de las personalidades más relevantes de la década de 1920 en nuestro municipio y más allá de nuestro término municipal, como atestigua la hemeroteca, que lo sitúa impartiendo conferencias o participando en reuniones en otras poblaciones, así como en Alicante y Madrid.

Como apuntes biográficos del conocido como «Médico Lucas», cabe señalar que José María Manuel Lucas Ibáñez nació en Callosa de Segura el 6 de marzo de 1888. Fue hijo del cojense José Lucas Lucas, médico cirujano y de Amalia Ibáñez Rubio, natural de Sella. Tuvo un hermano un año menor, Manuel Lucas Ibáñez, abogado de profesión, con quien mantuvo una estrecha relación pública, social y familiar.

Vivía en la calle Nueva, 4, donde su padre tenía la consulta. Se desconoce dónde cursó la enseñanza primaria, aunque pudo realizarse en Callosa de Segura u Orihuela, dado que su abuelo materno, don Antonio Ibáñez Rodríguez, era oriolano y la familia mantenía una estrecha relación con aquella ciudad.

Realizó la Enseñanza Secundaria -entonces denominada Enseñanza Doméstica- en el Colegio San Fulgencio de Murcia, superando con brillantez el Bachillerato. En su expediente constan diversos trabajos manuscritos de gran calidad, que le valieron calificaciones sobresalientes, apuntando las cualidades que más tarde demostraría en su trayectoria pública: las de excelente orador y gran pensador, comprometido con el presente que le tocó vivir y esperanzado en el futuro.

Finalizó su formación académica cursando Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia, donde obtuvo excelentes calificaciones, siendo el número uno de su promoción. Posteriormente estableció su consulta en la vivienda familiar de la calle Mayor, 82.

Contrajo matrimonio en Orihuela el 11 de julio de 1917 con Amalia Girona Ortuño, miembro de la familia almoradidense Girona Ortuño, encontrándose entre sus nueve hermanos, Antonio Girona Ortuño, de notable influencia política en la comarca y la provincia. De este matrimonio nacieron cuatro hijos: José, Andrés, Gaspar y Amalia. También tuvieron ocho nietos, descendientes de Amalia y Gaspar, que conservaron siempre un gran recuerdo de su abuelo.

Jose María Lucas Ibáñez. / Darblade / La Nación

Fue presidente local de la Unión Patriótica, partido político fundado por don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja en septiembre de 1924, tras el golpe de Estado y la implantación del Directorio Militar, siendo presidente comarcal su cuñado, Antonio Girona Ortuño.

Volviendo al acto cuyo centenario conmemoramos, cabe recordar que el nombramiento fue aprobado por acuerdo del Pleno Municipal el 6 de mayo de 1926. El acto solemne se celebró el domingo 9 de mayo de 1926. La prensa de la época, concretamente La Verdad de Murcia, aquel mismo día, anunciaba así el acontecimiento -atribuyéndole erróneamente una responsabilidad institucional local-: «Homenaje a un alcalde. Hoy se celebra en Callosa de Segura un homenaje en honor de don José Lucas Ibáñez, que desde la presidencia de aquel Ayuntamiento ha conseguido notables mejoras para aquella ciudad que ya han sido realizadas y un empréstito de mucha cuantía para escuelas, aguas potables y urbanización. El señor Lucas Ibáñez, jefe de la Unión Patriótica de Callosa, será nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad».

Sobre este homenaje también informaron otros medios, como Levante Agrario de Murcia, en su edición del 14 de mayo de 1926.

Por su parte, La Verdad publicó el 14 de mayo una extensa y detallada crónica de los actos. La jornada comenzó a primera hora de la mañana, con gran ambiente en calles y plazas, edificios engalanados y una Casa Consistorial repleta de autoridades. El primer acto consistió en acudir al Santuario con la Banda de Música, recogiendo en su vivienda al doctor Lucas. Allí se celebró una acción de gracias a San Roque y el coadjutor Antonio Berná pronunció una plática pidiendo al santo que continuara iluminando la inteligencia de don José «para laborar en pro de los intereses materiales y morales de su pueblo». Posteriormente se trasladaron al Ayuntamiento donde se celebró un acto solemne, entregando el alcalde, Carlos Galiana Manresa, el pergamino acreditativo del nombramiento, realizado con delicada filigrana por el prestigioso fotógrafo y artista alicantino Manuel Cantos Company.

