La Vila Joiosa, condena y destierro del alcalde republicano

El farmacéutico Ángel Tomás Llinares fue el primer alcalde republicano de la Vila Joiosa. Encarna la tragedia de los moderados, con una doble derrota: apartado del poder local en el segundo Comité Antifascista y proscrito por la dictadura. Y doble condena franquista: en el Consejo de Guerra y el posterior destierro, acusado por Falange de ejercer un poder que nunca tuvo.

En 1931 no hubo elecciones en la localidad y se proclamó la candidatura monárquica. Con la II República, Tomás fue alcalde de una gestora. El Círculo Republicano Autónomo acumuló fuerzas heterogéneas: Tomás atrajo a la clase media; las Juventudes Republicanas las dirigió Santiago Tito, comandante afiliado al PCE en la guerra; José Ferrer, Beleta, líder cenetista, escribió entusiásticamente en Adelante, editado por el Círculo Republicano; Tomás Llorca Lloret, amigo de Ángel Pestaña, fue secretario del Círculo Republicano, al igual que Andrés Díaz, destacado dirigente anarquista, en julio de 1931, cuando Ángel Tomás ocupó la presidencia. Entre los vocales, Gaspar Soriano (UGT), futuro vicepresidente del Consejo Municipal en 1937, y Francisco Díaz, secretario general del Segundo Comité Antifascista en septiembre de 1936. La localidad vivió una potentísima eclosión de sentimiento igualitario que posibilitó una candidatura republicana con participación sindical que ganó las elecciones del 31 de mayo. El difícil consenso «intelecto-obrero» entre el ciudadano Tomás y los partidarios de la «revolución inminente» duró un año. El 6-6-1932 se consuma la dimisión de cinco concejales de la órbita del Sindicato Único de Trabajadores, adscrito a la CNT.

A mediados de 1932, la crítica anarquista contra el gobierno y el ayuntamiento republicanos es implacable: germina, en torno a la Asociación Cultural «Luz» y su periódico, La Verdad, una vanguardia dirigente que en 1936 aprovechará la oportunidad para llevar a cabo su revolución social, con el apoyo crítico de UGT.

El 20-2-1936 regresa, recibido por una multitud, el alcalde Ángel Tomás (IR). En julio trata de impedir el asalto a la iglesia. Preside el primer Comité Popular de Alianza Antifascista y, desde el ayuntamiento, avala en agosto su actuación, pero advierte que deberá conducirse con respeto a la legalidad republicana. En el segundo CPAA, con mayoría absoluta de la CNT, no figura Tomás. Alcalde hasta noviembre, libra de la persecución política a numerosas personas; el Comité practicó la represión en retaguardia y esquivó los Tribunales Populares. En este periodo se colectivizan la pesca y el chocolate, se controla Redes S.L. y encuentra resistencia la colectivización de la tierra. Al primer Consejo Municipal de Economía y Defensa (1-11-1936) se incorpora la FAI; socialización del transporte y municipalización de la vivienda. Por la manifestación del pan de las mujeres (31-5-1937) dimite todo el Consejo, que regresa con la misma mayoría absoluta CNT-FAI a finales de junio para conformar el segundo CMDE. En abril se había constituido el PSOE. El tercer CMDE (23-7-1937), presidido por la CNT, busca su legalización; funciona la Colectividad Agraria. En diciembre detienen al cuarto CMDE y desalojan del poder político a los anarquistas. Gestora provisional y delegado gubernativo. Quinto CMDE en mayo de 1938, presidido por el socialista Tomás Llorca (ex IR, cofundador del periódico anarquista La Verdad, consejero socializador de la sanidad por UGT).

La Burbuja Revolucionaria de la Vila Joiosa funcionó entre septiembre de 1936 y diciembre de 1937, constituyendo un referente socializador para el mundo anarquista y un ejemplo de solidaridad en el suministro de pescado para la Madrid asediada.

Tras la guerra, Ángel Tomás estuvo detenido en el campo de concentración de La Vila Joiosa. Trasladado a Denia, fue condenado a 20 años de reclusión menor por auxilio a la rebelión. Según la sentencia1, durante su mandato se incendió la iglesia y algunas ermitas, hubo incautaciones y exigencias de dinero, siendo él contrario a los desmanes y atropellos y sin que tuviera intervención en asesinatos realizados en la localidad; ayudó a personas de orden y fue teniente de sanidad.

Pasó tres años en el Reformatorio de Adultos de Alicante, donde fue farmacéutico de la enfermería. Se le aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas. El 24-11-1942 alcanzó la libertad atenuada y sufrió destierro en Barcelona hasta el 25-7-1943. Fue clave el informe del jefe local de Falange: «Por considerarlo como uno de los sujetos que más se distinguieron como inductores de la revolución marxista y ser considerado por los rojos como símbolo, estima, no debe residir en esta ciudad en manera alguna, caso de que según el informe de las otras Autoridades se le conceda la libertad condicional»2. Acusación infundada. Crueldad innecesaria.

La investigación permite rescatar del ostracismo político la figura de Ángel Tomás Llinares, buen gestor, comprometido con las libertades y generador de amplios consensos. Víctima de las intolerancias.