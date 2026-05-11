Absurda competencia

Todavía resuenan los ecos del comentario que Jordi Évole hizo a David Broncano cuando se refirió a que TVE estaba imitando a La Sexta. Menos mal que el presentador de La Revuelta estuvo rápido y le contestó con un demoledor: «pero si vosotros os habéis llevado a Marc Giró».

Lo primero que debemos resaltar es que por fin se hayan acabado los vetos a que los presentadores de unas cadenas puedan comparecer en los programas líderes de las de otras que supuestamente son sus competidoras. Con este flujo de caras conocidas quienes ganan son la televisión y sus espectadores. En este sentido Marc Giró hizo de avanzadilla al promocionar series de cualquier procedencia, invitando a los protagonistas de las ficciones alejadas de la órbita de TVE. Eso supuso poner una pica en Flandes.

Una vez dado este paso de concordia hemos retrocedido varias casillas cuando los canales más avanzados han decidido realizar contraprogramaciones que sólo perjudican a la propia televisión y a los espectadores. Emitir dos programas dirigidos al mismo público y con idéntico contenido a la misma hora supone hacerse un harakiri. Lo está pagando Cara al show, que llegó a la parrilla cuando Al cielo con ella ya había plantado bandera la noche de los martes. Ambos han salido perdiendo. Divide y vencerás. La suma de espectadores de ambos es inferior a la de Supervivientes, que lidera con holgura la noche del martes. España.

Los miércoles ha ocurrido otro tanto. Los datos de El juicio son demoledores, a pesar de estar ubicado en La 2. En cuanto se anunció, La Sexta contraprogramó con La noche de Aimar, que tampoco está logrando los resultados que se esperaban. Mientras, los formatos espectaculares se disparan.