Finalizado el acto institucional, la comitiva se dirigió a la casa del doctor Lucas, donde este ofreció una recepción a los representantes de los pueblos asistentes del distrito, saludando personalmente a los numerosos visitantes. Después tuvo lugar un banquete en el Cine España, ubicado en la avenida Alfonso XIII -Paseo de la Estación-, completamente abarrotado. La mesa presidencial se situó sobre el escenario, presidida por un dosel y el retrato del general Primo de Rivera.

El menú fue servido por la Fonda El Comercio, mientras la banda de música amenizaba el acto con un selecto repertorio. Entre las autoridades asistentes figuraban el delegado del gobernador militar, señor Calero; el presidente de la Unión Patriótica de Alicante, señor Navarro de Castro; el diputado provincial por el distrito de Dolores, señor Girona Ortuño; el oficial del Gobierno Civil, señor Elices; el juez municipal, señor Mira García; así como todos los alcaldes del distrito.

Carlos Galiana Manresa, alcalde. / Darblade / La Nación

Acudieron representantes de Alicante, Albatera, Almoradí, Catral, Granja de Rocamora, Cox, Benejúzar, Guardamar, Rojales, San Fulgencio, Rafal, Daya Nueva, Orihuela y otras localidades. Tras el brindis, pronunciaron discursos el juez municipal y los representantes de Granja de Rocamora, Cox, Catral, Benejúzar, Guardamar del Segura y Almoradí, quienes mostraron públicamente su adhesión al homenaje. También se leyeron numerosas adhesiones recibidas, entre ellas la del gobernador civil de Alicante, Cristino Bermúdez de Castro.

El último en subir a la tribuna fue Lucas Ibáñez, despertando una gran ovación entre los asistentes. En su intervención manifestó que aceptaba la distinción con humildad y como estímulo para continuar trabajando en beneficio de sus vecinos. En su discurso habló de la situación de España y de la labor desarrollada por el Directorio, pasando después a detallar la gestión local y las mejoras impulsadas en el municipio.

Enumeró los avances alcanzados durante aquellos años: mejoras urbanísticas, la creación de una escuela nocturna para combatir el analfabetismo, la transformación del Paseo en una avenida digna y la obtención de un préstamo de 650.000 pesetas destinado a la construcción del Mercado de Abastos, escuelas, abastecimiento de aguas potables y finalización del Matadero Municipal, entre otras actuaciones. Añadió que el municipio continuaba floreciendo, despertando los aplausos entre los asistentes.

También se refirió a la situación del Juzgado de Aguas e hizo público su deseo de lograr para la huerta la canalización de la acequia, provocando una enorme ovación y numerosos vítores.

Afirmó igualmente «que había que mirar siempre hacia adelante, sin atender a quien no quiera ser amigo; aunque para él todos lo son».

Tras dedicar unas palabras de fraternal afecto a los vecinos de Orihuela, concluyó su discurso dando gracias a Dios por lo conseguido. El acto finalizó con una larga ovación de los asistentes, que, «puestos en pie, vitorean al hombre bueno, regenerador de Callosa».

El 25 de noviembre de 1926, La Nación de Madrid, señalaría sobre él que «goza del honorísimo título de hijo predilecto de Callosa de Segura y por acuerdo del Ayuntamiento se rotulará con su nombre la hoy populosa plaza del Convento. Justo premio al médico ilustre y al ciudadano caballeroso y honrado».

Cien años después, la figura del doctor José Lucas Ibáñez sigue unida a la memoria de Callosa de Segura y a una etapa de progreso y esperanza para nuestro municipio. Sirva también esta tribuna como agradecimiento a sus nietos, por conservar y compartir la memoria familiar, y como humilde homenaje a la figura y labor de quien fue uno de los callosinos más destacados de su tiempo.